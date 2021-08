Thông tin 1,9 triệu nghi phạm khủng bố của FBI bị đăng tải lên Internet

Dân trí Một cơ sở dữ liệu chứa 1,9 triệu thông tin cá nhân của các nghi phạm khủng bố mà FBI đang theo dõi đã bất ngờ bị đăng tải công khai lên Internet.

Volodymyr "Bob" Diachenko, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại công ty bảo mật Comparitech, đã tìm thấy một cơ sở dữ liệu chứa hơn 1,9 triệu thông tin cá nhân của các nghi phạm khủng bố mà Cục điều tra Liên bang (FBI) đang theo dõi bị đăng tải công khai lên mạng Internet, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tải về để xem dữ liệu bên trong mà không hề bị mã hóa hay có mật khẩu bảo vệ.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu… của các nghi phạm khủng bố và danh sách những người bị cấm bay tại Mỹ vì những lý do an ninh. Điều đáng nói là cơ sở dữ liệu này đã được chia sẻ công khai lên Internet từ ngày 19/7, nhưng phải 3 tuần sau, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mới can thiệp và xóa bỏ cơ sở dữ liệu này.

"Tôi đã lập tức báo cáo sự việc với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và họ đã thừa nhận, đồng thời cảm ơn thông tin do tôi cung cấp. Nhưng không hiểu lý do tại sao, họ lại mất quá nhiều thời gian để gỡ bỏ dữ liệu này khỏi Internet", Diachenko chia sẻ.

Dường như cơ sở dữ liệu này bị rò rỉ từ Trung tâm Sàng lọc Khủng bố (TSC), một trung tâm đa cơ quan do FBI quản lý, chịu trách nhiệm quản lý danh sách những người bị nghi ngờ là có liên quan hoặc hỗ trợ các hoạt động khủng bố. FBI mô tả TSC là "một phần quan trọng trong mạng lưới ngăn chặn và cảnh báo sớm để chống lại các hoạt động khủng bố của chính phủ Hoa Kỳ".

"Danh sách theo dõi khủng bố bao gồm những người bị nghi ngờ là phần tử khủng bố, nhưng không nhất thiết bị buộc tội. Đối với những kẻ xấu, danh sách này có thể bị lợi dụng để đàn áp, quấy rối hoặc đe dọa những người trong danh sách và người thân của họ. Nó cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề về cá nhân và nghề nghiệp cho những người vô tội có trong danh sách", Diachenko nhận định.

Trên thực tế, đã có không ít người vô tội bị lọt vào danh sách "nghi phạm khủng bố" cần theo dõi của FBI, khiến cho những người này bị từ chối thị thực vào Mỹ hoặc bị cấm bay trên khắp nước Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà cơ sở dữ liệu hơn 1,9 triệu nghi phạm khủng bố đang bị FBI theo dõi lại bị đăng tải công khai lên Internet, tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơ sở dữ liệu này bị chính một nhân viên làm việc tại FBI phát tán, thay vì bị tin tặc tấn công và lấy cắp.

T.Thủy

Theo BComputer