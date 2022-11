Thành lập Liên minh An toàn thông tin gồm 8 DN ICT hàng đầu Việt Nam

8 doanh nghiệp công nghệ thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Sáng 24/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế "Ngày An toàn thông tin Việt Nam", 8 doanh nghiệp công nghệ (ICT) tại Việt Nam đã chung tay thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

8 doanh nghiệp ICT tham gia Lễ ký kết thành lập Liên minh gồm có: Viettel; VNPT; MobiFone; CMC; Bkav, VNG, Tiktok và Cốc Cốc.

Theo ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, lễ ký kết này đánh dấu lần đầu tiên một liên minh về an toàn, an ninh mạng được thành lập và hoạt động chính thức tại Việt Nam.

Tại đó, những doanh nghiệp tham gia Liên minh cần đáp ứng được một số tiêu chí, gồm: Là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, CNTT; có lượng người dùng dịch vụ lớn tại Việt Nam; có nền tảng hạ tầng, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn cho người dùng.

Cũng theo Cục An toàn thông tin, sứ mệnh của Liên minh là thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cho người dân khi tham gia sử dụng mạng.

Việt Nam đang đối mặt sự gia tăng về các cuộc tấn công mạng trong năm 2022. Điều này cần sự chung tay của mọi tổ chức và người dân nhằm nâng cao nhận thức khi tham gia môi trường mạng (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Cốc Cốc - một trong 8 đại diện gia nhập Liên minh, khẳng định việc tham gia sáng lập Liên minh chính là tiền đề để Cốc Cốc đồng hành cùng Chính phủ nói chung và Bộ Thông tin & Truyền thông nói riêng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số.

Với lợi thế là một trình duyệt, công cụ tìm kiếm, Cốc Cốc sẽ chú trọng vào việc khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia vào các hoạt động trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Cùng với đó, Cốc Cốc sẽ luôn phát triển theo hướng bảo vệ an toàn cho người dùng trên Internet, ông Vũ Anh cho biết.

Theo đại diện của Cục An toàn thông tin, Thời gian tới, Liên minh sẽ tiếp tục mở rộng để các doanh nghiệp khác có đủ năng lực cùng tham gia, từ đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.