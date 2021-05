Tranh cãi việc hàng nghìn CMND người Việt bị lộ do sử dụng Pi Network

Dân trí Ox1337xO cho biết lượng thông tin này được thu thập từ Pi Network. Trong khi đó, nhiều người "đào" Pi Coin nói rằng Pi Network xác thực thông tin bằng hộ chiếu, không sử dụng CMND.

Chiều 13/5, trên diễn đàn R*forums, thành viên có tên Ox1337xO đã đăng tải một bài viết để rao bán cơ sở dữ liệu với dung lượng lên đến 17 GB trong đó chứa thông tin cá nhân của hàng nghìn người tại Việt Nam như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email…

Chưa dừng lại ở đó, người này còn tiết lộ rằng tất cả thông tin trên được thu thập thông qua nền tảng Pi Network.

"Hiện tại, vẫn chưa ai mua lượng dữ liệu này. Toàn bộ chúng được lấy từ Pi Network", thành viên Ox1337xO bình luận trong bài viết rao bán tệp dữ liệu trên.

Người rao bán 17 GB dữ liệu liên quan đến người Việt nói rằng chúng được thu thập từ nền tảng Pi Network.

Ngay lập tức, thông tin trên đã trở thành chủ đề nóng trong các hội nhóm về Pi Network. Nhiều người dùng tỏ ra lo lắng về tính bảo mật của nền tảng này. Trong khi đó, một bộ phận khác lại cho rằng thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.

"Để xác thực danh tính (KYC) trên Pi Network, người dùng Việt Nam phải sử dụng hộ chiếu. Chỉ một số người dùng phiên bản Pi trước đây có thể KYC bằng giấy phép lái xe, nhưng hệ thống này chưa chấp thuận chứng minh nhân dân từ Việt Nam", quản trị viên của một hội nhóm về Pi Network chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, một số người "đào" Pi Coin cũng cho biết rằng họ đã thử KYC bằng chứng minh nhân dân nhưng không thành công. Vì vậy, họ cho rằng việc hàng nghìn chứng minh nhân dân của người Việt bị rao bán không liên quan đến Pi Network.

Cuối tháng 2, đồng Pi từng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tại Việt Nam. Đồng tiền điện tử này được quảng cáo là có thể "đào" được thông qua những chiếc smartphone bằng ứng dụng có tên Pi Network.

Theo đó, sau khi cài đặt phần mềm Pi Network, tài khoản của mỗi người dùng đã có sẵn 1 đồng Pi và điện thoại sẽ bắt đầu "đào" Pi Coin với tốc độ 0,12 Pi/h. Để có thể tăng tốc độ "đào" Pi Coin, người sử dụng sẽ cần phải thực hiện một số bước như xác thực danh tính cá nhân (bao gồm các thông tin về số điện thoại, email,...) và mời thêm các thành viên khác cùng tham gia.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực blockchain bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là một hình thức lừa đảo người dùng để lấy thông tin cá nhân.

Cơ sở dữ liệu trên được thành viên Ox1337xO rao bán với mức giá 9.000 USD và yêu cầu người mua phải trả bằng hai loại tiền điện tử là Bitcoin hoặc Litecoin. Hiện tại, bài viết rao bán thông tin người Việt của thành viên Ox1337xO trên diễn đàn R*forums đã bị xóa bỏ.

Qua một số đánh giá ban đầu, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC) cho biết cơ sở dữ liệu này chứa thông tin cá nhân khoảng 10.000 người Việt.

"Với cấu trúc dữ liệu rao bán có thể thấy dữ liệu này xuất phát từ việc người dùng đăng ký sử dụng các dịch vụ có yêu cầu cung cấp thông tin KYC (bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ảnh chụp hai mặt CMND/CCCD) như: dịch vụ cho vay tiền trực tuyến, dịch vụ tài khoản tiền ảo,…", Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia nhận định.

Đơn vị này cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh dữ liệu để đánh giá mức độ và nguồn lộ lọt thông tin.

Theo NCSC, những thông tin này có thể được sử dụng với mục đích thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo,... Do đó, để không bị đối tượng xấu lợi dụng hoặc trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo, mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức tốt để phòng tránh các tình huống lừa đảo có thể xảy ra.

Liên quan đến sự việc, sáng 17/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin này. Ông Xô cho biết, những hình ảnh được lan truyền cho thấy các mẫu giấy tờ bị rao bán là mẫu CMND cũ, không phải loại thẻ căn cước gắn chip mới. Do đó, cơ quan chức năng cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hàng nghìn CMND đó bị lộ ra từ đâu để xử lý.