Những smartphone giảm giá mạnh trong ngày siêu khuyến mãi 11/11

Dân trí "Ngày lễ độc thân" 11/11 là dịp thường niên các hệ thống bán lẻ điện thoại di động cũng như các website thương mại điện tử giảm giá mạnh các sản phẩm của mình, bao gồm nhiều mẫu smartphone cao cấp.

Nếu tại Mỹ và nước phương Tây có "Ngày thứ sáu đen", là ngày bán hàng giảm giá để mở màn cho dịp mua sắm cuối năm, thì tại Trung Quốc và Việt Nam cũng có dịp bán hàng giảm giá vào ngày 11/11 hàng năm.

"Ngày lễ độc thân" (11/11) là sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc, được khởi xướng bởi tỷ phú Jack Ma và hãng thương mại điện tử Alibaba. Đây được xem là dịp để những người độc thân có thể mua sắm sản phẩm với giá rẻ nhằm bù đắp việc mình vẫn đang độc thân.

Tại Việt Nam, trong vài năm gần đây cũng đã bắt đầu "ăn theo" sự kiện này, khi các hệ thống bán lẻ điện thoại lẫn các trang thương mại điện tử đều đồng loạt tung ra nhiều chương trình giảm giá cho người dùng, trong đó có cả giảm giá mạnh những mẫu smartphone cao cấp.

Dưới đây là một vài mẫu smartphone nổi bật đang được giảm giá mạnh nhất trong ngày 11/11 năm nay, độc giả có thể tham khảo và tận dụng cơ hội mua được sản phẩm mà mình ưng ý.

Loạt iPhone 12 của Apple (mức giảm giá từ 2 đến 3 triệu đồng tùy phiên bản)

Sau khi loạt iPhone 13 thế hệ mới được ra mắt, phiên bản iPhone 12 đã bắt đầu có điều chỉnh giảm giá tại thị trường Việt Nam. Giờ đây, mức giá của các sản phẩm tiếp tục được giảm xuống trong ngày 11/11.

Loạt iPhone 12 bắt đầu giảm giá sau khi iPhone 13 được Apple ra mắt (Ảnh: The Verge).

Hiện mức giá của các phiên bản iPhone 12 có mức giảm từ 2 đến 3 triệu đồng, tùy theo phiên bản và tùy theo hệ thống bán lẻ, trong đó, iPhone 12 mini có mức giá khởi điểm 16,99 triệu đồng (bộ nhớ 64GB), iPhone 12 có mức giá 20,99 triệu đồng (bộ nhớ 64GB), iPhone 12 Pro có giá 28,99 triệu đồng (phiên bản 128GB) và iPhone 12 Pro Max có giá 31,99 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 12 Pro Max cao cấp nhất, với bộ nhớ 512GB, có mức giảm giá 3,5 triệu đồng, từ 42,49 triệu đồng xuống còn 38,99 triệu đồng.

Thậm chí, một số hệ thống bán lẻ còn "mạnh tay" giảm giá loạt iPhone 12 từ 8 đến 10 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng khi mua hàng trực tuyến.

Loạt Galaxy S21 của Samsung (mức giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng tùy phiên bản)

Ra mắt từ tháng 2 vừa qua, loạt smartphone cao cấp Galaxy S21 của Samsung hiện có mức giảm từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản và từng hệ thống bán lẻ. Trong đó, phiên bản Galaxy S21 đang có mức giá dao động từ 17,35 triệu đồng (bộ nhớ 64GB) đến 23,99 triệu đồng (bộ nhớ 256GB).

Loạt Galaxy S21 của Samsung đang giảm giá mạnh sau gần một năm ra mắt (Ảnh: XDA).

Phiên bản cao cấp nhất Galaxy S21 Ultra có mức giảm giá mạnh, với mức giá dao động từ 21,15 triệu đồng (bộ nhớ 128GB) đến 27,35 triệu đồng (bộ nhớ 256GB). Trong khi đó, phiên bản Galaxy S21 hiện còn khá ít, với mức giá bán 17,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu.

Samsung Galaxy Note20/Note20 Ultra (mức giảm từ 8 đến 10 triệu đồng)

Với việc không ra mắt phiên bản Galaxy Note21 trong năm nay, Galaxy Note20 vẫn đang là mẫu smartphone cao cấp nhất thuộc dòng Galaxy Note của Samsung, dù đã ra mắt từ năm ngoái. Hiện tại, bộ đôi Galaxy Note20 và Note20 Ultra đang có mức giảm giá lần lượt từ 8 đến 10 triệu đồng trong ngày 11/11, tùy theo từng hệ thống bán lẻ điện thoại.

Dù đã ra mắt hơn một năm, Galaxy Note20/20 Ultra vẫn là những sản phẩm đáng cân nhắc (Ảnh: Pinterest).

Cụ thể, phiên bản Galaxy Note20 đang được giảm xuống 15,99 triệu đồng, còn phiên bản Galaxy Note20 Ultra đang có mức giá 18,49 triệu đồng. Hiện tại phiên bản Galaxy Note20 Ultra hỗ trợ mạng 5G đã không còn bán tại thị trường Việt Nam.

Oppo Find X3 Pro 5G (mức giảm từ 3 đến 5 triệu đồng)

Được bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 vừa qua với mức giá 27 triệu đồng, hiện tại Find X3 Pro 5G, chiếc smartphone cao cấp nhất của Oppo, đang có mức giảm giá từ 3 đến 5 triệu đồng, tùy thuộc vào từng hệ thống bán lẻ.

Find X3 Pro 5G là chiếc smartphone cao cấp nhất hiện nay của Oppo tại Việt Nam (Ảnh: GizGuide).

Oppo Find X3 Pro 5G nổi bật với màn hình 6,7-inch công nghệ OLED, tần số quét 120Hz và khả năng hiển thị tới một tỷ màu sắc. Bên trong sản phẩm là bộ xử lý Snapdragon 888 của Qualcomm, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Viên pin của máy có dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 65 W Super VOOC 2.0.

Smartphone của Oppo sở hữu hệ thống 4 camera bao gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera tele 13 MP và camera kính hiển vi 3 MP. Find X3 Pro cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp camera kính hiển vi với độ phóng đại lên đến 60 lần.

Xiaomi Mi 11 5G (mức giảm giá 2 triệu đồng)

Một trong những smartphone cao cấp nhất của Xiaomi tại thị trường Việt Nam, Mi 11 5G, hiện cũng đang có mức giảm giá 2 triệu đồng, từ 21,99 triệu đồng xuống còn 19,99 triệu đồng.

Chiếc smartphone hỗ trợ 5G của Xiaomi hiện đang có mức giảm giá 2 triệu đồng (Ảnh: XDA).

Sản phẩm được trang bị một cấu hình mạnh mẽ, với màn hình 6,8-inch công nghệ AMOLED, tần số làm tươi 120Hz, bên trong là bộ xử lý Snapdragon 888, bộ nhớ RAM 8GB và lưu trữ 256GB, thỏi pin dung lượng 4.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 55W, kết nối mạng 5G. Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera, bao gồm camera chính 108 megapixel, camera góc siêu rộng 13 megapixel và camera cận cảnh 5 megapixel.

Một nhược điểm của sản phẩm đó là không được trang bị tính năng chống bụi, chống nước như nhiều mẫu smartphone cao cấp khác hiện có trên thị trường.

Vivo X70 Pro (mức giảm giá từ 1 đến 3 triệu đồng)

Tương tự Xiaomi, Vivo cũng đang giảm giá chiếc smartphone cao cấp của hãng tại thị trường Việt Nam - X70 Pro, với mức giảm từ 1 đến 3 triệu đồng. Hiện tại sản phẩm đang có mức giá từ 16,99 đến 18,99 triệu đồng, tùy thuộc vào từng hệ thống bán lẻ.

Vivo X70 Pro được đánh giá cao về cụm camera trên sản phẩm (Ảnh: GSMArena).

Điểm nhấn của chiếc smartphone này đó là hệ thống camera mà hãng hợp tác phát triển cùng với Zeiss, với camera chính 50 megapixel, camera tiềm vọng 8 megapixel hỗ trợ zoom quang học 5x và zoom kỹ thuật số 60x, camera góc rộng 12 megapixel và camera 12 hỗ trợ chụp ảnh chân dung.

Các thông số cấu hình khác của sản phẩm bao gồm màn hình 6,56-inch tần số quét 120Hz, bộ vi xử lý Dimensity 1200 của MediaTek, bộ nhớ RAM 12GB cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB. Sản phẩm có pin dung lượng 4.450mAh, sạc nhanh 44W, hỗ trợ kết nối 5G.

Huawei P40 Pro và P40 Pro Plus (mức 3 triệu đồng)

Được ra mắt từ tháng 3/2020, bộ đôi P40 Pro và P40 Pro Plus là những smartphone cao cấp nhất của Huawei hiện có bán tại thị trường Việt Nam. Bộ đôi sản phẩm màn hình cong, sử dụng công nghệ OLED với tần số làm tươi 90Hz, chip xử lý Kirin 990 5G do Huawei tự phát triển, đi kèm bộ nhớ RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB (đối với P40 Pro) và 512GB (đối với P40 Pro Plus).

Bộ đôi P40 Pro và P40 Pro Plus là những smartphone ít ỏi còn lại của Huawei tại Việt Nam (Ảnh: Ben's Gadget).

Bộ đôi smartphone của Huawei được đánh giá cao về chất lượng camera, nhưng lại có nhược điểm là không tích hợp sẵn các ứng dụng và dịch vụ của Google, do Huawei đang chịu lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, sản phẩm được tích hợp sẵn kho ứng dụng App Gallery của Huawei để mang lại cho người dùng những ứng dụng di động mới và đầy đủ nhất.

Hiện bộ đôi P40 Pro và P40 Pro Plus được bán với mức giá giảm 3 triệu đồng trong dịp 11/11, với giá lần lượt 20,99 triệu đồng và 21,99 triệu đồng. Tuy nhiên, smartphone của Huawei không được bán tại các hệ thống bán lẻ riêng biệt mà chỉ được bán tại các cửa hàng của Huawei hoặc trên các trang thương mại điện tử.

