Những smartphone tỏa ra bức xạ nhiều và ít nhất hiện nay

Bức xạ điện từ phát ra từ smartphone có gây nguy hại cho con người hay không vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, khi các nhà khoa học vẫn chưa thể rút ra kết luận cuối cùng dù đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác nhau.

Trên thực tế mọi vật thể đều phát ra bức xạ điện từ do dao động nhiệt độ của các phân tử, nguyên từ hoặc các hạt cấu tạo nên chúng, tuy nhiên, mức bức xạ tỏa ra từ các vật thể là khác nhau. Smartphone cũng như vậy, mỗi thiết bị đều phát ra một mức bức xạ với bước sóng khác nhau.

Dẫu sao, những mẫu smartphone có mức bức xạ tỏa ra thấp cũng sẽ giúp người dùng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng.

Mới đây, Văn phòng Bảo vệ Bức xạ Liên bang Đức (BFS) vừa công bố danh sách 10 smartphone tỏa ra bức xạ lớn nhất hiện nay. Danh sách này đánh giá smartphone thông qua "Tỷ lệ hấp thụ riêng" (SAR - Specific Absorption Rate), một trong các thông số chính để đo lường sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động được cơ thể hấp thụ. SAR được tính bằng đơn vị Watt/kg (W/kg) và smartphone nào có chỉ số SAR càng cao nghĩa là phát ra bức xạ càng lớn.

Top 10 smartphone tỏa ra bức xạ lớn nhất hiện nay, trong đó Google góp mặt 3 cái tên (Ảnh: BanklessTime).

Trong đó, chiếc smartphone Motorola Edge là thiết bị tỏa ra bức xạ cao nhất hiện nay, với mức bức xạ tỏa ra 1,79 W/kg. Đáng chú ý, con số này cao hơn mức giới hạn bức xạ tối đa theo khuyến nghị của Ủy ban Truyền thông Liên Bang (FCC) là 1,6W/Kg.

2 vị trí tiếp theo trong top 3 đều đến từ những hãng smartphone Trung Quốc, lần lượt thuộc về ZTE Axon 11 5G với mức bức xạ 1,59W/Kg và OnePlus 6T với mức bức xạ 1,55W/Kg.

Đáng chú ý, Google góp mặt đến 3 cái tên trong top 10 smartphone tỏa bức xạ lớn nhất hiện nay, bao gồm Google Pixel 3XL (vị trí thứ 5), Pixel 4a (xếp thứ 6) và Pixel 3 (thứ 9). Sony cũng góp mặt 2 cái tên trong danh sách, bao gồm Xperia XA2 Plus (vị trí thứ 4) và Xperia XZ1 Compact (vị trí thứ 8).

Những "ông lớn" khác trên thị trường di động như Apple, Samsung, Xiaomi hay Huawei… không có cái tên nào góp mặt trong top 10 smartphone tỏa bức xạ nhiều nhất hiện nay.

Những smartphone tỏa ra ít bức xạ nhất

Ở chiều hướng ngược lại, BFS cũng đã công bố danh sách những smartphone tỏa ra lượng bức xạ điện từ ít nhất hiện nay. Trong đó, Samsung là hãng chiếm ưu thế khi có đến 5/8 mẫu smartphone góp mặt. Một điều khá thú vị đó là chiếc smartphone Axon 11 5G của ZTE xếp thứ 2 trong số các thiết bị di động tỏa bức xạ nhiều nhất, thì 2 vị trí dẫn đầu trong danh sách tỏa ít bức xạ nhất cũng thuộc về ZTE, đó là Blade V10 và Axon Elite.

Những smartphone tỏa ít bức xạ nhất hiện nay (Ảnh: Statista).

Mặc dù không có thông tin cụ thể về mức độ an toàn bức xạ phát ra từ smartphone, nhưng theo Tổ chức hoạt động về môi trường The Blue Angel của Đức thì những smartphone có mức bức xạ thấp hơn 0,6 W/Kg là an toàn để sử dụng.

Đáng chú ý, những con số về mức bức xạ phát ra từ smartphone chỉ dừng lại ở mức tham khảo và không đồng nghĩa với việc các smartphone có mức bức xạ cao thì sẽ nguy hiểm hơn cho người dùng.

Theo BFS/Statista