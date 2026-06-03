Ngoại giao kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines, cùng việc tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khép lại với những kết quả toàn diện, thực chất và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Không chỉ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng trong ASEAN, chuyến công tác còn truyền tải một thông điệp rõ ràng về tầm nhìn phát triển, về bản lĩnh đối ngoại và về vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục trải qua những biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, việc Việt Nam chủ động tăng cường gắn kết với ASEAN, đồng thời đóng góp những sáng kiến và quan điểm có trách nhiệm tại một diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực như Đối thoại Shangri-La, cho thấy sự vận dụng ngày càng linh hoạt, hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế mà Đảng đã xác định.

Tạo xung lực mới cho hợp tác ASEAN và mở rộng không gian phát triển

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Điều đó phản ánh nhất quán quan điểm coi ASEAN là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ý nghĩa của chuyến thăm càng trở nên sâu sắc hơn khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cùng Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Singapore sẽ là Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình liên kết khu vực cũng như đối với việc định hình các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Xét trên phương diện song phương, chuyến thăm đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác. Với Thái Lan, hai bên tiếp tục thúc đẩy thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua Chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2031. Đây chính là cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu liên kết trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, năng lượng và phát triển tiểu vùng Mekong.

Với Singapore, chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới về chiều sâu chính trị khi hai bên thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Cơ chế hợp tác này có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chiến lược trong tương lai, nhất là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với Philippines, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường không chỉ mở rộng phạm vi hợp tác song phương mà còn góp phần tăng cường phối hợp giữa hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN về các vấn đề khu vực, nhất là an ninh biển, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Điều đáng chú ý là những kết quả đạt được không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị cấp cao. Hơn 70 văn kiện hợp tác được ký kết tại cả ba nước, cùng sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, địa phương, các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo đã cho thấy một xu hướng rõ nét trong hoạt động đối ngoại hiện nay, đó là lấy hiệu quả thực chất làm thước đo và lấy phát triển làm mục tiêu trung tâm.

Các lĩnh vực được ưu tiên hợp tác đều gắn trực tiếp với những yêu cầu phát triển mới của Việt Nam, như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, chính phủ điện tử, logistics, kết nối chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong những thập niên tới.

Chuyến công tác lần này cho thấy đối ngoại không chỉ nhằm củng cố quan hệ hữu nghị hay mở rộng ảnh hưởng quốc tế mà ngày càng trở thành một công cụ quan trọng để huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Những kinh nghiệm quản trị, trình độ công nghệ, nguồn vốn đầu tư và mạng lưới liên kết kinh tế của Thái Lan, Singapore và Philippines đều có thể bổ sung cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của tư duy “đối ngoại phục vụ phát triển” mà Đảng và Nhà nước ta đang kiên trì triển khai trong giai đoạn mới.

Khẳng định bản lĩnh đối ngoại tự chủ và vai trò kiến tạo của Việt Nam

Nếu các hoạt động song phương thể hiện chiều sâu và tính thực chất của quan hệ hợp tác trong ASEAN thì bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026 lại mang ý nghĩa rộng lớn hơn, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề, mang tính trung tâm tại diễn đàn an ninh có uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tầm quan trọng của sự kiện này cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định hình ảnh một quốc gia ổn định, năng động và có trách nhiệm. Tuy nhiên, điều nổi bật trong bài phát biểu lần này là sự thể hiện rõ nét hơn vai trò chủ động kiến tạo của Việt Nam.

Thông điệp xuyên suốt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là hòa bình, đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó không phải là những khái niệm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột, tình trạng phân cực địa chính trị gia tăng và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt, việc kiên định những nguyên tắc ấy lại càng cho thấy giá trị và sức sống của đường lối đối ngoại Việt Nam.

Việt Nam nhất quán theo đuổi nguyên tắc độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên. Độc lập, tự chủ không đồng nghĩa với biệt lập hay đứng ngoài các tiến trình quốc tế; ngược lại, đó là khả năng chủ động tham gia vào các cơ chế hợp tác, khai thác các cơ hội phát triển và đồng thời giữ vững quyền tự quyết đối với các vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Từ góc nhìn đó, bài phát biểu tại Shangri-La của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ khẳng định lập trường của Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực. Những đề xuất về củng cố luật pháp quốc tế, tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin, thúc đẩy phát triển bao trùm và xử lý tận gốc các nguyên nhân gây bất ổn cho thấy một Việt Nam ngày càng chủ động đóng góp ý tưởng và giải pháp.

Trong nhiều thập niên, mục tiêu trọng tâm của Việt Nam là hội nhập để phát triển. Ngày nay, khi vị thế quốc gia được nâng cao, nền kinh tế thuộc nhóm tăng trưởng nhanh trong khu vực và mạng lưới đối tác chiến lược ngày càng mở rộng, Việt Nam có điều kiện để đóng góp nhiều hơn vào việc định hình môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác. Sự chuyển biến đó không phải là thay đổi về nguyên tắc mà là sự phát triển về tầm nhìn và năng lực thực thi.

Từ Bangkok đến Singapore, từ Manila đến diễn đàn Shangri-La, hành trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy một Việt Nam đang ngày càng tự tin hơn trong vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp cho các vấn đề chung của khu vực.

Trong một thế giới đầy biến động, khi nhiều quốc gia phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa các sức ép địa chính trị, Việt Nam tiếp tục chứng minh rằng một quốc gia hoàn toàn có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác khác nhau nếu kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, tôn trọng luật pháp quốc tế và theo đuổi lợi ích chính đáng của mình. Đó không chỉ là thành quả của đường lối đối ngoại đúng đắn được hình thành qua nhiều kỳ Đại hội mà còn là nền tảng để Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.

Có thể khẳng định, chuyến thăm Thái Lan, Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại những dấu ấn ngoại giao sâu sắc. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước mà còn khẳng định ngày càng rõ nét hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh, tự chủ, tự cường, tự tin, có trách nhiệm và có khả năng đóng góp vào việc định hình tương lai của khu vực.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

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