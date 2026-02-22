Con trai 24 tuổi gặp nạn, mờ mịt tương lai, mẹ đơn thân khẩn cầu sự giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Trên giường bệnh khoa Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hoàng Văn Nhất (SN 2002, dân tộc Phù Lá, trú tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) nằm bất động.

Gương mặt chàng trai 24 tuổi sưng tấy, 2 vết khâu dài từ mi mắt vắt ngang qua sống mũi. Được phẫu thuật kịp thời, tính mạng chàng trai trẻ đã tạm được giữ lại. Nhưng tổn thương vùng mắt quá nặng, Nhất đã vĩnh viễn mất đi nguồn sáng trong đời.

Theo lời kể của chị Ngô Thị Điểm (SN 1976, mẹ ruột của Nhất), ngày 29/12/2025, trên đường trở về nhà sau một ngày làm thuê mệt nhoài, Nhất không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Gặp nạn trên đường trở về nhà, chàng trai trẻ bị đa chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Cú va chạm mạnh vùng đầu, mặt vào xe tải khiến Nhất bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng. Chàng trai trẻ được chuyển gấp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tính mạng nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Văn Thái, khoa Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Hoàng Văn Nhất bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm dưới vùng cằm, gãy xương hàm trên hai bên, gãy xương mũi, tổn thương nặng vùng mặt, đặc biệt là tổn thương hai mắt. Bệnh nhân đã được phẫu thuật để xử lý tổn thương xương và mô mềm.

Nhất còn rất trẻ, nhưng hậu quả tai nạn để lại là đặc biệt nghiêm trọng. Việc điều trị sẽ kéo dài, chi phí lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Riêng tổn thương thị giác, khả năng hồi phục gần như không còn”.

Đôi mắt, gương mặt chàng trai trẻ biến dạng sau tai nạn (Ảnh: Hương Hồng).

Nước mắt lưng tròng, 2 bàn tay lam lũ nắm chặt đôi tay đứa con trai bất hạnh, giọng chị Điểm lạc đi: “Cháu nó mới có 24 tuổi thôi, còn chưa kịp lấy vợ, giờ mất đi đôi mắt, sau này biết làm thế nào để sống đây? Khẩn cầu cô, bác thương cháu!”, người mẹ nấc nghẹn.

Đưa tay lau nước mắt, chị Điểm bùi ngùi kể: Vợ chồng chị ly hôn khi Nhất mới 9 tuổi, từ đó 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Sinh sống ở vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh Lào Cai, gia đình chỉ có chưa đầy 1 sào lúa nước cùng vài sào đất đồi trồng sắn. Hai mẹ con chị Điểm tằn tiện rau cháo nuôi nhau, sống kham khổ qua ngày.

Em Hoàng Văn Nhất phải đang đối diện với tương lai mịt mờ (Ảnh: Hương Hồng).

Thương mẹ lam lũ, vất vả nên học hết lớp 9, Nhất theo chân người quen đi làm thuê khắp nơi, mong san sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh.

Tai họa bất ngờ ập xuống, khiến chàng trai trẻ phải đối diện với tương lai mịt mờ, người mẹ đơn thân, nghèo khó của em rơi vào cảnh bế tắc.

Để chạy chữa cho con, chị Điểm phải vay mượn khắp nơi được hơn 30 triệu đồng. Thế nhưng, số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt chỉ sau vài ngày điều trị.

Cả tháng nay, người mẹ nghèo cầm cự nơi bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện, còn viện phí của con thì đành khất nợ, trong khi Nhất đang phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa.

Người mẹ đơn thân nghèo đã phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Hà Nội những ngày giáp Tết rộn ràng trong sắc đào, hương quất, phố phường tấp nập người mua sắm.

Thế nhưng, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, nơi níu giữ sự sống của chàng trai trẻ, lại hiện lên một cảnh tượng ảm đạm đến nao lòng: Chị Điểm, đôi mắt hoen đỏ, lặng lẽ nhìn gương mặt biến dạng và ánh mắt mờ dần của đứa con “dứt ruột đẻ ra”, với nỗi lo sợ mỗi lúc một lớn thêm.