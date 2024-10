Samsung ra điện thoại gập Galaxy Z Fold bản đặc biệt

Sau khi Samsung ra mắt Galaxy Z Fold6 vào cuối tháng 7 vừa qua, hãng công nghệ Hàn Quốc vừa chính thức cho ra mắt thêm chiếc smartphone màn hình gập phiên bản đặc biệt, mang tên gọi Galaxy Z Fold Special Edition (SE).

Galaxy Z Fold Special Edition có thiết kế tổng thể giống Galaxy Z Fold6 ra mắt cuối tháng 7 vừa qua (Ảnh: Samsung).

Chiếc smartphone này có bề ngoài giống Galaxy Z Fold6, nhưng sở hữu thiết kế siêu mỏng. Galaxy Z Fold SE có độ dày chỉ 4,9mm khi mở ra và 10,6mm khi gập lại, mỏng hơn đáng kể so với độ dày 5,6mm khi mở và 12,1mm khi gập của Galaxy Z Fold6.

Samsung cũng tăng kích thước màn hình ngoài của Galaxy Z Fold SE lên mức 6,5-inch (2520x1080) và màn hình trong tăng lên 8-inch (2184x1968) khi mở rộng, giúp Galaxy Z Fold SE trở thành chiếc smartphone gập có màn hình lớn nhất hiện nay của Samsung. Cả 2 màn hình trên sản phẩm đều có tần số quét tối đa 120Hz.

Galaxy Z Fold SE vẫn chưa được hỗ trợ cây viết S Pen tương tự như trên phiên bản Galaxy S Ultra, mà người dùng buộc phải mua thêm viết S Pen như một phụ kiện rời nếu muốn sử dụng.

Cấu hình bên trong của Galaxy Z Fold SE vẫn giữ nguyên so với phiên bản thông thường, khi được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy do Qualcomm hợp tác Samsung phát triển. Tuy nhiên, bộ nhớ RAM trên sản phẩm đã được nâng cấp lên mức 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Galaxy Z Fold SE có độ mỏng ấn tượng khi gập đôi cũng như khi mở rộng (Ảnh: Samsung).

Mặt sau của sản phẩm vẫn được trang bị cụm 3 camera, nhưng Samsung đã nâng cấp camera chính lên 200 megapixel, còn camera góc siêu rộng và tele vẫn giữ ở mức 12 và 10 megapixel.

Samsung đã phải hy sinh dung lượng pin trên Galaxy Z Fold SE để đảm bảo độ mỏng cho sản phẩm. Chiếc smartphone này chỉ có pin 4.272mAh, nhỏ hơn so với thỏi pin 4.400mAh được trang bị trên Galaxy Z Fold6.

Sự khác biệt về thiết kế cụm camera trên Galaxy Z Fold SE và Galaxy Z Fold6 (Ảnh: Samsung).

Galaxy Z Fold SE sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc, sau đó là Trung Quốc. Hiện chưa rõ Samsung có bán phiên bản đặc biệt này ra thị trường quốc tế hay không.

Người dùng tại Hàn Quốc có thể đặt trước Galaxy Z Fold SE từ ngày 25/10, với mức giá 2,79 triệu won (tương đương 51,2 triệu đồng).