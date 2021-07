Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

Giấc mơ thành cô giáo tan biến, cô gái trẻ không đầu hàng trước bệnh tật

Không để tuổi thanh xuân và tương lai của mình trôi đi lặng lẽ trong sự vô vọng, cô gái dân tộc Tày - Lâm Thị Thái, mặc dù nằm liệt giường do căn bệnh dính khớp háng, khớp gối, Thái tự lên Youtube học móc len và tạo thành những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu để bán kiếm tiền. Thái mong có ngày chính những con vật này sẽ góp phần đưa em đến bệnh viện chữa bệnh.

Vượt lên số phận, những sản phẩm được Thái làm ra bằng len nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các bạn nhỏ, cô gái được nhiều người ủng hộ qua Facebook. Số tiền kiếm được từ việc móc len không lớn nhưng nó cũng là động lực để Thái và gia đình cùng nhau nuôi hy vọng.

Lâm Thị Thái, (26 tuổi, thôn Phja Khao, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà có hai chị em, Thái là út. Thái vốn là một cô gái khỏe mạnh bình thường. Là học sinh trường THPT nội trú huyện, Thái thường xuyên tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do trường tổ chức và có một ước mơ là sẽ trở thành một cô giáo dạy các em nhỏ ở vùng quê yên bình của mình.

Nhưng thật trớ trêu, số phận Thái đã không được may mắn. Thái kể: "Năm 2010, khi đó em đang học lớp 10, em thấy đau khớp gối phải, những tưởng chỉ là căn bệnh thường gặp của tuổi mới lớn. Ba mẹ đưa em đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và được chẩn đoán bệnh khớp thấp tim. Sau 2 lần điều trị em vẫn không thấy đỡ nên gia đình nhờ thầy bốc thuốc nam để sau mỗi ngày đi học về thì em đắp thuốc đông y ở nhà".

Thái kể thêm, dù đau chân nhưng ngày nào em cũng tự đạp xe cùng bạn bè cắp sách đến trường. Hè năm 2011, bố mẹ đưa em xuống khám tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán bị tim đập nhanh xoang, kèm theo đơn thuốc uống. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm mà đau sưng khớp gối trái, chân biểu hiện teo dần và đau cả thắt lưng.

"Ngày đó bệnh ngày càng nặng, những cơn đau tưởng chừng như không có điểm dừng, sau đó em không thể tự đạp xe đến trường được nữa. Hàng ngày được đến trường, em luôn nhờ các bạn đến đón bằng xe đạp bất kể ngày mưa hay nắng. Thời gian đó, quãng đường từ nhà gửi xe đến lớp luôn là nỗi ám ảnh của em, từng bước chân nặng nề, ánh nhìn ái ngại của các bạn, những cơn đau khủng khiếp và dai dẳng", Thái bật khóc.

Vượt qua bao đau đớn, cuối cùng Thái cũng tốt nghiệp được cấp 3, trong thời gian đi học, em vẫn liên tục uống thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hết tây y rồi đến đông y, nhưng bệnh tình không đỡ mà ngày một đau hơn, đau đến mức khó cử động ở cả 2 khớp háng và 2 khớp gối.

Đến năm 2014 hai khớp háng và gối của Thái bắt đầu sưng, đau dữ dội, sau đó không thể đi lại được, chân bắt đầu cứng khớp và rồi liệt cả 2 chân. Vậy là, căn bệnh quái ác ập đến cướp đi của em bao ước mơ.

Cha mẹ bạc đầu kiếm tiền lo chữa bệnh cho con

Kể từ khi Thái bị bệnh, bố mẹ của cô là ông Lâm Văn Thanh và bà Nông Thị Quế tóc ngày càng bạc đi. Cả cuộc đời ông bà lăn lộn, tích cóp kiếm tiền chỉ để mong có một ngày số tiền đấy đủ để chữa bệnh cho con gái không may mắn. Ở tuổi lên ông lên bà rồi nhưng vợ chồng hàng ngày vẫn đi cùng những xe chở gỗ để vác những cây gỗ nặng hơn cả trọng lượng cơ thể mình bất kể trời nắng hay mưa.

"Sau bao cố gắng tôi cho con gái xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám, các bác sĩ ở đây chẩn đoán con gái tôi bị dính khớp háng và khớp gối hai bên tư thế không chức năng do viêm cột sống dính khớp. Nếu phẫu thuật thay toàn bộ hai khớp háng và hai khớp gối thì con gái tôi có thể đi lại được, nhưng toàn bộ chi phí cho việc thay mỗi khớp là 95 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác", ông Thanh kể.

Ông Thanh cho biết thêm, sau khi có chỉ định mổ của bác sĩ, ông quay về gom tiền, vay mượn thêm anh em, bạn bè mới đủ cho ca phẫu thuật ngày 17/5 vừa qua. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, con gái ông Thanh đã được thay hai khớp háng và đang tập phục hồi chức năng. Tuy nhiên, để con gái có thể đi lại được thì phải trải qua hai lần phẫu thuật nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là tiền, gia đình không còn khả năng xoay xở nữa.

"Thật sự để nói lên điều khao khát trong lòng mình với người mà mình không quen biết và mong muốn được họ giúp đỡ, đó là một điều viển vông. Nhưng tôi không biết làm thế nào nữa, tôi không biết làm gì để cứu lấy tương lai mịt mờ của tôi nữa. Tôi chẳng biết trông cậy vào ai, nhưng tôi không muốn buông xuôi, mỗi người chỉ được sống một lần. Tôi không muốn cuộc sống của tôi chỉ gắn với cái giường bệnh và đợi chết. Hôm nay viết ra những dòng tâm thư này cầu mong mọi người hãy giúp tôi", Thái khẩn cầu được giúp đỡ.

Ông Nông Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Gia đình ông Lâm Văn Thanh có con gái là Lâm Thị Thái bị bệnh tật cả chục năm nay, vừa rồi xuống bệnh viện Quân Đội 108 để điều trị và có tiến triển. Gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, quanh năm làm ruộng, thi thoảng bố mẹ đi vác gỗ thuê lấy tiền chữa bệnh cho con".

Về phía chính quyền địa phương, ông Hoan cho biết thêm, do địa phương còn nhiều khó khăn chỉ có thể giúp được chút ít cho gia đình. Ông Hoan mong muốn gia đình cô Thái sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cô Thái có tiền chữa bệnh và đi lại được như người bình thường.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4175: Lâm Thị Thái

Địa chỉ: Thôn Phja Khao, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 034.700.3217, số điện thoại ông Thanh; Số điện thoại của Thái: 0965.955.549.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

