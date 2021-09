Top 4 đồng hồ thông minh dưới 10 triệu đồng đáng chú ý

Dân trí Smartwatch ngày càng thông minh hơn và trở thành những "quản gia" sức khỏe đậm tính công nghệ, không chỉ hỗ trợ tập luyện mà còn theo dõi các chỉ số cơ thể. Dưới đây là top 4 mẫu đồng hồ thông minh đáng mua trong phân khúc dưới 10 triệu đồng.

Samsung Galaxy Watch4 Series

Mẫu smartwatch mới nhất thuộc hệ sinh thái Galaxy được trang bị những tính năng cao cấp về sức khỏe, nâng cấp hiệu năng, hệ điều hành và giao diện người dùng. Galaxy Watch4 Series tích hợp cảm biến BioActive 3-in-1, với 1 con chip chạy đồng thời 3 cảm biến theo dõi các chỉ số sức khỏe, gồm PPG (Photoplethysmogram), ECG (Electrocardiogram) và BIA (Bioelectrical Impedance Analysis).

Chính bước tiến công nghệ này đã giúp Galaxy Watch4 Series có khả năng đo nhịp tim, điện tâm đồ và phân tích trở kháng điện sinh học. Trong khoảng 15 giây, đồng hồ ghi nhận 2400 điểm dữ liệu, cho biết các chỉ số chính như khối lượng cơ xương, tỉ lệ trao đổi chất cơ bản, khối lượng nước hay tỉ lệ mỡ. Samsung hợp tác với các chuyên gia và công ty phân tích đo lường thể chất với độ chính xác cao để đưa ra bức tranh tổng quan về cơ thể.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với mức độ lây lan cao, việc theo dõi nồng độ oxy trong máu - SpO2 - chỉ số rất quan trọng để có thể xử lý tình huống kịp thời, là vô cùng cần thiết. Samsung Galaxy Watch4 Series có thể đo được chỉ số SpO2 liên tục, cảnh báo người dùng nếu có xuất hiện những bất thường. Thiết bị cũng theo dõi SpO2 trong khi người dùng ngủ, từ đó phân tích và đưa ra các gợi ý để thu xếp nghỉ ngơi tốt hơn. Với rất nhiều chế độ luyện tập đa dạng cả ngoài trời và trong nhà, Galaxy Watch4 Series sẽ là thiết bị đắc lực giúp người dùng duy trì sức khỏe trong những ngày giãn cách xã hội.

Sở hữu thiết kế thời trang nhưng không kém phần sang trọng, Galaxy Watch4 Series có 2 phiên bản gồm Galaxy Watch4 và Galaxy Watch4 Classic. Nếu như mẫu Galaxy Watch4 có thiết kế mặt kính phẳng với vòng bezel cảm ứng, hỗ trợ thao tác tiện lợi thì Galaxy Watch4 Classic lại trang bị vòng bezel vật lý có thể xoay được, mang đến phong cách đặc trưng, tương tự như các đồng hồ lặn chuyên nghiệp.

Giao diện One UI Watch chạy trên nền Wear OS cải tiến, sử dụng đơn giản, dễ dàng nhưng hiệu quả. Các ứng dụng tương thích sẽ tự động được cài đặt lên đồng hồ khi người dùng tải xuống smartphone, đồng thời đồng bộ hóa các cài đặt quan trọng, nâng tầm trải nghiệm liền mạch trong hệ sinh thái Galaxy. Ngoài ra, trợ lý ảo Bixby Voice sẽ giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và điều khiển các thiết bị kết nối.

Galaxy Watch4 Series được nâng cấp mới ở phần cứng, từ vi xử lý mạnh mẽ hơn đến màn hình đẹp hơn cũng như bộ nhớ lớn. Đồng hồ trang bị vi xử lý Exynos W920 (5 nm), 2 nhân xung 1.8 GHz, đồ họa Mali-G68 và RAM 1.5 GB, lưu trữ 16 GB eMMC. Chip Exynos W920 có tốc độ nhanh hơn 20%, RAM nhiều hơn 50% và GPU nhanh hơn 10 lần so với thế hệ trước. Smartwatch này sở hữu màn hình Super AMOLED 1.4 inch, kính cường lực Gorilla Glass DX+, tính năng Always-on. Galaxy Watch4 Series hỗ trợ eSIM, pin cho thời gian hoạt động liên tục đến 40 giờ, sạc nhanh không dây chuẩn Qi trong 30 phút có ngay 10 giờ sử dụng.

Apple Watch Series 6 (GPS)

Apple Watch Series 6 sử dụng chất liệu thép và nhôm, sở hữu tính năng đo nồng độ oxy trong máu, có kết quả nhanh sau 15 giây. Đồng hồ dùng chip S6 2 nhân, nhanh hơn 20% so với thế hệ trước. Tính năng Always on display được cải thiện, ngoài ra còn cho phép thay đổi nhiều mặt đồng hồ, xem nhiều múi giờ cùng lúc trên 1 giao diện. Apple Watch Series 6 đi cùng dây đeo Solo Loop Band 5 màu, thiết kế liền lạc, vừa vặn cổ tay khi đeo.

Apple Watch Series 6 chạy trên nền hệ điều hành WatchOS 7, tối ưu hóa trong việc theo dõi các chế độ luyện tập. Màn hình OLED Retina của đồng hồ có tính năng Always-on, cải thiện hơn so với thế hệ trước. Người dùng có thể nhận thông báo, thực hiện nghe gọi, xem tin nhắn trên Apple Watch Series 6 dễ dàng. Pin tích hợp cho phép sản phẩm hoạt động trong khoảng 1.5 ngày, và cần 2 giờ sạc đầy, tuy nhiên không hỗ trợ sạc nhanh.

Samsung Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 sở hữu thiết kế sang trọng, viền bezel mờ chống trầy xước hiệu quả, trong khi viền số ẩn bên phía góc trong màn hình, tăng vẻ hào nhoáng cho sản phẩm. Watch3 hỗ trợ kết nối GPS cho các chế độ tập luyện đa dạng, đi cùng khả năng đo nhịp tim chính xác. Đồng hồ có chế độ ghi lại độ sâu và tổng thời gian giấc ngủ, từ đó phân tích và đánh giá chất lượng ngủ của người dùng.

Sản phẩm có đèn LED đỏ và tia hồng ngoại tích hợp, cho phép theo dõi nồng độ oxy trong máu cũng như đo lượng tiêu thụ oxy tối đa VO2 Max. Galaxy Watch3 có khả năng phát hiện những cú ngã nghiêm trọng, và nếu người đeo không đưa ra phản hồi trong vòng một phút, hệ thống sẽ tự động phát tín hiệu SOS đến các liên lạc khẩn cấp.

Top 4 đồng hồ thông minh dưới 10 triệu đồng đáng chú ý

Độ bền của Samsung Galaxy Watch3 đạt chuẩn quân đội, chống nước 5ATM. Nhờ tích hợp eSIM, Galaxy Watch3 cho phép gọi thoại dễ dàng mà không cần smartphone bên cạnh. Thiết bị có cấu hình sử dụng vi xử lý Exynos 9110, RAM 1 GB và lưu trữ 8 GB, pin 340 mAh cho thời lượng sử dụng đến 2 ngày liên tục và sạc đầy sau 2 giờ.

ASUS Vivowatch SP

ASUS VivoWatch SP tích hợp cảm biến điện tâm đồ ECG và áp lực tĩnh mạch đồ hồng ngoại PPG, cho phép thiết bị có khả năng tính toán PPT (Pulse Transit Time) cũng như đo nhịp tim, cùng với đó là đo huyết áp, theo dõi giấc ngủ và các hoạt động thể thao của người dùng. Vivowatch SP thiên về khả năng theo dõi sức khỏe, kết nối với ứng dụng ASUS HealthConnect, tích hợp HealthAI giúp quản lý các dữ liệu sức khỏe, từ đó cung cấp các mẹo cho người dùng dựa trên thói quen. Ứng dụng cho phép xem các thông tin về huyết áp, nhịp tim, các bài tập, mức độ stress, chất lượng giấc ngủ và chu kỳ kinh nguyệt.

Cảm biến Pulse O2 trên Vivowatch SP hỗ trợ đo lượng oxy trong máu, cho người đeo biết cơ thể của họ điều chỉnh ra sao với các bài tập luyện và cho họ biết khi nào nên nghỉ ngơi. Đồng hồ có màn hình LCD kích thước 1.34 inch, GPS hỗ trợ hoạt động thể thao ngoài trời. Đồng hồ được thiết kế để đeo 24/7 nên có khả năng chống nước 5ATM, tích hợp pin 200 mAh cho thời gian hoạt động liên tục đến 14 ngày ở mức sử dụng thông thường.

Trường Thịnh