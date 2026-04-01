Ám ảnh ánh mắt trong veo của bé 10 tuổi dân tộc Dao bị nhiễm sán lá phổi (Video: Hương Hồng).

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu nguệch ngoạc, đầy lỗi chính tả của anh Triệu Tòn Chản (SN 1998, trú tại xóm Khau Pa, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng), phóng viên Dân trí vội tìm đến khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi bé Triệu Mùi Liu (SN 2016, con gái anh Chản), đang nằm điều trị sau khi trải qua ca phẫu thuật cứu mạng.

Bé Liu đã hồi tỉnh, nằm nghiêng người trên giường bệnh, kim truyền vẫn cắm thường trực trên 2 cánh tay khẳng khiu. Một ống dây nối từ lồng ngực nhỏ bé của em với bình chứa dịch đặt dưới gầm giường. Từng dòng dịch màu trắng đục vẫn đang chầm chậm chảy trong ống.

Nhiễm sán lá phổi nặng đe doạ tính mạng, bé Triệu Mùi Liu phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Hương Hồng).

Thân hình gầy gò, nhỏ bé của Liu lọt thỏm giữa những lớp chăn, ga màu trắng của giường bệnh. Mỗi khi trở mình, gương mặt xinh xắn của bé gái 10 tuổi lại nhăn nhó vì đau. Nhìn đôi mắt to, trong veo ầng ậc nước của bé, khó ai có thể kìm được sự thương cảm…

Con gái đang trải qua những cơn đau dữ dội, chị Đặng Mùi Lai (SN 1998) chỉ biết nắm chặt tay con. Tay còn lại, chị vội lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt bé Liu. Nước mắt lưng tròng, người mẹ trẻ ghé sát tai con thì thầm dỗ dành.

Đưa tay gạt nước mắt, người phụ nữ dân tộc Dao không biết chữ, nói tiếng Kinh bập bõm, nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình mình. Gia đình chị Lai là hộ nghèo, sinh sống ở vùng cao thuộc địa bàn khó khăn vào bậc nhất của tỉnh Cao Bằng.

Bé gái 10 tuổi đã phải trải qua ca phẫu thuật cứu mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình có 5 nhân khẩu, gồm vợ chồng chị Lai, mẹ già và 2 con nhỏ. Tất cả trông vào vài nương ngô, sắn nên cuộc sống luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Mẹ già đau yếu, con nhỏ thường xuyên bệnh tật khiến khó khăn càng chồng chất.

Bé Liu là con đầu, sinh ra và lớn lên trong thiếu thốn nên bị suy dinh dưỡng nặng. Dù đã lên 10 tuổi, nhưng em chỉ nặng 13kg. Trước khi nhập viện, bé khó thở, ho, sốt nhiều tuần liền. Nhưng vì trong nhà không có nổi một đồng tiền dư, bố mẹ Liu đành để con ở nhà, hái lá rừng về sắc uống.

Đôi mắt đầy ám ảnh của bé gái 10 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).

Đến khi Liu lịm đi, ngất xỉu trong vòng tay mẹ, gia đình mới hoảng loạn vay mượn khắp nơi để đưa con đi cấp cứu. Từ bệnh viện địa phương, bé Liu được chuyển khẩn cấp xuống Bệnh viện Phổi Trung ương ngay trong đêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết: “Bệnh nhi Triệu Mùi Liu (10 tuổi) được chẩn đoán viêm phổi, kèm ổ cặn màng phổi trái do nhiễm sán lá phổi, trên nền suy dinh dưỡng nặng”.

Theo bác sĩ Tuấn, cháu Liu đã được phẫu thuật loại bỏ tổ chức cặn màng phổi. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực, bao gồm kháng sinh, thuốc điều trị ký sinh trùng, kết hợp tập phục hồi chức năng nhằm cải thiện chức năng hô hấp và nâng cao thể trạng.

Người mẹ không biết chữ, nói tiếng phổ thông bập bõm, lo lắng khi hành trình chữa trị của con còn lâu dài, tốn kém (Ảnh: Hương Hồng).

“Quá trình điều trị của cháu còn kéo dài, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo vùng cao, chi phí đi lại, ăn ở, cũng như các khoản vật tư y tế ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế và dinh dưỡng phục hồi là gánh nặng rất lớn.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí quan tâm, chung tay hỗ trợ để cháu Liu có cơ hội được điều trị đầy đủ và sớm hồi phục”, bác sĩ Tuấn bày tỏ.