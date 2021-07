Thông báo màn hình xanh chết chóc trên Windows sẽ đổi thành màu đen

Dân trí Đây là thay đổi lớn đầu tiên đối với BSOD kể từ khi Microsoft thêm một biểu tượng khuôn mặt buồn vào màn hình trong Windows 8 năm 2012 và mã QR năm 2016.

Trang The Verge đưa tin Microsoft sẽ thay đổi thông báo màn hình xanh chết chóc (Blue Screen of Death - BSOD) thành màu đen (Black Screen of Death) trên phiên bản Windows 11.

Thay đổi trên được Microsoft thực hiện nhằm đồng bộ thiết kế với màn hình đăng nhập và tắt máy mới. Tuy nhiên, giao diện này chưa kích hoạt trên máy đang cài Windows 11 Preview.

Thông báo BSOD mới trên Windows 11.

Ngoài việc chuyển sang màu đen, phần còn lại của màn hình này giống hệt trên Windows 10. Đây là thay đổi lớn đầu tiên đối với BSOD kể từ khi Microsoft thêm một biểu tượng khuôn mặt buồn vào màn hình trong Windows 8 năm 2012 và mã QR năm 2016.

BSOD xuất hiện lần đầu trong Windows 3.0, cung cấp phương thức để các chuyên gia công nghệ thông tin, nhân viên hỗ trợ chẩn đoán lỗi phần cứng và bộ nhớ. BSOD sẽ kiểm tra lỗi linh kiện hoặc hệ thống Windows, sau đó kết xuất dữ liệu giúp quản trị viên tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Hiện tại, Microsoft chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Theo The Verge, đây là kế hoạch đại tu giao diện người dùng trên Windows 11, từ những mục quan trọng như menu Start đến File Explorer và cả màn hình thông báo lỗi BDOS.

Thế Anh

Theo The Verge