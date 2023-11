"Tiền mất tật mang" vì chiêu trò hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

Báo cáo từ Cục An toàn thông tin cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 37,82% so với giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022.

Người dân nên cảnh giác với các hội nhóm hỗ trợ lấy lại tiền trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau đã được kẻ gian sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, như tặng quà miễn phí, mời chào làm các công việc đơn giản tại nhà hay thậm chí là giả mạo cơ quan chức năng.

Do đó, nhiều hội nhóm đã được thành lập trên nền tảng mạng xã hội Facebook với mục tiêu đưa ra cảnh báo và hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo. Tuy vậy, không ít kẻ gian cũng đã lợi dụng điều này để tiếp tục thực hiện các chiêu trò mới nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, một số đối tượng đã lập ra các fanpage và hội nhóm để thu hút những nạn nhân bị lừa đảo. Kẻ gian sẽ tự xưng là luật sư và cam kết hỗ trợ lấy lại tiền cho những người đã bị lừa trước đó.

Sau khi có được niềm tin từ nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tình trạng và số tiền bị lừa. Nhóm này cũng tự nhận là sở hữu hệ thống chuyên biệt, có khả năng truy quét được toàn bộ dữ liệu của tất cả nền tảng lừa đảo.

Kẻ gian sau đó sẽ làm giả một hình ảnh với thông tin bao gồm họ tên của nạn nhân, số tiền bị lừa và thông tin ngân hàng. Trên thực tế, đây đều là những thông tin mà kẻ gian đã hỏi được từ nạn nhân trước đó.

Các chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn (Ảnh: The Guardian).

Để lấy lại số tiền bị lừa, nạn nhân sẽ được yêu cầu chuyển khoản thêm 2-5 triệu đồng vào "hệ thống" với lý do "cần xác minh thông tin ngân hàng". Nếu làm theo yêu cầu này, nạn nhân sẽ tiếp tục rơi vào bẫy của kẻ gian và bị chiếm đoạt tài sản.

Có thể thấy, các chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Hiện nay có 3 nhóm lừa đảo chính, bao gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Tổng cộng, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Các phương thức lừa đảo này nhắm vào đa dạng nhóm đối tượng như những người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, công nhân, người lao động và nhân viên văn phòng.