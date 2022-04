VNPT Technology giành cú đúp giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 (Ảnh: VNPT).

Ngày 15/4, tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16, Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco (ONE Telco Platform) và Giải pháp nhà thông minh ONE Home của Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Technology) đã được vinh danh giải Ba trong lần lượt các hạng mục Sản phẩm CNTT thành công và hạng mục Sản phẩm CNTT khởi nghiệp và số triển vọng.

Tham dự hạng mục Sản phẩm CNTT khởi nghiệp và số triển vọng, giải pháp nhà thông minh ONE Home là nền tảng với các thiết bị mạng (ONT/AP/ Mesh AP). Giải pháp này có vai trò làm trung tâm kết nối của ngôi nhà, có khả năng kết nối thông minh và đa dạng chủng loại thiết bị, tạo hệ sinh thái phong phú và chủ động cho người dùng.

Từ đó, chất lượng dịch vụ được đảm bảo và cam kết ngay từ tầng thấp nhất là kết nối cho tới tầng xử lý thông minh.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp, VNPT Technology nhận giải Ba cho giải pháp ONE Telco (Ảnh: VNPT).

Trong khi đó, tại hạng mục sản phẩm CNTT thành công, nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco (ONE Telco Platform) với mục tiêu hỗ trợ quản lý đa chủng loại (GPON ONT, OLT, WIFI AP, STB,...), đa phương thức (TR-069, SNMP, CAPWAP,…), đa nhà cung cấp được nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp một giải pháp tối ưu cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco đã được đưa vào kinh doanh từ năm 2017, hệ thống quản lý thiết bị được xây dựng trên nền tảng ONE Telco đã được triển khai cho VNPT, MobiFone và một số nhà mạng quốc tế đang quản lý gần 10 triệu thiết bị bao gồm ONT, Set-top box, Access Point, Mesh AP

Đại diện nhóm thí sinh nhận giải, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp, Công ty VNPT Technology chia sẻ tại buổi lễ: "Sản phẩm công nghệ hiện nay có vòng đời rất nhanh và cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, để cạnh tranh được các sản phẩm công nghệ Việt cần hội tụ 3 yếu tố, gồm: Cập nhật công nghệ mới, chất lượng tốt và giá thành phù hợp".

Bên cạnh đó, theo ông Hải, việc chủ động nghiên cứu phát triển các sản phẩm Make in Vietnam, đặc biệt các sản phẩm có kiến trúc nền tảng cho phép cộng đồng công nghệ phát triển nhanh các sản phẩm và giúp xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện hơn. "Việc làm chủ hoàn toàn các sản phẩm phần cứng phần mềm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin - là một lĩnh vực ko thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số", ông Hải nhấn mạnh.