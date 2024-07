Xiaomi giới thiệu máy in ảnh bỏ túi nặng 180g, giá gần 1,5 triệu đồng

Máy in ảnh Xiaomi Mijia Pocket Photo Printer 1S được bán trực tiếp trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc từ ngày 19/7 với mức giá 399 gần 1,4 triệu đồng (theo tỷ giá hiện tại). Với kích thước chỉ 95 x 124 x 24 mm và trọng lượng 180g, người sử dụng có thể dễ dàng đem theo mọi lúc mọi nơi.

Chức năng cốt lõi của Mijia Pocket Photo Printer 1S không thay đổi: In ảnh giấy của ảnh chụp trên smartphone (điện thoại thông minh). Tuy nhiên, thế hệ mới đem tới nhiều tùy chọn phong phú hơn cho người sử dụng thông qua ứng dụng Mi Home. Người sử dụng có thể thêm viền cho ảnh, gắn thêm avatar (ảnh đại diện) hoặc logo chữ ký (watermark).

Máy in ảnh Mijia Pocket Photo Printer 1S (Ảnh: Gizmochina).

Máy in Xiaomi thế hệ mới cũng có 8 tùy chọn bộ lọc để người dùng có thể chỉnh ảnh trước khi in. Đáng chú ý là Mijia Pocket Photo Printer 1S không chỉ hỗ trợ Wi-Fi mà còn hỗ trợ kết nối bluetooth, do đó nhiều thiết bị có thể kết nối để in ảnh một cách thuận tiện hơn. Các định dạng ảnh được hỗ trợ gồm JPEG, PNG, HEIF.

Đặc biệt, máy in ảnh Xiaomi 1S còn có thêm tính năng "AR video photo", cho phép liên kết hình ảnh với các video hoặc ghi âm liên quan lưu trong Mi Home. Khi sử dụng ứng dụng này để quét ảnh giấy đã in, ứng dụng Mi Home sẽ phát những video hoặc file (tệp) ghi âm hoặc hình ảnh liên quan tới bức ảnh đã in để giúp người sử dụng sống lại các khoảnh khắc.

Ứng dụng Mi Home có hỗ trợ AR (Ảnh: Gizmochina).

Tuy nhiên, Mijia Pocket Photo Printer 1S đòi hỏi cần có loại giấy in ảnh đặc biệt - ZINK. Giấy in này có lớp cấu tạo tinh thể màu dưới bề mặt và 1S sẽ sử dụng nhiệt để in ảnh theo nguyên lý như các dòng máy in chuyển nhiệt.

Giấy in chỉ có duy nhất kích thước 50 x 76mm và có kèm phần dính ở mặt sau để người sử dụng có thể dán trên tường, hoặc sổ dễ dàng. Giấy in được bán theo tệp 50 tấm với giá 99 nhân dân tệ - khoảng 346.000 đồng. Tính ra mỗi tấm ảnh sẽ có chi phí khoảng 7.000 đồng.

Xiaomi không phải là nhà sản xuất duy nhất đưa ra các dòng máy in ảnh mini. Các nhà sản xuất lớn như Canon, Fujifilm, Epson… đều đã có những sản phẩm máy in ảnh bỏ túi nhỏ gọn. Tuy nhiên mức giá khởi điểm thường trên 3 triệu đồng.