Những "người mẫu ảo AI" kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng từ mạng xã hội

Lily Rain - Cô gái xinh đẹp được tạo ra bởi phần mềm AI

Trí tuệ nhân tạo đang dần trở nên phổ biến và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ những chatbot (phần mềm chat tự động) tích hợp AI giúp trả lời các câu hỏi, soạn email, lên kế hoạch cho người dùng; đến những công cụ AI xử lý ảnh, video…

Thậm chí, giờ đây AI còn có thể tạo ra những người mẫu ảo và trở thành thần tượng trên mạng xã hội, giúp thu về hàng chục ngàn USD mỗi tháng cho tác giả đứng sau những cô gái AI này.

Chẳng hạn như trường hợp của cô gái có tên Lily Rain. Sở hữu gương mặt xinh xắn và thân hình "nóng bỏng", Lily Rain đã trở thành một "hot girl" nổi tiếng và được yêu thích trên mạng xã hội, thu hút rất đông người theo dõi.

Lily Rain thường xuyên đăng tải hình ảnh những chuyến du lịch của mình (Ảnh: Fanvue).

Tuy nhiên, Lily Rain không phải là người thật, mà là một sản phẩm được tạo ra bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch của mình lên mạng xã hội và những hình ảnh này cũng được tạo ra bởi công cụ AI. Dù vậy, những hình ảnh của Lily Rain vẫn có tính chân thật rất cao và được cộng đồng mạng yêu thích.

Không giống như những người mẫu khác phải thực hiện các chuyến đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, phải chuẩn bị áo quần, tóc tai, trang điểm… Lily Rain có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ trang phục nào nếu muốn, chỉ giữ lại gương mặt quen thuộc.

Những hình ảnh của Lily Rain được tạo ra bởi công cụ AI, giúp cô dễ dàng xuất hiện trong những bộ trang phục và nhiều địa điểm du lịch khác nhau (Ảnh: Fanvue).

Nhờ vào những bức ảnh kỹ thuật số gợi cảm được tạo ra bởi phần mềm, Lily Rain đang giúp những người đứng sau mình kiếm được số tiền 20.000 USD mỗi tháng trên Fanvue, một nền tảng mạng xã hội dành cho những người sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ sự ủng hộ của những người theo dõi.

"Gương mặt của Lily Rain được tạo ra bằng AI và đây là một gương mặt không có thật ngoài đời. Chúng tôi sử dụng các công cụ AI để tạo ra các hình ảnh từ gương mặt này. Dù không có thật nhưng những hình ảnh do AI tạo ra lại rất chuẩn xác như thật, những bức ảnh của Lily Rain không khác gì hình ảnh chụp tạp chí của những người mẫu nổi tiếng", người sáng tạo ra Lily Rain chia sẻ.

Aitana Lopez - Người mẫu AI kiếm hàng ngàn USD mỗi tháng từ mạng xã hội

Lily Rain không phải là nữ người mẫu được tạo ra bởi phần mềm AI duy nhất trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ các nền tảng mạng xã hội. Aitana Lopez cũng là một trong số đó.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, ít người có thể nhận ra Aitana Lopez chỉ là một sản phẩm của phần mềm AI (Ảnh: Instagram).

Aitana Lopez là chủ sở hữu của tài khoản Instagram có tên gọi Fit_Aitana. Tài khoản Instagram này thường xuyên đăng tải những hình ảnh một cô gái trong phòng tập gym hoặc tại các địa điểm du lịch.

Nhờ vào gương mặt xinh đẹp, thân hình "nóng bỏng" của Aitana Lopez, tài khoản Instagram của cô đã có hơn 312 ngàn người theo dõi. Những hình ảnh do cô đăng tải luôn thu hút hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt nhấn "Thích".

Aitana Lopez là một người mẫu ảo được tạo ra bởi phần mềm AI. Cô là sản phẩm của The Clueless, một hãng truyền thông và công nghệ có trụ sở tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

The Clueless đã quyết định đầu tư vào những người mẫu ảo, được tạo ra bởi các phần mềm AI, thay vì người mẫu thật vì điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hoạt động, bao gồm chi phí thuê người mẫu, trang phục hay chi phí những chuyến đi để chụp các bộ ảnh…

The Clueless cho biết ưu điểm lớn nhất của những người mẫu ảo như Aitana Lopez đó là có thể đi đến bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào mà không tốn quá nhiều chi phí.

Aitana Lopez sở hữu tài khoản Instagram có hơn 312 ngàn người theo dõi và lượt tương tác lớn, giúp cô kiếm được tiền từ các hợp đồng quảng cáo (Ảnh chụp màn hình).

The Clueless có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp của Aitana mà không phải tốn công tạo kiểu dáng chụp ảnh hoặc phải mất nhiều thời gian chuẩn bị phim trường, trang điểm… mọi thứ đều có thể thực hiện trên máy tính cùng với sự giúp đỡ của phần mềm AI để có thể tạo ra những bức ảnh theo yêu cầu của công ty.

The Clueless công khai quảng cáo dịch vụ cho thuê người mẫu ảo của mình, cho phép khách hàng có thể chèn các sản phẩm của họ vào những bức ảnh của Aitana, với phong cách chụp ảnh, kiểu dáng, trang phục… theo yêu cầu của nhãn hàng.

Nhờ vào lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, các hình ảnh của Aitana có sức lan tỏa rất lớn, điều này giúp cô rất đắt khách đặt hàng quảng cáo. The Clueless tiết lộ Aitana có thể kiếm được hơn 4.000 USD mỗi tháng nhờ những hình ảnh quảng cáo đăng tải lên mạng xã hội.

The Clueless cho biết một trong những điều khiến Aitana khác biệt so với những người mẫu ảo hoặc những hình ảnh đồ họa thông thường khác đó là Aitana sở hữu gương mặt rất giống thật, được tạo ra bởi phần mềm AI. Bên cạnh đó, các hình ảnh của Aitana do AI tạo ra cũng có tính chân thật rất cao, giống như hình ảnh người mẫu thực sự.

The Clueless tiết lộ công ty đã phải phát triển một hệ thống AI để có thể tạo ra chân dung người mẫu ảo giống thật nhất có thể, bao gồm cả những nếp nhăn trên da hay trang phục. Đôi khi, The Clueless cố tình tạo ra hình ảnh Aitana với mái tóc rối bù để trông giống con người hơn.

"Những hệ thống AI luôn tạo ra những con người với gương mặt hoàn hảo, nhưng chúng tôi muốn tạo ra điều ngược lại. Chúng tôi muốn tạo ra một người mẫu giống thật, với những khuyết điểm như làn da có nếp nhăn, mái tóc rối bù…", nhóm phát triển của The Clueless cho biết.

The Clueless dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra những người mẫu ảo bằng phần mềm AI khác giống như Aitana để phát triển thành những người nổi tiếng trên thế giới mạng và giúp công ty thu về những hợp đồng quảng cáo.

The Clueless tiết lộ một ưu điểm của các người mẫu ảo so với người thật đó là công ty không cần phải lo ngại về đời tư của những người mẫu ảo này, bởi lẽ các người mẫu ảo sẽ không thể gây ra những scandal ngoài đời thực.

Sự trỗi dậy của những người mẫu ảo AI trên thế giới mạng xã hội

Bên cạnh những người mẫu nổi tiếng và xinh đẹp, thu hút rất đông lượng người theo dõi trên mạng xã hội, giờ đây nhiều người mẫu ảo được tạo ra bởi những công cụ AI cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều trên internet.

Người dùng mạng xã hội không quá bận tâm những người mẫu trên mạng có phải là người thật hay không, họ chỉ quan tâm đến hình ảnh do những cô gái này đăng lên mạng, giúp họ thỏa mãn nhu cầu nhìn ngắm cái đẹp. Chính điều này giúp những người mẫu ảo được tạo ra bằng các công cụ AI xuất hiện ngày càng nhiều và nổi tiếng không thua kém gì những người mẫu thật.

Ngày càng nhiều người mẫu ảo được tạo ra bởi phần mềm AI xuất hiện trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng yêu thích (Ảnh: UL).

Will Monange, CEO của Fanvue, nền tảng mạng xã hội cho phép các nhà sáng tạo nội dung nhận tiền ủng hộ từ người theo dõi, cho biết những người mẫu AI xuất hiện ngày càng nhiều trên Fanvue, trong đó có những người mẫu AI có lượng người theo dõi lớn và kiếm được số tiền không hề nhỏ từ những người hâm mộ.

"Vào tháng 12 năm ngoái, những người mẫu ảo AI đã góp đến 15% tổng doanh thu của Fanvue và con số này vẫn tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu chậm lại", Will Monange cho biết.

Sự trỗi dậy của những người mẫu AI thậm chí còn khiến nhiều người mẫu nổi tiếng cảm thấy lo lắng một lúc nào đó, họ sẽ bị những người mẫu AI vượt qua và giành hết các hợp đồng quảng cáo.

Ines Trocchia, người mẫu Ý nổi tiếng với hơn 2 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thừa nhận rằng nhiều người mẫu AI thậm chí còn nổi tiếng hơn cô và Ines đang lo lắng sẽ bị thay thế bởi những người mẫu AI trên mạng xã hội.

Theo OC/SoMag/Buzz Staff