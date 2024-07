SAP ERP - Trợ thủ đắc lực của doanh nghiệp trên hành trình số hóa

Công nghệ - Rào cản của doanh nghiệp khi số hóa

Với sự bùng nổ của công nghệ cùng những đột phá trong trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số - Digital Transformation trở thành từ khóa được nhắc đến liên tục trong vài năm gần đây. Chuyển đổi số không chỉ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mà còn là mục tiêu của Chính phủ về chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững.

Theo khảo sát của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam năm 2023 đều ở mức "Nâng cao". Tuy nhiên, trong số 7 khía cạnh được đánh giá, hệ thống công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu chỉ đạt 2.9, mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số thấp nhất.

Con số này cho thấy công nghệ vẫn là rào cản với nhiều doanh nghiệp khi chuyển đổi số toàn diện.

Theo nhiều chuyên gia, đa phần doanh nghiệp chưa thực sự đánh giá đúng đắn về định hướng và lộ trình chuyển đổi số phù hợp cho tổ chức của mình, dẫn tới những hạn chế trong việc kết nối, đồng bộ hệ thống. Những giải pháp công nghệ thường chỉ phục vụ cho một bộ phận hoặc quy trình nhất định thay vì được hệ thống hóa và tích hợp giữa các bộ phận, phòng ban nên không mang lại hiệu quả cao, gây lãng phí nguồn lực.

ERP - Công cụ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả

Thành công của chuyển đổi số trong doanh nghiệp là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ tầm nhìn người đứng đầu, mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân viên đến hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, ERP là công cụ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đánh giá sâu rộng, tự động hóa quy trình và tăng hiệu suất công việc, dễ dàng sử dụng từ cấp nhân viên đến lãnh đạo.

ERP là một tập hợp các phần mềm quản lý doanh nghiệp được tích hợp dưới dạng ứng dụng (Ảnh: ABeam VN).

Thống kê từ BDTask cho thấy trung bình 70% doanh nghiệp lớn sử dụng phần mềm ERP. Proficient Market Insight dự báo doanh thu thị trường giải pháp ERP có thể đạt 63,6 triệu USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 5,6% trong giai đoạn 2023-2028.

Hiện tại, SAP là nhà cung cấp giải pháp ERP toàn diện hàng đầu, phục vụ hơn 413.000 khách hàng trên khắp thế giới.

Trong đó, ABeam Consulting là đối tác chiến lược của SAP với 29 chi nhánh ở 13 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. ABeam Consulting là đơn vị được SAP lựa chọn tham gia chương trình đối tác chiến lược dịch vụ trong khu vực - RSSP (Regional Strategic Services Partner) với mục tiêu sẽ thúc đẩy phát triển SAP ERP cho các doanh nghiệp. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện hơn 6.000 dự án cho hơn 1.100 khách hàng ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Ứng dụng SAP ERP trong chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, quản lý phát triển bền vững (Ảnh ABeam VN).

Đại diện ABeam Consulting Việt Nam cho biết S/4HANA Public Cloud - Cloud ERP (Hệ thống quản trị doanh nghiệp trên điện toán đám mây) là bộ giải pháp mới nhất của SAP dành cho doanh nghiệp ở các ngành chuyên biệt, thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở mở khóa các tiềm năng mới với quy trình tự động hóa, quản lý phát triển bền vững nhờ thông tin minh bạch.

Ứng dụng SAP S4/HANA vào bộ máy vận hành, chủ doanh nghiệp sẽ nắm được toàn bộ bức tranh sản xuất, kinh doanh của công ty, truy cập dữ liệu báo cáo mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, các quyết định không còn mang tính chủ quan mà được lượng hóa rõ ràng, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng, tối ưu hóa mọi nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

"Tùy quy mô và nhu cầu cụ thể mà khách hàng có thể lựa chọn giải pháp Grow with SAP (SAP S/4HANA Public edition) hoặc Rise with SAP (SAP S/4HANA Cloud Private edition). Grow with SAP được thiết kế dành cho doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống mới, với thời gian triển khai nhanh chóng nhờ những kiểu mẫu được thiết kế đặc trưng cho từng ngành dựa trên những kinh nghiệm tích lũy từ hơn hàng trăm khách hàng trên hơn 180 quốc gia của SAP. Rise with SAP với một số tính năng tích hợp riêng, phù hợp cho các doanh nghiệp đã có sẵn hệ thống dữ liệu hoặc triển khai một phần ERP và muốn chuyển đổi dữ liệu, quy trình và hiện có lên Cloud", ông Ryohei Oda, Tổng giám đốc ABeam Consulting Việt Nam nói thêm về giải pháp SAP S4/HANA.

Ngoài SAP S4/HANA, ABeam Consulting Việt Nam còn cung cấp nhiều giải pháp SAP khác như Analytics Cloud, SAP Concur, SAP Integrated Business Planning, C/4HANA... Các dịch vụ đều được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp và ngành nghề, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm trách.

ABeam Consulting đạt chứng nhận nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Great Place to Work trao tặng (Ảnh: ABeam VN).

Lựa chọn dịch vụ SAP của ABeam Consulting Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận những kết quả đáng kể. Ví dụ, Goodyear Tire & Rubber Company giải quyết phiếu dịch vụ cho khách hàng nhanh hơn 10% khi triển khai SAP Service Cloud; Aspen Pumps giảm thiểu 350 giờ làm việc mỗi tháng nhờ giải pháp tự động hóa SAP Build Process Automation.

Trên hành trình chuyển đổi số đầy thách thức của doanh nghiệp, ABeam Consulting Việt Nam sẽ trở thành bạn đồng hành tin cậy, giúp giải quyết những bài toán về ứng dụng SAP ERP, thực thi chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh bền vững.