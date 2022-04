Bà và mẹ lần lượt qua đời, cậu bé lên 8 "gồng mình" chăm em 6 tuổi

2 đứa trẻ tội nghiệp mà chúng tôi đang nói tới là 2 anh em ruột Dương Văn Ngọc (8 tuổi) và Dương Nhật Long (6 tuổi), trú tại xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc , huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 bé từ Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi tức tốc tìm về xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc thăm các bé.

Căn nhà trống hoác của 2 bé, chỉ vài tháng trước vẫn còn ngập tràn hơi ấm, tình thương của những người thân yêu nhất, nhưng giờ lạnh lẽo thê lương với những bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói hương. Bởi chỉ trong vòng một tháng cuối năm 2021, mẹ, rồi bà ngoại lần lượt qua đời vì các căn bệnh ung thư quái ác, khiến cho 2 đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu. Thằng anh mới 8 tuổi đầu, bất đắc dĩ thành "chỗ dựa" cho đứa em trai 6 tuổi.

Nhìn những vành khăn trắng tang thương trên đầu 2 đứa trẻ ngây thơ, chúng tôi đã không thể kìm được cảm xúc của mình, nhất là khi Nhật Long ngước đôi mắt trong veo lên hỏi: "Cô ơi, tại sao bà và mẹ cháu đi đâu lâu thế, không thấy về với 2 anh em cháu?...", không biết phải trả lời đứa trẻ 6 tuổi thế nào, tôi chỉ còn biết quay mặt giấu đi những giọt nước mắt xót xa.

Đôi mắt hoe đỏ, bà Nguyễn Thị Thúy (Bà Thúy là dì ruột của mẹ đẻ Ngọc và Long- PV) vòng tay ôm 2 đứa trẻ vào lòng, nghẹn ngào nói: "Gần Tết thì cháu tôi, rồi chị tôi mất. Thương 2 đứa cháu mồ côi đêm nào cũng khóc đòi mẹ, đòi bà mà chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Ông ngoại bọn trẻ đã mất từ lâu, nhà chỉ còn 2 người cậu đã có gia đình riêng, thương các cháu lắm, nhưng hoàn cảnh khó khăn, nên 2 cậu cũng chỉ có thể cắt cử nhau hàng đêm đến ngủ cùng bọn trẻ để chúng bớt sợ thôi…"

Kể về chị Nguyễn Thị Thêu (người mẹ bạc phận của 2 đứa trẻ tội nghiệp), giọng bà Thúy chùng xuống: Vốn không có nhan sắc lại vụng về, chậm chạp nên tuổi thanh xuân của chị Thêu qua đi lúc nào không hay… Năm ngoài 30 tuổi, người phụ nữ lỡ thì này chấp nhận sống chung không hôn thú với một người đàn ông đã ly hôn vợ.

Nhưng niềm hạnh phúc mà chị Thêu cố công tìm kiếm này "ngắn chẳng tày gang". Khi bé Ngọc được hơn 1 tuổi, cũng bởi cuộc sống quá khó khăn mà 2 người không tìm được tiếng nói chung, chị Thêu ôm con trở về nương nhờ mẹ đẻ, thì cũng là lúc phát hiện đã mang thai bé Long.

Để nuôi 2 đứa con và chăm sóc mẹ già, chị Thêu xin làm công nhân may ở một khu công nghiệp ở gần nhà. Cho dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, nhưng mỗi khi ngắm nhìn 2 thiên thần mỗi ngày một lớn, chị Thêu lại thấy như quên hết mệt mỏi, ưu phiền.

Những tưởng sóng gió đã qua, căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười con trẻ, người mẹ nghèo khó này coi như đã mãn nguyện... Nhưng, tai họa từ đâu bỗng dưng dồn dập giáng xuống gia đình này, đẩy họ đến tận cùng của nỗi đau. Năm 2019, chị Thêu phát hiện ung thư vú sau một thời gian dài sút cân, đau ngực. Cùng lúc người mẹ của chị cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

Gia cảnh vốn đã quá khốn khó, nay 2 người cùng lúc mắc bệnh nan y, họ thực sự đã lâm vào cơn bĩ cực không lối thoát. Hơn 2 năm trời, 2 mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Để có được 3 lần phẫu thuật, và những đợt xạ trị liên tiếp, chị Thêu đã phải vay mượn khắp nơi. Nhiều lúc bế tắc quá, người phụ nữ bất hạnh này đã từng nghĩ quẩn…

Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh 2 đứa con trai và người mẹ lại ngập tràn tâm trí, khiến chị Thêu lại gồng mình lên để sống tiếp. Biết bao nỗ lực, cuối năm 2021 người phụ nữ bất hạnh cũng không thể chống lại được số phận nghiệt ngã. Chỉ chưa đầy một tháng sau, người mẹ của chị Thêu cũng theo con gái "về bên kia thế giới".

Là người nhiều lần trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ 2 đứa trẻ đáng thương, chị Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng chia sẻ: "Tội nghiệp 2 cháu Ngọc và Long quá, bà và mẹ lần lượt qua đời cuối năm ngoái vì bệnh ung thư khiến 2 cháu bơ vơ. Hàng ngày bé Ngọc mới 8 tuổi phải thay mẹ chăm sóc em trai 6 tuổi, nhìn mà quặn thắt lòng".

"Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ từ lúc mẹ cháu còn đang trị bệnh, nhưng thú thực là sự giúp đỡ còn rất hạn chế. Nay 2 cháu lâm vào cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ, khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các tấm lòng nhân hậu hãy cứu vớt các cháu … ", chị Lệ nói.

