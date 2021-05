"Tất cả trong một" - lựa chọn tối ưu cho giải pháp in ấn của doanh nghiệp

Dân trí Với doanh nghiệp có quy mô khoảng 10 đến 30 nhân sự mà nhu cầu in ấn đa dạng thì lựa chọn máy in nào sẽ là tối ưu?

Đáp ứng các nhu cầu in ấn đa dạng

Biểu đồ tài chính, phác thảo bản vẽ kiến trúc, hình ảnh phục vụ giảng dạy…sẽ cần đến bản in khổ giấy A3 mà doanh nghiệp hay tổ chức nào cũng muốn trang bị cho mình một chiếc máy in không cồng kềnh, mà chi phí lại vừa phải để việc in ấn thường xuyên được chủ động và linh hoạt.

Là một trong những thương hiệu dẫn đầu về giải pháp in ấn, HP không chỉ cung cấp các sản phẩm máy in phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng mà các sản phẩm đó còn kèm theo các tính năng ưu việt và hữu ích. Máy in đa chức năng khổ giấy A3 HP LaserJet MFP M440nda như một giải pháp in ấn đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của doanh nghiệp khi vừa có tính năng in khổ giấy A3 và các khổ giấy thông thường khác là A4, A6, B4, B5…, vừa có thể photocopy và scan dữ liệu.

HP LaserJet MFP M440nda đáp ứng nhu cầu in ấn khổ giấy A3.

Sở hữu mức giá cạnh tranh so với các loại máy trong cùng phân khúc, cộng thêm việc tích hợp đa chức năng, HP LaserJet MFP M440nda giúp nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp, mang đến lợi ích kinh tế không chỉ ở khoản phí đầu tư ban đầu, mà còn là trong suốt thời gian hoạt động và phát triển lâu dài.

Bản in sắc nét, kích thước đáp ứng mọi không gian văn phòng

HP LaserJet MFP M440nda đảm bảo bản in trắng đen có chất lượng sắc nét, rõ ràng với độ phân giải 1200 x 1200 dpi, khiến cho nỗi lo về bản in mờ nhòe, in dính sọc sẽ không còn. Bản scan cũng có độ phân giải tối đa 4800 x 4800 dpi cho chất lượng như bản gốc. Ngoài ra, HP LaserJet MFP M440nda có tốc độ in hai mặt lên đến 24 trang/phút với khổ A4, 13 trang/phút với khổ A3 và chỉ tốn khoảng 7,7 giây cho trang in đầu tiên. Tốc độ scan màu và trắng đen vào khoảng 33 trang/phút. Và đây cũng là sản phẩm máy in đáng ghi nhận khi được trang bị khay giấy ADF đảo mặt tự động (ADF), hỗ trợ cho việc photocopy hai mặt hay scan nhiều tài liệu một cách thuận tiện mà không cần phải thao tác gì thêm, hay khay giấy mở rộng cho phép người dùng nạp sẵn lượng giấy lên đến 600 tờ để không phải thêm giấy quá thường xuyên.

Máy in đa chức năng HP cho tốc độ in nhanh và bản in chất lượng rõ nét.

Với kích thước nhỏ gọn (560x583x505mm), tiện bố trí trên bàn hoặc bất cứ vị trí nào trong phòng làm việc, HP LaserJet MFP M440nda là một lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh nhỏ và vừa.

Phục vụ nhu cầu bảo mật, quản lý dữ liệu của doanh nghiệp

Nhắc đến giải pháp in ấn của HP dĩ nhiên không thể bỏ qua các tính năng bảo mật ưu việt. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc HP LaserJet MFP 440nda được trang bị mã PIN để xác thực danh tính trước khi in ấn thông qua màn hình LCD có hệ thống phím số. Máy được kết nối qua mạng LAN giúp việc in, scan trong nội bộ công ty thêm thuận tiện, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật của thông tin qua văn bản in.

In ấn an toàn với tính năng bảo mật của máy in HP.

HP Web Jetadmin chính là giá trị gia tăng của dòng máy in đa chức năng khổ giấy A3 HP LaserJet MFP 440nda, thông qua nền tảng web giúp cài đặt, định dạng, xử lý lỗi, kết nối máy in với các máy tính trong nội bộ công ty. Bên cạnh đó, tính năng Job Accounting tích hợp trong phần mềm này cho phép bộ phận IT của công ty dễ dàng phân quyền cho từng cá nhân hoặc nhóm, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi, phân tích mức độ sử dụng thiết bị của nhân viên, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu cho chi phí vận hành.

HP LaserJet MFP M440nda hiện có mức giá niêm yết là 29,790,000đ.

Sản phẩm đang được đang được phân phối chính hãng bởi Nhà phân phối chính thức là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elite.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elite

Địa chỉ: 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Website: https://elite-jsc.com

Hotline: (028) 3512 3959

Trường Thịnh