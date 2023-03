Viettel hoàn thành mạng lưới 4G/5G "make in Vietnam"

Ngày 24/03, Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech-VHT) và Tổng công ty mạng lưới Viettel (Viettel Network) đã chính thức triển khai thành công hệ thống tổng đài thoại cho mạng 4G/5G (hệ thống IMS) do VHT nghiên cứu, sản xuất.

Đây là miếng ghép cuối cùng, khép kín toàn bộ hệ thống cấu thành mạng lưới 4G/5G "make in Vietnam" vào mạng lưới. Như vậy toàn bộ mạng lõi viễn thông đã được "Việt Nam hóa" 100%, nâng cao mức đảm bảo về an ninh an toàn thông tin.

Kỹ sư của Viettel High Tech tại phòng nghiên cứu sản phẩm (Ảnh: Viettel).

Hệ thống IMS là một trong những thành phần quan trọng trong lớp mạng lõi, cung cấp dịch vụ gọi thoại với các ưu điểm hoàn toàn vượt trội so với dịch vụ thoại trên mạng 3G. Trong đó, thời gian thiết lập cuộc gọi nhanh hơn 3 lần, chất lượng cuộc gọi đạt chuẩn HD call, giảm lượng tiêu thụ pin của thiết bị đầu cuối từ 30%-50% khi thực hiện cuộc gọi.

Hệ thống IMS được VHT nghiên cứu phát triển từ năm 2018, tuân thủ theo các tiêu chuẩn kĩ thuật của Liên minh Viễn thông Quốc tế 3GPP, được triển khai trên nền tảng ảo hóa theo xu hướng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, giúp dễ dàng tích hợp vào mạng lưới. Khi đưa hệ thống IMS này vào vận hành, ngoài việc tiết kiệm chi phí bằng ½ so với việc mua hệ thống từ các đối tác nước ngoài, Viettel còn có khả năng tự chủ, không phụ thuộc vào bên thứ 3. Đồng thời, linh hoạt trong việc nâng cấp, điều chỉnh những gói dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Trước đó, Viettel đã nghiên cứu, chế tạo và đưa vào sử dụng các sản phẩm thiết bị viễn thông "made by Viettel" như: Hệ thống tính cước thời gian thực OCS, Hệ thống điều khiển băng thông tốc độ truy cập internet của thuê bao di động PCRF, Hệ thống tổng đài tin nhắn SMSC, Hệ thống tổng đài nhạc chuông chờ CRBT...

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng giám đốc Viettel High Tech cho biết: "Viettel có lợi thế khác biệt so với các đối thủ lớn trên thế giới, đó là chúng tôi vừa là nhà mạng vừa là đơn vị phát triển sản phẩm thiết bị viễn thông. Việc sử dụng các thiết bị "made in Việt Nam" cũng góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước, tối ưu chi phí đầu tư và vận hành cho Viettel. Đây cũng là tiền đề khẳng định sản phẩm Viettel đang song hành công nghệ thế giới, sẵn sàng cho thương mại hóa 5G".

Các sản phẩm thiết bị mạng lõi viễn thông cũng sẽ được nhà mạng đẩy ra các thị trường bên ngoài.