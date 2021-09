So sánh iPhone 13 Pro Max với iPhone 12 Pro Max

Khi đặt hai máy cạnh nhau, người dùng có thể dễ dàng nhận thấy phần khuyết đỉnh trên màn hình của iPhone 13 Pro Max đã được thu gọn đáng kể so với iPhone 12 Pro Max. Về lý thuyết, điều này sẽ cho phép màn hình hiển thị được nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, do iOS 15 chưa tối ưu phần không gian mở rộng thêm này, nên những gì mà máy có thể hiển thị không có bất cứ thay đổi nào so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài biểu tượng pin, sóng di động và WiFi, người dùng vẫn không thể thiết lập để máy hiển thị thông tin phần trăm pin còn lại.