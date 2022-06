Nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về phát triển nguồn lực về Internet, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ thuật, công nghệ Internet… Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng diễn đàn mới, chuyên sâu về Internet với tên gọi VNNIC Internet Conference.

Diễn đàn với mong muốn mở ra một bước tiến mới cho cộng đồng - nơi các chuyên gia hàng đầu về Internet gặp gỡ, chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh về phát triển bền vững mạng Internet Việt Nam.

VNNIC Internet Conference sẽ là diễn đàn chuyên sâu về Internet, công nghệ tương lai tại Việt Nam (Ảnh: VNNIC).

VNNIC Internet Conference 2022 được tổ chức từ 22-25/6 tại Đà Nẵng, bao gồm ba workshop và một hội thảo chính. Sự kiện được chủ trì bởi Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia Internet trong nước và quốc tế; kết nối tất cả các nhóm đối tượng cộng đồng Internet Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, VNNIC cũng tổ chức chương trình đào tạo riêng dành cho sinh viên các trường đại học, với mong muốn phát triển nguồn nhân lực cho thế hệ tương lai của Internet Việt Nam.

Trước bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19, "Tương lai của Internet" (The Future of Internet) được lựa chọn làm chủ đề chính của sự kiện, với mong muốn cùng cộng đồng chuyên gia thảo luận, giải quyết các bài toán lớn, chuyên sâu về Internet; khai thác giá trị Internet, tài nguyên Internet để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Tương lai của Internet sẽ như thế nào?

Tương lai của Internet gắn với sự bùng nổ của các công nghệ mới Internet of Things (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, 5G/6G... Số lượng thiết bị kết nối vượt 100 tỷ thiết bị với nhu cầu kết nối tốc độ cao ở bất cứ địa điểm nào.

Dù viễn cảnh nào của Internet trong quá trình số hóa tương lai, địa chỉ Internet thế hệ mới - IPv6 là tương lai duy nhất của Internet. Vint Cerf - cha đẻ của Internet cũng từng nhận định rằng: "Với sự phát triển của các ứng dụng IoT và sự gia tăng các thiết bị, việc chuyển đổi IPv6 trên mọi thứ là điều không thể tránh khỏi".

Công nghệ IPv6 + cho kỷ nguyên 5G và điện toán đám mây (Ảnh: VNNIC).

Giao thức IPv6

Kể từ mạng di động thế hệ 4G/LTE, IPv6 đã trở thành giao thức mặc định cho phép trải nghiệm người dùng tốt hơn, hỗ trợ bảo mật nhiều lớp, đồng thời giúp đơn giản kiến trúc mạng. Theo thống kê của Google, tính đến tháng 3/2022, tỷ lệ ứng dụng IPv6 toàn cầu đạt khoảng 34%, với 1,9 tỷ người sử dụng IPv6. Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ mạng Internet sang hoạt động với IPv6, 100% người sử dụng truy cập Internet IPv6 tới năm 2025.

Tương lai của Internet sẽ không chỉ dừng ở việc chuyển đổi sang IPv6 để giải quyết nhu cầu về tài nguyên Internet. Sự kết hợp IPv6 với các công nghệ tiên tiến, hình thành các mạng "IPv6 +" sẽ tạo ra tính đột phá và cải tiến cho mạng Internet tương lai.

Theo các phân tích của Viện tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI), công nghệ cải tiến IPv6 (IPv6+AI, IPv6+SRv6,…) sẽ trở thành xu hướng chính để nâng cấp và cải tiến mạng Internet; tác động trực tiếp đến GDP của quốc gia, tạo ra nền tảng số hóa cho nhiều ngành công nghiệp.

Cụ thể, IPv6+AI giúp rút ngắn 80% thời gian phân tích nguyên nhân sự việc và giảm 50% chi phí vận hành, bảo dưỡng cho các ngành sản xuất. Trong lĩnh vực tài chính, công nghệ mới trên nền IPv6 nâng cao tính linh hoạt trong các giao dịch trực tuyến và thanh toán kỹ thuật số. SRv6 cho phép các chi nhánh và đại lý ở các khu vực khác nhau có thể truy cập các dịch vụ đám mây chỉ trong một bước.

Công nghệ blockchain

Bên cạnh các công nghệ cải tiến IPv6, blockchain cũng được đánh giá như "phát minh ra mạng Internet lần thứ hai". Theo ông Ladid Latif, Chủ tịch Diễn đàn IPv6 toàn cầu (IPv6 Forum): "Blockchain được thiết kế cho IPv6. Bằng cách sử dụng không gian địa chỉ IPv6 làm nguồn và đích cho các giao dịch blockchain, chúng ta có mô hình Internet tốt nhất, xây dựng một thế giới và tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

Việc ứng dụng công nghệ mới trên nền IPv6, kết hợp cùng AI, IoT, 5G/6G và blockchain không chỉ mở bước tiến mới cho tương lai của Internet mà còn đặt ra các vấn đề về mở rộng hạ tầng mạng lưới, phát triển các hạ tầng Internet quan trọng (DNS, IX…), yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin, khai thác dữ liệu…

Với các nội dung trên, Hội thảo VNNIC Internet Conference 2022 sẽ chia sẻ tầm nhìn về "Tương lai của Internet", đồng thời cùng cộng đồng chuyên gia Internet Việt Nam và quốc tế thảo luận, đưa ra các giải pháp cho các "bài toán" Internet tại địa phương, sẵn sàng phát triển Internet thế hệ mới.

Những nội dung được chia sẻ bao gồm chuyển đổi IPv6 tại cơ quan nhà nước, xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT của địa phương, tên miền quốc gia ".vn" gắn với các dịch vụ số Make in Việt Nam, các công nghệ, dịch vụ mới về bảo mật, an toàn hoạt động các hệ thống hạ tầng quan trọng (hệ thống DNS, Internet Exchange), an toàn định tuyến, VNIX trong kỷ nguyên IoT, 5G và Cloud…