Sóng 5G sẽ được mở rộng tại Việt Nam từ tuần sau

Trong một thông báo mới nhất, đại diện nhà mạng VinaPhone cho biết từ ngày 13/10, khách hàng VinaPhone sẽ được trải nghiệm miễn phí 5G tại các khu vực đã phủ sóng 5G. Đồng thời, đơn vị này chia sẻ mạng VinaPhone 5G sẽ sớm được phủ sóng toàn quốc.

Mạng 5G đang được các nhà mạng tích cực triển khai trên phạm vi toàn quốc (Ảnh: VNPT).

Vào tháng 3, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá thành công khối băng tần C2 (3700MHz - 3800MHz) dành cho 5G.

Sau khi được cấp phép chính thức, Tập đoàn VNPT đã khẩn trương triển khai lắp đặt hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên toàn quốc. Hiện nay nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có sóng VinaPhone 5G.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2024, VNPT sẽ hoàn thành lắp đặt trên 3.000 trạm phát sóng VinaPhone 5G nhằm đảm bảo phủ sóng mạnh mẽ, ổn định và liên tục, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm kinh tế lớn trên toàn quốc.

Đại diện VNPT cho biết thêm rằng từ ngày 13/10 đến 15/11, các khách hàng VinaPhone đã có máy điện thoại 5G sẽ được trải nghiệm 5G miễn phí (50GB Data, sử dụng trong 30 ngày). Khi hoạt động tại các khu vực đã có sóng 5G, thuê bao VinaPhone sẽ nhận được tin nhắn mời trải nghiệm dịch vụ miễn phí.

Nhà mạng Viettel cũng thông báo kế hoạch khai trương mạng 5G tại 63/63 tỉnh thành trong tháng 10. Từ đầu tháng 10, các gói cước 5G đã liên tục được công bố trên một số trang web bán hàng của Viettel.

Viettel cũng vừa ra mắt gói cước trả sau "NINE", với mức giá từ 200.000 đồng/tháng. Gói cước NINE cung cấp dịch vụ trọn gói nghe gọi và lướt web với lưu lượng data không giới hạn, kèm tốc độ truy cập dữ liệu cao hơn 10 lần so với thông thường.

Viettel khẳng định gói cước "NINE" giúp người dùng truy cập tốc độ 5G sớm nhất, đặt nền tảng cho việc phổ biến công nghệ 5G tại Việt Nam.

"Viettel đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số lớn nhất, an toàn nhất với công nghệ tiên tiến nhất bao gồm hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng lưu trữ, tính toán, từ đó hình thành những nền tảng, hệ sinh thái dịch vụ số để phục vụ chuyển đổi số trên toàn quốc, đáp ứng chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số", Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết.

Người dùng đã có thể trải nghiệm 5G tại các khu vực có sóng (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, nhà mạng MobiFone đưa ra thông báo khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ 5G dự kiến từ tháng 11. Đồng thời, MobiFone cũng triển khai mô hình hợp tác chia sẻ hạ tầng với các nhà mạng có băng tần 5G phù hợp.

"Sau khi giành được quyền sở hữu khối băng tần C3, MobiFone tập trung triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng cho việc thương mại hóa 5G. Thời gian tới, MobiFone sẽ ra mắt các sản phẩm, dịch vụ 5G đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định, nhanh chóng", đại diện MobiFone cho biết.

Những ngày gần đây, nhiều người dùng cho biết điện thoại của họ bất ngờ bắt được sóng 5G dù công nghệ này chưa được chính thức triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dùng tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Hạ Long,... cũng đã phản ánh rằng smartphone của họ đã có thể kết nối mạng 5G.

Hiện tại, ở các khu vực được hỗ trợ, người dùng có thể trải nghiệm kết nối 5G thông qua những smartphone thế hệ mới hỗ trợ công nghệ này. Người dùng có thể sử dụng luôn trên thẻ SIM 4G.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết 2024 sẽ là năm thương mại hóa 5G. Theo quy hoạch hạ tầng viễn thông, Việt Nam đặt mục tiêu vào năm 2025, mạng 5G sẽ có tốc độ tối thiểu 100Mbps. Đến năm 2030, sóng 5G sẽ phủ đến 99% dân số.