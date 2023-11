Tài xế công nghệ Be và kinh nghiệm thực chiến

Tham gia chương trình tập huấn, các bác tài được cập nhật kiến thức qua infographic "Đã cầm ly, để Be cầm lái", tìm hiểu ảnh hưởng của rượu, bia đến khả năng lái xe. 3 bác tài là huấn luyện viên tiêu biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng lăn bánh an toàn sau nhiều năm gắn bó với nghề tài xế công nghệ.

Kinh nghiệm "thực chiến" của tài xế Be

Buổi chia sẻ bắt đầu với chị Mỹ Linh (33 tuổi, TPHCM), người có 5 năm kinh nghiệm làm tài xế beCar. Công việc này mang đến nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Linh. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho từng chuyến đi cũng như cân bằng cuộc sống, chị nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe. "Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc" chính là bí quyết an toàn của chị. Xếp sau sức khỏe của bản thân chính là sức khỏe của chiếc ô tô, người bạn đồng hành của chị.

Chị Linh nói: "Mỗi ngày trước khi bật app, tôi đều kiểm tra, dọn dẹp cả trong và ngoài xe để đảm bảo không có vật lạ cản chân ga, chân thắng. Trong quá trình lái, phải biết để ý liệu xe có phát ra tiếng kêu nào bất thường hay không. Nếu có, phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và giải quyết sớm nhất. Hoặc gặp các lỗi do xe cảnh báo, phải chủ động đưa xe đi kiểm tra". Chị Linh trang bị cho xe camera 360 để liên tục kiểm tra các vật cản xung quanh trước mỗi chuyến đi để đảm bảo an toàn.

Chị Linh, nữ tài xế Be có 5 năm kinh nghiệm thực chiến.

Việc cập nhật thông tin giao thông và biển báo cũng là một trong những kỹ năng quan trọng của bác tài "chuẩn 5 sao". Anh Như Đạt (43 tuổi, TPHCM) có khoảng 5 năm làm tài xế beCar chia sẻ: "Các bác tài beCar càng nên chú trọng kỹ năng này. Theo kinh nghiệm của tôi, cứ trước 1-2 tuần có sự thay đổi biển báo ở cung đường nào, thường sẽ có băng rôn thông báo treo ở giao lộ. Thế nên trước mỗi giao lộ, tôi luôn giảm tốc để quan sát biển báo hoặc thông báo mới nếu có. Khi không có khách, tôi có thể cân nhắc tấp vào lề để chụp lại, cập nhật vào nhóm cho các anh em tài xế cùng biết".

Đây cũng là cách mà cộng đồng huấn luyện viên, tài xế Be hoạt động với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trên mọi cung đường.

Anh Huy Tài (33 tuổi, TPHCM), từng là tài xế taxi ở Hà Nội được 4 năm đã chuyển sang làm tài xế công nghệ beCar 4 năm. Theo anh, công nghệ là một yếu tố quan trọng giúp nghề tài xế bớt phần gian truân.

Anh kể trước đây, khi taxi còn vận hành theo kiểu truyền thống, các tài xế sẽ nhận được phát cuốc qua bộ đàm. Tài xế nào đến đầu tiên sẽ là người nhận chuyến. Việc này ít nhiều gây ra tâm lý vội vàng cho các bác tài. Song, nhờ có công nghệ như nền tảng Be, mỗi tài xế an tâm nhận cuốc và dễ dàng xác định chính xác điểm đón thông qua ứng dụng mà không lo tranh giành khách hay chạy đua đến điểm đón.

Anh Tài khuyến khích các bác tài nên biết chủ động cập nhật công nghệ để trang bị nhiều kỹ năng 4.0 cho bản thân.

Anh Huy Tài là một trong số tài xế huấn luyện viên nổi bật của Be.

Những chia sẻ của các tài xế đều là kinh nghiệm thực tế, đúc kết từ nhiều năm làm nghề lái xe công nghệ Be mang đến nhiều thông tin bổ ích cho các bác tài trong việc bảo vệ chính mình, khách hàng và những người xung quanh.

Từ dàn tài xế "lão làng" đến nền tảng trải nghiệm khách hàng xuất sắc

Mới đây, Be vừa được xướng tên trong Top 10 thương hiệu cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất (CEE) do KPMG công bố tháng 11/2023. Báo cáo CEE 2023 của KPMG được thực hiện trên quy mô toàn cầu, kết quả khảo sát được tổng hợp dựa trên ý kiến của hơn 80.000 người dùng và gần 3.000 thương hiệu trên 21 quốc gia.

Cùng trong top 10, Be sánh vai với những tên tuổi hàng đầu trong và ngoài nước như Nike, Viettel, Adidas, Vietcombank… Đặc biệt, Be được công bố xếp hạng thứ 7, tăng 57 bậc so với năm 2022 và được đánh giá là nền tảng công nghệ Việt Nam tiên tiến nhất trong lĩnh vực vận chuyển.

Be Group sở hữu mạng lưới hơn 50.000 đối tác doanh nghiệp toàn quốc, không ngừng cải tiến trải nghiệm khách hàng.

Chưa đầy 5 năm phát triển, nền tảng Be đã đạt mốc hơn 100 triệu lượt tải ứng dụng và chỉ riêng trong 10 tháng năm 2023 đã vận hành 100 triệu chuyến đi. Tất cả minh chứng cho mục tiêu trở thành một "người trợ thủ đắc lực", đem đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng của Be.