Samsung Galaxy A33 5G chiều lòng khách hàng với những cải tiến nổi bật

Thiết kế tươi trẻ và bền bỉ

Galaxy A33 5G được thiết kế hướng đến phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần thời thượng. Mặt lưng phẳng với cụm camera nguyên khối Ambient Edge mang đến cảm giác liền mạch độc đáo, trong khi cạnh máy được bo cong nhẹ nhàng, cho cảm giác cầm nắm chắc tay và êm ái. Dù sử dụng chất liệu chính là nhựa nhưng phần hoàn thiện mờ của A33 5G rất tỉ mỉ, khiến thiết bị mang nét cao cấp và sang trọng mà không hề ọp ẹp. Trong khi đó, mặt trước máy được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass 5, đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống sử dụng. Galaxy A33 5G có kích thước gọn gàng 159.7 x 74 x 8.1 mm, nhẹ 186 gram.

Samsung mang tính năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP67 lên Galaxy A33 5G. Điều này rất có ý nghĩa đối với việc sử dụng hàng ngày của giới trẻ Gen Z, nhất là khi họ hoàn toàn để tâm vào việc sáng tạo hình ảnh mà không cần lo các tác động bên ngoài môi trường. Không chỉ vậy, chuẩn IP67 cho phép Galaxy A33 5G có thể hoạt động được trong nước ở độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút, mở ra khả năng chụp ảnh dưới nước đầy mê hoặc, xua tan nỗi lo ngại ở hồ bơi hay các chuyến du lịch biển.

Cụm 4 camera "đỉnh chóp"

Samsung tỏ ra rất ưu ái cho mẫu Galaxy A33 5G khi trang bị cụm 4 camera ấn tượng, gồm cảm biến chính 48 MP, tiêu cự 26 mm, f/1.8, lấy nét theo pha và chống rung quang học OIS; cảm biến 8 MP chụp góc siêu rộng 123 độ, f/2.2; cảm biến 5 MP chuyên chụp cận cảnh; cảm biến 2 MP đo độ sâu trường ảnh, hỗ trợ chụp chân dung xóa phông. Ngoài ra, camera phía trước có độ phân giải 13 MP, đi cùng nhiều bộ lọc tự động, giúp bạn trẻ chụp selfie đẹp hoàn hảo mà không cần sử dụng đến các ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhờ tích hợp ống kính Snapchat.

Sự giúp sức của bộ xử lý mới cùng AI tích hợp giúp mọi hình ảnh được chụp đều có chất lượng tuyệt vời, thậm chí ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Chế độ chụp đêm cho phép A33 5G tạo ra 1 bức ảnh hoàn chỉnh với độ sáng tối ưu và hạn chế nhiễu nhờ tổng hợp 12 ảnh cùng lúc. Ngoài ra, khả năng quay phim trong môi trường thiếu sáng cũng được nâng cấp, khẩu độ lớn hơn, chống rung quang học đảm bảo sự ổn định của khung hình. Gen Z có thể thỏa sức sáng tạo với chế độ Chân dung nâng cao, hay nổi bật phong cách độc đáo cùng Fun Mode với các bộ lọc và hiệu ứng vui nhộn. Trong khi đó, những bức ảnh sẽ hoàn hảo hơn nữa nhờ tính năng xóa đối tượng (Object eraser) và nâng cấp ảnh (Photo Remaster).

Hiệu năng đảm bảo tác vụ mượt mà

Đảm nhiệm xử lý các tác vụ hàng ngày là con chip Exynos 1280, được Samsung sản xuất trên dây chuyền công nghệ 5 nm. Exynos 1280 có 8 nhân, trong đó gồm 2 nhân Cortex-A78 xung 2.4 GHz và 6 nhân Cortex-A55 xung 2 GHz, không chỉ cung cấp hiệu năng cao khi cần thiết mà còn tiết kiệm năng lượng. Con chip này được đặc biệt thiết kế cho nhu cầu giải trí, chơi game di động và khi kết hợp cùng RAM 6/8 GB, lưu trữ 128 GB, chế độ Game Booster, Galaxy A33 5G hoàn toàn đủ sức để giới trẻ trải nghiệm mọi tựa game "hot" nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm game, Galaxy A33 5G tích hợp pin dung lượng đến 5000 mAh, có thể hoạt động đến 2 ngày, đi cùng sạc nhanh công suất 25 W, nhanh chóng nạp lại năng lượng khi cần thiết, giảm thiểu tối đa sự gián đoạn. Máy có màn hình kích thước 6.5 inch tràn viền vô cực Infinity-U, độ phân giải Full HD+, tấm nền Super AMOLED tái tạo màu sắc sống động, rực rỡ. Tần số quét 90 Hz không chỉ mang lại trải nghiệm chạm lướt siêu mượt mà còn hiển thị các cảnh hành động nhanh linh hoạt, cho hiệu ứng thị giác "đã mắt" hơn.

Đón đầu xu hướng công nghệ, Galaxy A33 5G, như tên gọi, hỗ trợ tốt mạng di động 5G có tốc độ cực nhanh và độ trễ siêu thấp. Giờ đây các hoạt động trực tuyến như thi đấu game, xem phim, tải file… đều diễn ra nhanh chóng hơn, cho thế hệ trẻ trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt và luôn năng động.

Giá thành hợp lý với những ưu đãi hấp dẫn

Tại thị trường Việt Nam, giá bán của Galaxy A33 5G bản RAM 6 GB - 128 GB lưu trữ là 8,490,000 đồng, bản RAM 8 GB - 128 GB lưu trữ là 8,990,000 đồng, 4 tùy chọn màu sắc gồm Xanh Dương Sôi Nổi, Cam Đào Cuốn Hút, Trắng Ngọc Tinh Tế, Đen Ghi Bí Ẩn. Mức chi phí này rẻ hơn từ 1.5 đến 2 triệu đồng so với "đàn anh" Galaxy A53 5G do thiết bị sử dụng màn hình Infinity-U thay vì Infinity-O, tần số quét 90 Hz so với 120 Hz và 1 chút cắt giảm ở độ phân giải camera chính (48 MP so với 64 MP) lẫn camera selfie (13 MP so với 32 MP). Bù lại, chỉ với khoảng 8.5 triệu đồng, giới trẻ đã có thể tiết kiệm được khoản chi kha khá nhưng vẫn sở hữu 1 chiếc smartphone thanh lịch, gọn gàng, nhiều cải tiến trong thiết kế, độ bền lẫn camera và hiệu năng, sẵn sàng đồng hành cùng tất cả các hoạt động sôi nổi chuẩn bị diễn ra trong mùa lễ và hè sắp đến.

Trong thời gian 22/4 -25/4/2022, Samsung tung loạt ưu đãi giảm giá ngay 300,000 đồng khi mua Galaxy A33 5G cùng quà tặng giá trị lên đến 1,000,000 đồng. Đặc biệt, Samsung có ưu đãi trả góp 0% trả trước chỉ từ 849,000 đồng và Ưu đãi tặng kèm miễn phí Gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ lên đến 100%.