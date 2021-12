Người Việt tìm kiếm nội dung gì nhiều nhất trên Internet trong năm 2021?

Dân trí Google vừa công bố danh sách những nội dung được người dùng Internet tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hành tinh này trong năm 2021.

Kể từ năm 2012 mỗi khi sắp kết thúc một năm, Google lại công bố những nội dung, xu hướng và các sự kiện nổi bật được người dùng Internet quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên trang web của hãng trong năm vừa qua.

Năm 2021 sắp kết thúc và vẫn như mọi năm, đây là thời điểm để Google bắt đầu nhìn lại những nội dung, xu hướng và các sự kiện nổi bật được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua.

Là công cụ tìm kiếm trên Internet lớn và phổ biến nhất thế giới hiện nay, do vậy những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên Google cũng sẽ góp phần cho thấy người dùng Internet quan tâm điều gì nhất trong năm 2021.

Các từ khóa liên quan đến môn cricket (bóng gậy) được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2021 (Ảnh: Bloomberg).

Nếu trong năm 2020, chủ đề được người dùng Internet trên toàn cầu quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất là "Coronavirus", khi mà loại virus này bùng phát mạnh mẽ trong năm 2020, thì bước qua năm 2020, sự quan tâm đến dịch bệnh nhường chỗ cho những sự kiện thể thao. Điều này cũng khá dễ hiểu, khi mà hàng loạt sự kiện thể thao lớn đã diễn ra trong năm 2021, bao gồm Giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020 (diễn ra sau một năm bị hoãn), Cúp Bóng đá Nam Mỹ (Copa America) hay Giải vô địch Cricket thế giới T20…

Có đến 8/10 chủ đề được người dùng Internet trên thế giới tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua liên quan đến thể thao. Điều khá ngạc nhiên đó là 3 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất đều liên quan đến môn Cricket.

Một điều khá bất ngờ đó là cụm từ được tìm kiếm phổ biến nhất và nhì trên Google trong năm 2021 lại là cụm từ khóa khá xa lạ: "Australia vs India" và "India vs England". Hiện cricket vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất tại Ấn Độ, do vậy các trận thi đấu của đội tuyển cricket quốc gia Ấn Độ sẽ thu hút rất đông sự quan tâm của người dùng Internet tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, điều này đã giúp 2 cụm từ khóa kể trên trở nên phổ biến trên Google trong năm 2021.

Từ khóa phổ biến thứ 3 trên Google trong năm 2021 đó là "IPL", từ viết tắt của Giải ngoại hạng cricket Ấn Độ. Sở dĩ từ khóa này có lượt tìm kiếm nhiều vì Giải ngoại hạng cricket Ấn Độ trong năm 2021 đã phải tạm hoãn vì sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Từ khóa phổ biến thứ tư là "NBA" (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ), xếp trên các từ khóa liên quan đến thể thao khác, bao gồm "Euro 2021" (xếp thứ 5), "Copa America" (xếp thứ 6) hay "T20 World Cup" (Giải World Cup Cricket T20, xếp ở vị trí thứ 8)…

"DMX", nam rapper người Mỹ đột ngột qua đời hồi tháng 4 vừa qua vì đau tim, là tên cá nhân duy nhất lọt vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua.

Danh sách 10 từ khóa được người dùng Internet trên toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2021: 1. Australia vs India 2. India vs England 3. IPL 4. NBA 5. Euro 2021 6. Copa America 7. India vs New Zealand 8. T20 World Cup 9. Squid Game 10. DMX

Google cũng đã chia sẻ những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021 theo từng chủ đề khác nhau. Bạn đọc có thể xem cụ thể từng nội dung được tìm kiếm trên Google theo các chủ đề riêng biệt tại đây.

Người Việt tìm kiếm nội dung gì nhiều nhất trên Internet trong năm 2021?

Bên cạnh xu thế tìm kiếm trên toàn cầu, Google cũng công bố chi tiết các chủ đề được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm của mình tại từng quốc gia mà Google đang có mặt, trong đó có Việt Nam.

Trong đó, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm qua là "Lịch thi đấu Euro".

Năm 2021, Việt Nam đối diện với một đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, buộc các tỉnh thành trên khắp cả nước phải áp dụng những biện pháp dạy và học trực tuyến để đề phòng lây lan dịch bệnh, đó là lý do tại sao có đến 5/10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam liên quan đến các công cụ dạy và học trực tuyến, bao gồm "Olm" (vị trí thứ 2), "Azota" (vị trí thứ 4), "Google Meet" (vị trí thứ 5), "K12Online" (vị trí thứ 7) và "Vioedu" (vị trí thứ 8).

Các nội dung được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2021: 1. Lịch thi đấu euro 2. Olm 3. VTV6 4. Azota 5. Google Meet 6. Snaptik 7. K12online 8. Vioedu 9. Play Together 10. Trò Chơi Con Mực

Bạn đọc có thể xem chi tiết các nội dung được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong năm 2021 được chia theo từng chủ đề riêng biệt tại đây.

Ngoài công bố các nội dung cụ thể, Google cũng đã cho thực hiện một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ nhất liên quan đến các sự kiện, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua, như một cách để tổng hợp năm 2021 sắp kết thúc.

Video tổng kết những sự kiện nổi bật trên Internet trong 2021 của Google

T.Thủy