Tủ lạnh Panasonic Harmony+ Edition: thu hẹp khoảng cách, kết nối gia đình

Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, dẫn đến tăng mật độ dân số và hạn chế diện tích nhà ở. Chính vì thế, xu hướng bố trí nội thất và lựa chọn các thiết bị nhà bếp nhằm tối ưu không gian sống ngày càng được quan tâm, từ đó định hình lối sống đề cao sức khỏe tinh thần và nâng cao kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Kế thừa những giá trị từ Nhật Bản, chiếc tủ lạnh Harmony+ Edition là một đại diện tiêu biểu cho giải pháp đô thị của Panasonic, đáp ứng những nhu cầu tiện nghi của người dùng với khả năng thu hẹp khoảng cách, tối ưu không gian cho gian bếp, thêm không gian kết nối gia đình.

Thêm không gian kết nối gia đình từ việc tối ưu không gian bếp (Ảnh: Panasonic).

Tối ưu không gian với thiết kế liền mạch hài hòa. Ngay khi vừa ra mắt, thiết kế âm tường của tủ lạnh Panasonic Harmony+ Edition đã gây ấn tượng khi giải quyết những vấn đề của căn bếp đô thị với thiết kế tối ưu không gian trong từng chi tiết nhỏ, hạn chế những khoảng hở thừa không cần thiết.

Điểm nổi bật của tủ lạnh nằm ở khả năng tích hợp liền mạch với tủ bếp, chỉ cần cách tối thiểu 0,4cm ở hai bên và 2cm bên trên là tủ có thể hoạt động hiệu quả, hạn chế việc tích tụ bụi bẩn. Tủ lạnh còn được trang bị bản lề âm độc đáo từ Panasonic, dễ dàng mở rộng cửa tủ đến 120 độ dù không cần đặt trồi lên mặt phẳng hệ tủ, giúp gia chủ thoải mái lấy cất thực phẩm và những thao tác hàng ngày khác với tủ lạnh.

Thiết kế âm tường giúp tủ lạnh vừa vặn hài hòa, không trồi sụt so với kệ bếp (Ảnh: Panasonic).

Có chiều sâu 60cm tương ứng với chiều sâu tủ bếp tiêu chuẩn được các kiến trúc sư và nhà thiết kế sử dụng, tủ lạnh Harmony+ Edition đã thu hẹp những phần dôi ra không cần thiết, tạo thành một hệ bếp và tủ lạnh liền mạch bằng phẳng.

Cùng với đó, tủ lạnh còn được trang bị máy nén cải tiến Top - Unit đặt phía bên trên tủ, không chỉ tăng thêm không gian lưu trữ thực tế cho gia chủ mà còn giúp giảm nguy cơ hư hỏng cho thiết bị trong quá trình sử dụng.

Thiết kế vừa vặn của tủ lạnh Harmony+ Edition đã cho thấy sự ưu việt với khả năng tận dụng và thu hẹp các khoảng hở thừa, mang đến không gian sinh hoạt mới mẻ và thoải mái hơn cho gian bếp gia đình.

Giảm bớt những bất tiện trong gian bếp

Thiết kế âm tường của tủ lạnh Harmony+ Edition còn gia tăng những trải nghiệm của người dùng khi thu hẹp những bất tiện thường gặp trong bếp.

Kích thước vừa vặn liền mạch với tủ bếp, không tạo khoảng dôi ra như tủ lạnh truyền thống của Harmony+ Edition đã hạn chế những tai nạn nhỏ như vấp chân, hay vướng vào tủ lạnh khi di chuyển trong bếp, gia tăng sự an toàn trong sinh hoạt cho gia đình.

Các khoảng hở vô hình giúp hạn chế tích bụi, giảm thời gian và công sức dọn dẹp vệ sinh, giúp cho gian bếp luôn được sắp xếp gọn gàng, tinh tế theo sở thích và thẩm mỹ riêng của gia chủ.

Panasonic Harmony+ Edition giúp tăng giá trị thẩm mỹ của tổng thể gian bếp (Ảnh: Panasonic).

Những công năng lưu trữ đa dạng của tủ lạnh Harmony+ Edition như công nghệ đông mềm Prime Fresh, các ngăn lạnh giúp phân loại đa dạng thực phẩm, ngăn rau củ riêng biệt,… giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon với hương vị nguyên bản trong thời gian dài, giúp giảm thời gian đi chợ và sơ chế món ăn.

Cùng với công nghệ Auto Ice tự động làm đá từ khay đựng kháng khuẩn và hệ thống ống dẫn tự làm sạch, công nghệ Ag Clean ngăn chặn nhiễm khuẩn và lẫn mùi chéo giúp người dùng an tâm hơn về vấn đề an toàn vệ sinh, thực phẩm lưu trữ luôn được bảo đảm chất lượng an toàn cho sức khỏe.

Tủ lạnh được trang bị các công nghệ tiên tiến của Panasonic (Ảnh: Panasonic).

Thu hẹp khoảng cách cho cả nhà gần nhau hơn

"Tôi rất ưng chiếc tủ lạnh này, thiết kế vừa khít với tủ bếp, nhìn bếp vừa đẹp vừa gọn gàng mà cũng rộng rãi hẳn ra. Với sở thích ăn uống cuối tuần cùng nhau, việc sở hữu gian bếp thoáng rộng giúp cả nhà dễ dàng cùng vào bếp nấu nướng, các bạn nhỏ thoải mái chạy nhảy trong bếp, tôi cũng cảm thấy vui và kết nối với gia đình hơn", chị Thạch Thảo, nhân viên văn phòng tại quận 7, TPHCM cho biết.

Một sự thay đổi tinh tế trong gian bếp cũng tạo nên những điều khác biệt. Đây cũng chính là giá trị mà chiếc tủ lạnh Harmony+ Edition mang đến qua thiết kế âm tường liền mạch, vừa vặn hài hòa về thẩm mỹ, hội tụ những công năng hiện đại phục vụ cho nhu cầu luôn hướng đến sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

Lựa chọn phù hợp giúp gian bếp trở thành nơi thăng hoa cảm xúc cả gia đình (Ảnh: Panasonic).

Với cuộc sống vội vã và đông đúc của đô thị hiện đại, chiếc tủ lạnh Harmony+ Edition là lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian, thu hẹp những khoảng cách, gia tăng kết nối gia đình và cùng nhau tận hưởng cuộc sống thoải mái, hiện đại đô thị.