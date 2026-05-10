Bé 3 tuổi ung thư mắt, u não, cha mẹ vay nợ 300 triệu, gia đình kiệt quệ

Suốt nhiều tháng qua, vợ chồng anh Chu Văn Đức (SN 1991, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng) lặn lội đưa con trai Chu Nguyễn Anh Đạt (SN 2023) xuống TPHCM điều trị căn bệnh ung thư mắt kèm u não bẩm sinh.

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi gặp gia đình anh Đức tại hành lang Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TPHCM), sau khi hai vợ chồng vừa đưa con đi truyền thuốc. Đứa trẻ chỉ mới hơn 2 tuổi đã mắc trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo. Một bên mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, mắt còn lại luôn ướt bởi dịch mũ tiết ra.

Anh Đức cho biết, anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 6 anh chị em. Cha anh, ông Chu Văn Chí (SN 1967), bị mù bẩm sinh cả hai mắt, mẹ trở thành trụ cột làm nông nuôi các con.

Chu Nguyễn Anh Đạt (SN 2023, ngụ xã Nam Dong) đang điều trị ung thư mắt và u não bẩm sinh ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Năm 2022, anh Đức lập gia đình với chị Nguyễn Phương Thúy (SN 1990, quê Đắk Lắk). Ít ai biết, người phụ nữ gầy gò, hiền lành ấy đã mang trong mình căn bệnh ung thư mắt từ khi mới 3 tuổi, phải múc bỏ một mắt, thị lực còn lại rất hạn chế. Thương nhau từ những ngày cùng đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, vợ chồng anh Đức nương tựa vào nhau, mong có một mái ấm bình yên.

Đến năm 2023, con trai anh chị là bé Chu Nguyễn Anh Đạt chào đời khỏe mạnh. Thế nhưng, khi gần 2 tuổi, Đạt bắt đầu có những dấu hiệu bất thường ở mắt. Từ những lần nhỏ thuốc tưởng chừng đơn giản, đến khi phát hiện trong mắt con xuất hiện đốm trắng lạ, vợ chồng anh Đức hốt hoảng đưa con đi khám.

Từ bệnh viện tuyến dưới ở Lâm Đồng, rồi lên tuyến trên, và cuối cùng là các bệnh viện lớn tại TPHCM, gia đình anh Đức chết lặng khi nhận kết luận bé Đạt bị ung thư hai mắt, trong đó một mắt đã buộc phải bỏ, mắt còn lại chỉ còn khả năng nhìn ánh sáng.

Hai vợ chồng anh Đức đưa con đến các bệnh viện lớn ở TPHCM tìm cách chữa trị (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ tiếp tục phát hiện cháu có khối u não bẩm sinh, cần theo dõi và chụp chiếu để quyết định hướng điều trị tiếp theo.

“Lúc đó tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ nghĩ làm sao cứu được con, còn nợ nần bao nhiêu tôi cũng chịu”, anh Đức nghẹn giọng.

Từ 7/2025 đến nay, vợ chồng anh Đức gần như “ăn dầm nằm dề” ở bệnh viện. Mỗi tháng, gia đình phải đều đặn đưa con xuống TPHCM để điều trị, mỗi đợt kéo dài gần một tuần, điều trị luân phiên tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM và Bệnh viện mắt TPHCM. Chi phí mỗi lần điều trị hơn 20 triệu đồng, chủ yếu là các khoản ngoài bảo hiểm.

Sau hơn 7 tháng chạy chữa, số tiền điều trị đã vượt 300 triệu đồng. Không còn tài sản, không có thu nhập ổn định, anh Đức buộc phải vay mượn khắp nơi, số nợ hiện đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Công việc làm thuê bấp bênh trước đây cũng phải bỏ dở để theo con chữa bệnh.

“Có đêm, nằm nhìn con ngủ mà tôi sợ…, sợ mình không giữ được con, nhưng còn hy vọng là gia đình tôi còn chạy chữa”, anh Đức nói.

Mong mỏi lớn nhất của gia đình anh Đức là giữ con lại được bên mình và giữ lấy ánh sáng cho con (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hiện tại, nhờ phác đồ điều trị, mắt còn lại của bé Đạt đã có tiến triển, vẫn giữ được khả năng nhìn ánh sáng. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhất là việc theo dõi và điều trị khối u não, điều mà các bác sĩ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Mỗi lần lên TPHCM, gia đình anh Đức được hỗ trợ chỗ ở tại nhà trọ tình thương, mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại đều trông chờ vào những khoản vay mượn và sự giúp đỡ nhỏ lẻ từ người thân, hàng xóm.

“Vợ chồng tôi không dám mong gì hơn, chỉ mong con được khỏi bệnh, giữ lại được một bên mắt để con tiếp tục được nhìn thấy ánh sáng”, anh Đức chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Nam Dong xác nhận, gia đình anh Đức có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình giúp cháu Đạt sớm khỏi bệnh.