Người Việt thờ ơ với iPhone 14 và iPhone 14 Plus?

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm do hậu đại dịch, cũng như tình hình chính trị bất ổn ở một số khu vực, Apple đã đưa tới chiến lược mới cho iPhone 14 series khi phân tách rõ ràng bản Pro/Pro Max với phiên bản tiêu chuẩn (iPhone 14 và iPhone 14 Plus). Cùng với sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình lớn cùng giá rẻ, ông lớn thung lũng Silicon kỳ vọng rất cao về doanh số của bộ đôi iPhone 14 "giá rẻ", tuy nhiên sau hơn 2 tuần mở bán thì Apple đã phải cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus, theo Reuters.

Tại Việt Nam, iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng chịu sự thờ ơ của người tiêu dùng khi mức độ quan tâm về bộ đôi này thấp. Theo thống kê từ Websosanh, trong hơn 35.000 lượt tìm kiếm liên quan tới iPhone 14 series ở website này (từ 14/10 - 27/10) thì có tới hơn 26.000 truy vấn về iPhone 14 Pro/Pro Max - chiếm gần 75%; chỉ 2.300 truy vấn về iPhone 14 Plus - chiếm chỉ 6,5% tổng lượt tìm kiếm.

Theo Websosanh, tại một số cửa hàng, chỉ hơn 10 ngày sau khi iPhone 14 series VN/A chính hãng bán ra thì giá bán iPhone 14, iPhone 14 Plus đã giảm tới 4-6 triệu đồng ở tất cả phiên bản. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại giảm ít nhất, thậm chí có phiên bản không giảm và còn ở trạng thái thiếu hàng để bán.

(Nguồn tham khảo giá: Websosanh.vn)

Giá iPhone đời mới giảm sau khi lên kệ là điều không lạ, tuy nhiên việc bộ đôi Pro/Pro Max giảm nhẹ hơn so với hai phiên bản tiêu chuẩn thì lại là động thái rất khác so với những năm trước. Không chỉ hàng chính hãng, giá iPhone 14 Plus xách tay cũng đang cho thấy giá bán rẻ chưa từng có.

Giá iPhone 14 Plus xách tay rẻ hơn tại Mỹ

Cụ thể, giá niêm yết cho iPhone 14 Plus tại Mỹ là 899 USD với phiên bản 128GB - tức là khoảng hơn 22,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Nhưng theo thống kê từ Websosanh, nhiều cửa hàng hiện bán iPhone 14 Plus 128GB xách tay với giá dưới 22 triệu đồng, tức là còn rẻ hơn giá tại Mỹ. Trong khi để mang máy về nước, người mua còn phải chịu các chi phí vận chuyển, nhập khẩu, nên rõ ràng mức giá bán này đang khiến người bán phải chịu lỗ.

Trong khi đó, giá iPhone 14 Pro/Pro Max xách tay vẫn đang giữ ở mức giá cao, chỉ thấp hơn so với giá bán chính hãng niêm yết khoảng 1-3 triệu đồng tùy phiên bản. Đơn cử giá iPhone 14 Pro Max 128GB xách tay hiện ở mức rẻ nhất là 31,89 triệu đồng (theo số liệu từ Websosanh), mức giá này chỉ rẻ hơn giá bản VN/A khoảng 3 triệu đồng. Tuy vậy so với thời điểm bán ra vào 16/9 (khi iPhone 14 Pro Max 128GB được chào giá 50 triệu đồng) thì hiện giá iPhone 14 Pro Max xách tay cũng đã giảm khoảng 18 triệu đồng.

Nguyên nhân của việc cặp đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus không được nhiều người chọn mua là do chúng không chỉ khác biệt về ngoại hình mà còn chỉ được trang bị chip A15 Bionic tương tự iPhone 13 Pro Max thay vì chip A16 Bionic như bộ đôi iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max.

Do đó, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm tiền để sở hữu iPhone 14 Pro/ Pro Max để được trải nghiệm những công nghệ cao cấp nhất. Một bộ phận khác lại thấy rằng ở mức giá của iPhone 14 Plus thì chọn iPhone 13 Pro, hoặc thêm một vài triệu để mua iPhone 13 Pro Max sẽ đáng tiền hơn vì cùng chip xử lý mà phiên bản flagship 2021 còn có tới 3 camera trong khi bản iPhone 14 Plus lại chỉ có 2 camera. Giá iPhone 13 Pro Max 128G VN/A hiện giảm chỉ còn 27,99 triệu đồng.