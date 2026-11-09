Một sinh viên đại học ở Hà Nội sống trong căn phòng thuê rộng 15m2, không có cửa sổ hay khu bếp riêng. Để giảm tiền thuê, cô và chị gái chuyển đến nơi cách trường khoảng 6km. Câu chuyện cá nhân ấy phản ánh một thực tế mà nhiều sinh viên thành phố phải tính đến: Nơi ở có thể không đủ thuận tiện để học tập, làm việc nhóm hay nghỉ ngơi sau giờ lên lớp.

Ghi nhận tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học ở Hà Nội cho thấy tiền thuê phòng trung bình khoảng 2 triệu đồng/người mỗi tháng, chưa bao gồm các chi phí khác; cộng thêm tiền gửi xe, internet và dịch vụ, một phòng tầm trung có thể khiến người thuê chi 3-4 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số được ghi nhận ở một số khu vực, không phải kết quả khảo sát đại diện cho toàn bộ sinh viên.

Một phòng trọ sinh viên rộng 10m2 giá 2,5 triệu đồng/tháng ở khu vực Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi phòng trọ không đủ yên tĩnh, một số sinh viên tìm đến quán cà phê để học hoặc làm việc nhóm. Nhưng đây cũng là lựa chọn có chi phí. Trong các trường hợp được ghi nhận, một sinh viên cho biết chi phí ngồi học ở quán chiếm khoảng 10-15% khoản tiền gia đình gửi hằng tháng; một sinh viên khác ước tính có thể chi hơn 1 triệu đồng mỗi tháng trong mùa thi. Những chia sẻ này không cho biết tỷ lệ sinh viên thường xuyên học ở quán, nhưng gợi ra một câu hỏi đáng cân nhắc: Vì sao người học phải trả tiền cho không gian bên ngoài trường để làm những việc gắn trực tiếp với học tập?

Nhu cầu ấy không chỉ là tìm một chỗ ngồi. Sinh viên cần nơi để làm dự án, trao đổi nhóm, chuẩn bị thuyết trình, sử dụng thiết bị chuyên biệt hoặc tiếp tục một nghiên cứu đang dang dở. Phòng trọ nhỏ có thể không phù hợp cho hoạt động nhóm; quán cà phê không thể thay thế thư viện, phòng máy hay phòng thí nghiệm. Vấn đề đặt ra là liệu nhà trường có tổ chức đủ các loại không gian để đáp ứng những nhu cầu đó hay không.

Một số trường quốc tế đã mở những khu học tập riêng ngoài giờ hành chính. Thư viện Đại học Quốc gia Singapore (NUS) duy trì không gian học 24/7 ở một số khu vực, kiểm soát ra vào bằng thẻ trường; một số khu khác chỉ kéo dài giờ mở cửa vào những giai đoạn nhất định trong học kỳ. Cách làm này cho thấy “đại học 24 giờ” không nhất thiết có nghĩa là mọi tòa nhà và dịch vụ đều hoạt động suốt đêm.

Ở Việt Nam đã có những mô hình theo phạm vi và chức năng cụ thể. VinUni duy trì một khu học tập 24/7 dành cho sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường, hoạt động sau khi thư viện đóng cửa. OpenLab tại Đại học Kinh tế TP.HCM được giới thiệu là mở 24/24, bảy ngày mỗi tuần, phục vụ hoạt động nghiên cứu và dự án của sinh viên. Đây là những ví dụ đáng tham khảo, nhưng chưa thể xem là đại diện cho điều kiện của mọi trường.

Trách nhiệm với người học không dừng ở giờ lên lớp

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục; nhà trường là nền tảng. Nghị quyết cũng đặt giáo dục đại học vào vai trò phát triển nhân lực trình độ cao, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu người học được coi là trung tâm, điều kiện để họ học tập, nghiên cứu và cộng tác cũng cần được nhìn nhận như một phần của trải nghiệm giáo dục.

Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học đối với người học và xã hội, yêu cầu đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của các bên liên quan, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Luật không yêu cầu các trường phải mở cửa 24/7. Tuy nhiên, những quy định này tạo cơ sở để mỗi trường xem xét liệu cách tổ chức không gian và dịch vụ học tập hiện nay đã đáp ứng nhu cầu thực tế hay chưa.

Trong nghiên cứu của tác giả (2026) về trải nghiệm đại học và sự hài lòng của sinh viên tại ba trường đại học công lập ở Hà Nội, 844 phiếu khảo sát hợp lệ đã được thu thập cùng với 18 cuộc phỏng vấn sâu. Mô hình nghiên cứu cho thấy trải nghiệm tổng thể có mối liên hệ cùng chiều với sự hài lòng của sinh viên. Đây là kết quả về trải nghiệm đại học nói chung, không đo riêng tác động của không gian học tập ban đêm.

Một số nhà quản lý được phỏng vấn nêu kỳ vọng về việc thư viện, phòng thí nghiệm và không gian làm việc nhóm có thể được tiếp cận ngoài giờ hành chính. Những ý kiến này gợi mở một hướng quản trị cần khảo sát và thử nghiệm, chứ chưa phải kết luận đại diện cho mọi trường.

Mở cửa xuyên đêm cũng đặt ra những câu hỏi về an toàn và nguồn lực. Ai chịu trách nhiệm khi có sự cố? Nhà trường bố trí bảo vệ, kiểm soát ra vào, chiếu sáng và hỗ trợ y tế ra sao? Kinh phí điện, điều hòa, vệ sinh và nhân sự được tính thế nào? Riêng với phòng thí nghiệm, thiết bị và vật liệu còn đòi hỏi sự giám sát chuyên môn. Không thể áp dụng một phương án chung cho thư viện, khu tự học và phòng nghiên cứu.

Vì vậy, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là cho phép sinh viên ở lại lâu hơn. Trách nhiệm ấy còn bao gồm đánh giá nhu cầu, lựa chọn không gian phù hợp, công khai điều kiện sử dụng và bảo đảm an toàn cho người học cũng như nhân viên.

Từ ý tưởng đến cách vận hành có trách nhiệm

Các trường có thể bắt đầu bằng một thử nghiệm giới hạn. Thay vì mở toàn bộ khuôn viên, trường có thể chọn một thư viện, khu tự học hoặc không gian dự án có nhu cầu cao để mở thêm vào buổi tối, hoặc mở 24/7 trong những giai đoạn như ôn thi và làm đồ án. Trước khi triển khai, cần khảo sát sinh viên về khung giờ, loại hình không gian và dịch vụ họ cần, chẳng hạn như khu yên tĩnh, phòng thảo luận nhóm, máy tính chuyên dụng hay phòng thí nghiệm có giám sát.

Tiếp theo là quy trình tiếp cận và bảo đảm an toàn. Có thể dùng thẻ sinh viên, giới hạn khu vực được phép vào, bố trí đầu mối trực và thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp. Các phòng thí nghiệm cần có quy định riêng theo thiết bị và mức độ rủi ro. Những ví dụ ở NUS và VinUni cho thấy việc kiểm soát bằng thẻ, phân khu và giới hạn nhóm người dùng là những cách tổ chức có thể tham khảo.

Sinh viên nên được tham gia từ khâu thiết kế đến khâu đánh giá. Họ có thể góp ý về nhu cầu, thử nghiệm cách đặt chỗ, phản ánh bất cập và cùng nhà trường rà soát sau một học kỳ. Tuy nhiên, trách nhiệm vận hành vẫn thuộc về cơ sở giáo dục. Nhà trường cần công khai phạm vi mở cửa, điều kiện sử dụng, đầu mối hỗ trợ, chi phí và quy trình xử lý sự cố.

Một mô hình thử nghiệm chỉ có ý nghĩa nếu được đánh giá bằng dữ liệu. Trường có thể theo dõi số lượt sử dụng theo giờ, tỷ lệ lấp đầy, loại hoạt động học tập diễn ra, phản hồi của sinh viên, chi phí vận hành và số vụ sự cố. Nếu lượng sử dụng thấp hoặc chi phí không tương xứng, cần điều chỉnh thời gian, địa điểm hoặc cách cung cấp dịch vụ. Nếu nhu cầu ổn định và mô hình vận hành hiệu quả, có thể mở rộng dần.

Đại học 24 giờ không phải là lời cổ vũ cho việc học xuyên đêm, cũng không phải cuộc đua mở cửa để tạo hình ảnh hiện đại. Đó là câu hỏi về cách nhà trường tổ chức nguồn lực để người học có nơi học tập, nghiên cứu và cộng tác an toàn khi nhu cầu của họ không khớp với giờ hành chính. Cánh cửa không nhất thiết phải mở ở mọi nơi, mọi lúc; nhưng việc thiết kế một môi trường học tập đủ linh hoạt cần được xem là một phần trong trách nhiệm của nhà trường.

Tác giả: Bà Lê Thơm là giảng viên Khoa Quản lý Phát triển xã hội – Học viện Hành chính và Quản trị công, chuyên nghiên cứu về trải nghiệm thương hiệu và quan hệ công chúng.

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