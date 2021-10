Startup Việt giúp xử lý dữ liệu hóa đơn gọi vốn thành công 3 triệu USD

Dân trí Bizzi, nền tảng giúp đơn giản hóa quy trình xử lý dữ liệu hóa đơn thủ công, đã hoàn thành vòng gọi vốn Pre-Series A trị giá 3 triệu USD từ Money Forward, Do Ventures và Qualgro.

Bizzi là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp tự động hóa xử lý hóa đơn thông qua ứng dụng AI và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA). Nền tảng này có thể tích hợp với các giải pháp kế toán sẵn có, đồng thời kết nối các nhà cung cấp và khách hàng để tự động hóa các quy trình tài chính như kiểm tra, đối chiếu, thanh toán hóa đơn…

Grab, GS25, Circle K, Tiki, Guardian, Medicare, Pharmacity… cùng 100 đơn vị khác đang là khách hàng lớn của Bizzi, bên cạnh 4.000 nhà cung cấp sử dụng nền tảng này hằng ngày. Hiện tổng giá trị hóa đơn xử lý hằng tháng thông qua nền tảng Bizzi đạt hơn 300 triệu USD.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống cũng như sự vận hành của các doanh nghiệp. Các thách thức trong đại dịch buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm các công nghệ số hóa có tính đổi mới nhằm cắt giảm chi phí và tối ưu hóa kết quả kinh doanh. Chuyển đổi số được xem là bước đi quan trọng.

Chính phủ đã triển khai một nỗ lực số hóa, trong đó yêu cầu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong cả khu vực nhà nước và tư nhân từ 1/7/2022. Giải pháp của Bizzi theo sát xu hướng này khi mang lại quy trình quản lý hóa đơn tinh gọn cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, trở thành công cụ hỗ trợ cho đội ngũ tài chính - kế toán.

Công nghệ RPA và machine learning (máy học) của Bizzi giúp giảm 80% thời gian xử lý và 50% chi phí xử lý hóa đơn, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng tuân thủ thuế cho doanh nghiệp. Được bảo mật bởi Amazon Web Services, nền tảng này đảm bảo quy trình mã hóa dữ liệu theo chuẩn của các công ty kế toán hàng đầu thế giới.

Ông Vũ Trọng Nghĩa, nhà đồng sáng lập kiêm CEO, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia danh tiếng như GlaxoSmithKline, Unilever, và Dairy Queen. Ông Nguyễn Bảo Nguyên, nhà đồng sáng lập kiêm CTO, trải qua hơn 10 năm trong vai trò lãnh đạo tại các công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm "nhà máy sản xuất startup" toàn cầu Rocket Internet và kỳ lân nội địa VNG.

"Số vốn mới sẽ được chúng tôi sử dụng để tăng cường các tính năng của sản phẩm, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng. Việt Nam vẫn là thị trường trọng tâm của Bizzi trong tương lai gần, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ xem xét khả năng mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á với những bài toán tương tự," hai nhà đồng sáng lập cho biết.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures, chia sẻ về lý do đầu tư: "Bizzi góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đội ngũ sáng lập của công ty sở hữu năng lực vận hành dày dạn, đồng thời có am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước, sẽ đầy hứa hẹn trong tương lai khi cùng đồng hành".

