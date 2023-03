Tính năng đặc trưng "gắn bó" với iPhone 16 năm sẽ bị loại bỏ?

Trên phiên bản iPhone đầu tiên được Apple ra mắt vào năm 2007, "quả táo" đã trang bị cho sản phẩm nút gạt tắt tiếng, là tính năng cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi từ chế độ đổ chuông sang chế độ im lặng trên iPhone.

Cần gạt để chuyển nhanh sang chế độ im lặng là tính năng đặc trưng suốt 16 năm qua trên dòng iPhone (Ảnh: HTG).

Nút bấm này đã được Apple trang bị cho tất cả các phiên bản iPhone của hãng từ trước đến nay và được xem là tính năng đặc trưng của dòng iPhone trong suốt 16 năm qua.

Tuy nhiên, tính năng đặc trưng này có thể sẽ bị loại bỏ trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max dự kiến ra mắt trong năm nay.

Theo trang công nghệ Apple Hub, Apple sẽ loại bỏ tất cả các phím bấm vật lý trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, bao gồm nút nguồn, nút điều chỉnh âm lượng và đặc biệt là cả nút gạt chuyển đổi chế độ im lặng. Thay vào đó, Apple sẽ trang bị các nút bấm cảm ứng lực và bổ sung thêm bộ rung phản hồi Taptic Engines. Khi người dùng nhấn vào các nút cảm biến ở cạnh bên iPhone, thiết bị sẽ rung lên tạo cảm giác như đang bấm vào nút vật lý.

Hình ảnh bản dựng 3D của iPhone 15 Pro bị rò rỉ trên Internet cho thấy Apple sẽ gộp chung nút bấm tăng và giảm âm lượng vào chung một thanh cảm ứng, cho phép người dùng có thể nhấn hoặc lướt vào thanh cảm ứng này để tăng hoặc giảm âm lượng. Riêng nút chuyển chế độ im lặng sẽ được chuyển từ cần gạt đặc trưng thành nút bấm cảm ứng.

Ảnh bản dựng iPhone 15 Pro cho thấy nút gạt chuyển chế độ im lặng đã bị loại bỏ, thay bằng nút cảm ứng, 2 nút điều chỉnh âm lượng được gộp chung thành một thanh cảm ứng (Ảnh: Ice Universe).

Sự thay đổi này chỉ được Apple thực hiện với bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, trong khi đó 2 biến thể giá rẻ hơn là iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ được trang bị các nút bấm vật lý quen thuộc.

Nhiều thông tin bị rò rỉ khác cho biết, tuy không được trang bị các phím bấm cảm biến như 2 biến thể cao cấp, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn được trang bị màn hình khuyết Dynamic Island, thay cho màn hình "tai thỏ" trước đây.

Một sự thay đổi đáng chú ý khác trên loạt iPhone 15 đó là các sản phẩm sẽ được trang bị cổng kết nối USB-C, thay cho cổng Lightning quen thuộc. Sự thay đổi này nhằm phù hợp với luật pháp tại các quốc gia châu Âu, khi Liên minh EU yêu cầu các hãng smartphone bán sản phẩm tại các quốc gia thuộc EU đều phải sử dụng chung chuẩn sạc USB-C.

Như vậy, nếu những thông tin bị rò rỉ là chính xác, dòng iPhone 15 sẽ loại bỏ hoàn toàn kiểu thiết kế cũ của iPhone X mà Apple đã áp dụng từ năm 2018 cho đến nay.

Nguồn tin từ LeaksApplePro cho biết giá bán iPhone 15 Pro Max có thể nằm trong khoảng từ 1.199 đến 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, Apple được cho là sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nếu quá trình phát triển và sản xuất vẫn đúng như kế hoạch, nhiều khả năng loạt iPhone 15 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây, thời điểm quen thuộc để Apple giới thiệu các mẫu iPhone mới.

Theo Apple Hub/Ice Universe