Bé trai 8 tuổi biến dạng khuôn mặt vì ung thư máu, xin mẹ về nhà chịu đau

Gia đình bé Trần Bảo Long (8 tuổi) thuộc diện khó khăn ở thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Do ở quê không có việc làm ổn định, bố mẹ Long phải đi làm ăn xa.

Long và em trai Trần Bảo Lâm (7 tuổi) sống với ông bà nội. Số phận như trêu đùa khi Bảo Long lại không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhớ lại khoảng thời gian tai ương xảy đến với cháu trai của mình, bà Nguyễn Thị Thế (63 tuổi) bật khóc.

Theo lời kể của người bà, cuối năm 2022, trong một buổi đi học về, Bảo Long đau chân. Bà nội đưa Long đến bệnh viện tỉnh khám, song không phát hiện ra căn bệnh quái ác.

Khoảng vài tháng sau, bệnh tình của bé trai trở nặng, không thể đi lại được. Gia đình tức tốc đưa Bảo Long vào Bệnh viện Trung ương Huế khám.

Tại đây, bệnh nhi ngày càng sốt cao. Trước sự bất thường này, các bác sĩ đã lấy mẫu máu gửi đi xét nghiệm.

"Một tuần sau, gia đình tôi đau đớn đón nhận tin dữ cháu đã bị ung thư máu dòng tủy. Thương cháu, tôi chỉ biết khóc", người bà nghẹn ngào.

Kể từ ngày con trai được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi) bỏ công việc đang làm thuê.

Suốt 9 tháng qua theo con đi chữa bệnh, chị Hà cùng chồng không làm được gì, tài sản thì khánh kiệt. Họ chỉ còn cách chạy vạy vay mượn khắp nơi. Số tiền điều trị đã lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hiện nay, Bảo Long đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy của Bệnh viện Trung ương Huế với chi phí tốn kém, mỗi ngày lên đến hơn 20 triệu đồng vì điều trị ung thư máu phải dùng thêm đơn thuốc ngoài nhiều.

Trong khi đó, cơ thể cậu bé có tình trạng ngày càng nặng với triệu chứng nổi hạch, phù nề khắp người đến biến dạng cả khuôn mặt.

Ở độ tuổi này, bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, vui chơi, nô đùa. Còn Bảo Long ngày đêm quằn quại trên giường bệnh, chịu những cơn đau, kèm với đó là cơn co giật mỗi khi dị ứng thuốc và sốt triền miên.

"Mỗi lần chứng kiến con như vậy, tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột. Hiện nay, bác sĩ nói chỉ còn cách ghép tủy cho con nhưng kinh phí rất lớn. Gia đình tạm thời từ chối vì hoàn cảnh khó khăn, không biết vay mượn tiền ở đâu nữa.

Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân dang tay cứu giúp để con có thêm cơ hội sống", chị Hà khẩn cầu.

Gạt dòng nước mắt lăn trên gò má, người mẹ nghèo tâm sự thêm rằng: "Bảo Long sống với bà từ nhỏ, xa bố mẹ nên có tính tự lập sớm. Biết bố mẹ hết tiền, phải bỏ việc để đi chăm con, cháu nhiều lần xin về nhà chịu đau. Con càng lớn càng hiểu chuyện, biết thương bố mẹ và em, chúng tôi càng đau lòng".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chu Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quan xác nhận, gia đình chị Hà có hoàn cảnh rất éo le.

Vợ chồng chị Hà phải gửi 2 con trai cho ông bà nội chăm sóc để đi làm ăn thuê. Nhưng năm ngoái, tai ương đổ ập xuống gia đình này sau khi cháu đầu Trần Bảo Long được phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

"Sau khi biết cháu mắc bệnh hiểm nghèo, địa phương đã làm các thủ tục xét chế độ bảo trợ xã hội cho cháu. Các tổ chức đoàn thể xã, thôn cũng đứng ra kêu gọi ủng hộ để gia đình có thêm kinh phí lo điều trị cho cháu.

Song, cháu Long mắc căn bệnh quái ác, cần điều trị lâu dài với kinh phí rất lớn. Vì thế, thay mặt gia đình, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, các nhà hảo tâm trên khắp cả nước giúp đỡ để gia đình chị Hà vượt qua cơn hoạn nạn", ông Hoàng nói.

