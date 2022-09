Cha mắc bệnh ung thư, 3 con thơ thiếu ăn, thiếu mặc

Chạy xuống con dốc đất đỏ trơn trượt, 2 bên đường cây cối mọc um tùm, PV Dân trí tìm đến nhà anh Nguyễn Xuân Thanh (SN 1981) - hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Thanh dựng tạm bợ giữa khoảng đồi hoang vắng. Anh Thanh đi từng bước khó khăn ra trước sân nhà chào khách với khuôn mặt hốc hác, thân hình ốm yếu, nước da xanh xao.

Là bố 3 đứa trẻ, từng gánh vác mọi chuyện nhỏ, chuyện lớn trong gia đình, anh Thanh không giấu được sự bất lực đến nghẹn lời khi kể anh mắc căn bệnh ung thư vòm họng đã gần 2 năm nay.

"Hai năm qua, tôi không kiếm ra được một đồng nào, nhưng tiêu tốn tiền trăm triệu của gia đình. Tôi áy náy, dằn vặt, bất lực khi mâm cơm của các con chỉ là mớ rau rừng, chút thịt mỡ. Tôi không biết phải làm sao!", anh Thanh quay mặt khóc nức nở.

Bình tĩnh hơn, anh Thanh kể, anh và chị Nguyễn Thị Phương cưới nhau với đôi bàn tay trắng. Cả 2 cùng nhau đi làm thuê tại nông trường Sơn Thành để kiếm sống qua ngày. Rồi lần lượt anh chị sinh được 3 đứa con là Nguyễn Xuân Phúc (SN 2008), Nguyễn Bình Minh (SN 2015) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 2019).

Để cáng đáng việc ăn học cho các con, anh Thanh vào TPHCM làm nghề thợ hồ. Một ngày dãi nắng dầm mưa, anh được trả công khoảng 350.000 đồng, nhưng công việc thường không ổn định, nên cuối tháng thu nhập chẳng đáng là bao.

Cuộc sống dẫu khó khăn thiếu trước, hụt sau nhưng người cha của 3 đứa trẻ chẳng bao giờ có nửa lời oán thán. Anh hy vọng sự cố gắng làm lụng của bản thân sẽ đem về cho các con một cuộc sống đủ đầy, một tương lai tươi sáng hơn.

Nào ngờ vào tháng 12/2020, anh Thanh phát hiện ở cổ mình có hạch kèm những cơn đau âm ỉ và ngày càng sưng to, nhưng vì tiền bạc eo hẹp anh không dám đi thăm khám gì, cứ mua thuốc trị viêm họng về uống. Có kháng sinh, cơn đau thưa dần nên anh Thanh nghĩ đã "bắt" đúng bệnh.

Nhưng đến khoảng tháng 3/2021, cơn đau tái phát và dữ dội hơn. Anh Thanh đành vay mượn 10 triệu đồng đi bệnh viện khám và phát hiện mình mắc ung thư vòm họng, phải chữa trị gấp.

Chồng đổ bệnh, chị Phương phải bán 2 con bò để chồng chạy chữa, nhưng chỉ vài đợt đi TPHCM là khoản tiền này lần lượt ra đi. Không đành nhìn chồng chờ chết ở nhà, chị Phương phải vay thêm ngân hàng 70 triệu đồng đưa anh Thanh vào bệnh viện ung bướu hóa, rồi xạ trị.

"Thấy vợ bán bò, rồi còn vay ngân hàng, tôi ngăn cản nhưng bất thành. Tôi rất lo sợ những khoản tiền vay để chạy chữa cho bản thân không mang lại kết quả gì, nhưng nợ nần ngày càng chồng chất, rồi vợ con mình sẽ phải gánh về sau. Không có tiền, các cháu lấy gì ăn học để có một tương lai xán lạn hơn", anh Thanh buồn bã nói.

Để có gạo nấu, chị Phương đi khắp làng kiếm việc làm thuê, rảnh rỗi lại cắt môn về muối bán ở chợ.

"Đi làm xa thì không ai chăm đứa nhỏ, còn quanh làng cũng không mấy người thuê, nên được đồng nào mình cũng chắt chiu dành dụm cho anh Thanh chữa bệnh và lo sắm sách vở cho tụi nhỏ tựu trường. Hai năm nay, nhà mình không dám mua sắm gì, có chị bán tạp hóa đầu làng thấy mình hỏi "Sao lâu nay không thấy mua sữa cho tụi nhỏ" mình chỉ đáp lại "Dạ, thôi chị ạ!" và cúi mặt rời đi", chị Phương kể lại.

Ông Phan Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết, hộ anh Thanh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hiện anh Thanh đang mắc căn bệnh ung thư vòm họng nên gia cảnh càng thêm khó khăn hơn.

"Về phía địa phương, chúng tôi đã huy động một số nguồn lực xã hội để giúp đỡ gia đình anh Thanh, nhưng với căn bệnh ung thư thì không thiếu đủ gì. Vì vậy, cũng mong muốn trường hợp này được quan tâm hỗ trợ để anh Thanh có tiền chữa bệnh, con cái có điều kiện học hành", Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây nói.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4613 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Xuân Thanh

Địa chỉ: thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0834.780.605

Số tài khoản: 461.020.532.1914

Ngân hàng Agribank chi nhánh Sơn Thành Đông, chủ TK: Nguyễn Thị Phương (vợ anh Thanh).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4613 )

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269