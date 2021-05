Ổ cứng dung lượng lớn khan hàng vì cơn bão "Bitcoin xanh"

Dân trí Không chỉ khiến giá bán của card đồ họa và vi xử lý tăng mạnh, "dân cày" tiền điện tử còn khiến mức giá của các loại ổ cứng máy tính (HDD và SSD) bị đẩy lên cao.

Thời gian gần đây, bên cạnh Bitcoin hay Ethereum, các "thợ đào" tiền điện tử cũng khai thác một đồng tiền khác với tên gọi Chia hay còn được biết đến là "Bitcoin xanh". Cơn sốt này bắt nguồn từ Trung Quốc và đã lan dần sang Việt Nam.

Theo đó, đồng tiền điện tử Chia được tạo ra bởi Bram Cohen, người đã phát triển giao thức mạng ngang hàng BitTorrent nổi tiếng. Việc "đào" đồng tiền điện tử này phụ thuộc vào khả năng lưu trữ trên máy tính, thay vì sử dụng khả năng xử lý của card đồ họa và vi xử lý như đồng tiền điện tử khác. Ổ cứng có dung lượng trống càng lớn, khả năng khai thác đồng Chia càng mạnh.

Trong quá trình hoạt động, ổ cứng tiêu thụ ít điện năng hơn so với card đồ họa và vi xử lý. Vì thế, việc khai thác đồng tiền điện tử này tiết kiệm điện hơn so với Bitcoin và Ethereum. Đây cũng chính là lý do đồng Chia được các "dân cày" gọi với cái tên "Bitcoin xanh".

Dù vậy, với nhu cầu gia tăng đột biến từ các "dân cày", nhiều dòng ổ cứng dung lượng lớn đều đã rơi vào tình trạng khan hàng trong vài tuần qua, giá bán của chúng cũng tăng nhẹ. Nhiều đại lý còn đưa ra cảnh báo rằng mức giá của mặt hàng này có thể sẽ tăng mạnh trong vài tháng tới.

"Các dòng ổ cứng dung lượng lớn như 4 TB hay 8 TB hiện đã không còn hàng để bán. Kho hàng của các nhà phân phối đã cạn và đang chờ đợt hàng tiếp theo được đưa về. Lô hàng mới có thể được đưa về trong khoảng 2 tháng tới, lâu hơn nhiều so với trước đây", đại diện một hãng sản xuất linh kiện máy tính chia sẻ với Dân trí.

Bên cạnh đó, mức giá của những loại ổ cứng dung lượng lớn cũng bắt đầu bị đẩy lên do sự thiếu hụt về nguồn cung. Qua khảo sát nhanh tại một số nhà phân phối, mức giá của chúng đã tăng nhẹ khoảng 10-20% so với thời điểm cách đây một tháng.

Hiện tại, cơn sốt ổ cứng chưa gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với những người dùng cá nhân. Phân khúc ổ cứng dung lượng khoảng 1-2 TB vẫn có nguồn cung và mức giá tương đối ổn định.

Tuy nhiên, trong trường hợp các "thợ đào" không kiếm đủ ổ cứng dung lượng cao, những loại ổ cứng với dung lượng thấp hơn cũng hoàn toàn có thể bị tận dụng để "đào" đồng "Bitcoin xanh". Lúc đó, thị trường ổ cứng sẽ lại rơi vào cơn khủng hoảng tương tự trường hợp của thị trường card đồ họa.

Tại Trung Quốc, "dân đào" đồng Chia cũng đang tích cực thu mua các loại ổ cứng có dung lượng lưu trữ từ 4 TB đến 18 TB. Điều đó khiến cho các loại ổ cứng HDD và SSD trở nên khan hiếm và mức giá bị đẩy lên rất cao.

Đồng Chia hiện là một trong những loại tiền điện tử mới và đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ "dân đào" cũng như các nhà đầu tư. Nhiều người còn kỳ vọng rằng trong tương lai, đồng Chia sẽ có giá trị tương đương với Bitcoin hiện nay.

Thế Anh