Tranh cãi về tính tiện dụng và hiệu quả của VNeID khi đi máy bay

Tranh cãi về tính tiện dụng khi dùng VNeID làm thủ tục hàng không

Người dùng có thể làm thủ tục hàng không thông qua ứng dụng VNeID trên smartphone, thay vì dùng giấy tờ truyền thống (Ảnh: Tâm Linh).

Kể từ ngày 2/8, hành khách có thể sử dụng tài khoản định dạng điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID để thay các loại giấy tờ truyền thống khi làm thủ tục các chuyến bay nội địa tại tất cả các sân bay ở Việt Nam.

Trước mắt, Cục Hàng không đề nghị các đơn vị kiểm tra tài khoản VNeID của hành khách theo hình thức trực quan (kiểm tra bằng mắt), kết hợp quét mã QR khi cần. Các đơn vị chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Về lâu dài, Cục Hàng không đề nghị các sân bay mua sắm thiết bị kiểm tra tài khoản VNeID thật/giả, kết hợp đầu tư hệ thống xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn áp dụng VNeID để làm thủ tục hàng không, đã xuất hiện nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội về tính tiện dụng và hiệu quả khi sử dụng VNeID để làm thủ tục tại sân bay.

Nhiều ý kiến cho rằng kể từ thời điểm chính thức áp dụng VNeID để làm thủ tục hàng không, họ đã phải chờ đợi lâu hơn, quá trình kiểm tra an ninh và thủ tục hàng không kéo dài hơn so với trước.

Nguyên do chính dẫn đến điều này là vì nhiều người gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng VNeID trong quá trình làm thủ tục hàng không.

"Không biết sử dụng VNeID có tiện lợi hơn hay không, mà kể từ khi chính thức cho dùng tài khoản VNeID để làm thủ tục hàng không, tôi thấy mình phải chờ đợi rất lâu. Nhiều người cứ mở điện thoại ra rồi cất đi lấy giấy tờ truyền thống để làm thủ tục. Vậy thì thà dùng giấy tờ từ đầu cho nhanh", người dùng Facebook có tên T.Dũng bình luận.

"Vì đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay trong nước. Dường như VNeID vẫn chưa phát huy được hiệu quả khi thời gian làm thủ tục hàng không không hề được rút ngắn, mà ngược lại cảm thấy còn phải chờ đợi lâu hơn trước đây đáng kể", anh H., ngụ quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ.

"Theo tôi, nếu nhân viên hàng không vẫn đang kiểm tra bằng mắt thường trên ứng dụng VNeID thì đâu có khác gì giấy tờ truyền thống? Vậy thì vẫn chưa phát huy được hiệu quả của ứng dụng này và chưa thể rút gọn được thời gian làm thủ tục", tài khoản Facebook V.Bảo bình luận.

Vấn đề bắt nguồn từ hành khách

Bên cạnh những ý kiến cho rằng ứng dụng VNeID chưa phát huy được hiệu quả và không rút ngắn được thời gian khi làm thủ tục đi máy bay, nhiều cư dân mạng lại cho rằng vấn đề chủ yếu bắt nguồn từ phía hành khách khi họ sử dụng VNeID chưa đúng cách.

Nhiều người cho rằng nếu biết cách dùng VNeID, quá trình làm thủ tục sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Một bình luận của người dùng Facebook cho biết cảm thấy sử dụng VNeID khi làm thủ tục hàng không dễ dàng và thuận tiện hơn trước đây (Ảnh chụp màn hình).

"Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mở ứng dụng VNeID để làm thủ tục là được, mà không biết quá trình làm thủ tục hàng không chỉ chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong khi tài khoản VNeID của họ mới chỉ định danh mức độ 1, cuối cùng lại phải dùng giấy tờ truyền thống, điều này sẽ làm mất khá nhiều thời gian", tài khoản Facebook H.Tiến bình luận.

"Chẳng qua do nhiều người không đăng nhập sẵn vào ứng dụng hoặc do quên mật khẩu, đến khi làm thủ tục mới bắt đầu đăng nhập vào tài khoản nên mất nhiều thời gian. Cứ đăng nhập, mở sẵn ứng dụng, khi làm thủ tục hoặc kiểm tra an ninh cứ đưa ứng dụng ra là xong, rất tiện lợi", tài khoản Facebook B.Đức bình luận.

"Mình thấy dùng VNeID rất tiện. Mình bị mất giấy tờ chưa kịp làm lại nhưng may mà đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ trước, lúc làm thủ tục lên máy bay không gặp trở ngại nào. Có VNeID giờ ra đường thấy tự tin hơn hẳn, không còn lo quên giấy tờ", người dùng Facebook có tên A.Tú chia sẻ.

Trải nghiệm thực tế của người viết khi dùng VNeID để làm thủ tục hàng không cho thấy quá trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi và không gặp phải trở ngại nào.

Nhiều người cho rằng những hạn chế khi sử dụng VNeID tại sân bay sẽ sớm được khắc phục (Ảnh chụp màn hình).

Một số ý kiến cho rằng việc áp dụng VNeID khi đi máy bay mới chỉ trong một thời gian ngắn do vậy chắc chắn sẽ xuất hiện ít nhiều hạn chế và sai sót. Những người này tin rằng những hạn chế này sẽ dần được khắc phục trong thời gian tới, giúp phát huy hết hiệu quả và tính tiện lợi của ứng dụng VNeID.

Hướng dẫn dùng ứng dụng VNeID để làm thủ tục các chuyến bay nội địa

Hiện tại ứng dụng VNeID mới chỉ hỗ trợ để làm thủ tục các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế vẫn chưa được áp dụng. Ngoài ra, người dùng cần phải đăng ký tài khoản định dạng điện tử mức độ 2 mới có thể làm thủ tục hàng không bằng VNeID.

Để sử dụng VNeID làm thủ tục hàng không và kiểm tra an ninh khi đi máy bay, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone. Nhấn chọn mục "Cá nhân" ở menu bên dưới, sau đó kích hoạt tính năng "Xác minh ứng dụng qua QR Code".

- Quay trở lại trang chủ của ứng dụng, lướt tay kéo phần nội dung xuống phía dưới để giúp hiển thị phần tạo mã QR ở bên trên. Tại đây, bạn nhấn vào nút "Tạo mã QR", ứng dụng sẽ tạo mã QR định danh điện tử. Bạn chỉ việc đưa mã QR này cho nhân viên hàng không để làm thủ tục và kiểm tra an ninh.

Lưu ý: mã QR định danh điện tử chỉ có hiệu lực trong vòng một phút. Sau một phút, bạn phải nhấn lại nút "Tạo QR Code" để tạo mới mã QR và sử dụng để làm thủ tục hàng không.

Lưu ý khi sử dụng VNeID lúc làm thủ tục hàng không

Để tiết kiệm thời gian và không làm ảnh hưởng đến người khác, với những ai sử dụng VNeID khi làm thủ tục hàng không cần phải cầm điện thoại có mở sẵn ứng dụng VNeID để có thể xuất trình ngay khi đến lượt mình làm thủ tục.

Do mã QR định danh điện tử chỉ có hiệu lực trong vòng một phút, bạn nên đợi cho đến khi nào gần đến lượt làm thủ tục mới bắt đầu tạo mã QR để sử dụng.

Ngoài ra, để tránh trường hợp ứng dụng VNeID gặp sự cố, người dùng cũng nên mang theo các loại giấy tờ tùy thân có thể dùng để làm thủ tục hàng không như CCCD, bằng lái xe…

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp đề phòng, với những ai đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, các loại giấy tờ này không thực sự cần thiết và có thể làm thủ tục hàng không ngay cả khi đã bị mất giấy tờ.

Đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 bằng cách nào?

Theo Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác tạo bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Tài khoản định danh điện tử sẽ được xác thực thông tin trên môi trường điện tử. Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... và có thể sử dụng để đi các chuyến bay nội địa.

Theo Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam thì:

- Đối với tài khoản định danh điện tử cấp độ 1: Công dân có thể tự đăng ký tài khoản thông qua ứng dụng VNeID trên thiết bị di động.

- Đối với tài khoản định danh điện tử cấp độ 2: Công dân không thể tự đăng ký tài khoản mà phải đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, người dân cần xuất trình CCCD có gắn chip, cung cấp thông tin về số điện thoại, xuất trình giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm... để được tích hợp thông tin.

Cơ quan quản lý thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Đối với các trường hợp CCCD gắn chip được cấp sau 1/4/2022 thì đã được đăng ký sẵn tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 khi đi làm CCCD gắn chip. Tuy nhiên, người dân cần phải tải ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản.

Sau khi tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được kích hoạt, người dân có thể tự tích hợp các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID.