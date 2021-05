Nhìn lại 5 mẫu smartphone đã giúp VinSmart ghi dấu ấn ở thị trường Việt Nam

Vsmart Aris Pro - Máy được giới thiệu vào cuối tháng 10/2020. Đây là một trong những chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị cụm camera selfie ẩn phía dưới màn hình (Camera Under Display - CUD). Công nghệ này giúp mang đến không gian trải nghiệm trên màn hình trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Dù vẫn tồn tại một số hạn chế, tuy nhiên chất lượng hình ảnh selfie chụp từ camera này tốt hơn khá nhiều so với chiếc ZTE Axon 5G cũng có camera selfie dưới màn hình. Aris Pro cũng trang bị công nghệ bảo mật lượng tử, giúp bảo vệ an toàn hơn cho dữ liệu của người dùng. Ngoài ra, mẫu máy này cũng đánh dấu việc VinSmart lần đầu hãng tiến lên phân khúc cận cao cấp.