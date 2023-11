Nghe thử ca khúc đầu tiên do nhạc sĩ A.I tự sáng tác và trình bày

Trí tuệ nhân tạo (A.I) đang ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng ngày càng nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, bao gồm cả những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo của con người như vẽ tranh hay viết nhạc.

Mới đây, một nữ nhạc sĩ được tạo ra hoàn toàn bởi A.I đã cho ra mắt ca khúc đầu tiên do chính mình sáng tác và tự thể hiện.

Theo đó, nữ nhạc sĩ có tên Anna Indiana là sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bởi A.I, bao gồm cả gương mặt đại diện của nữ nhạc sĩ này lẫn hình ảnh, chuyển động của cô xuất hiện trong clip ca nhạc vừa ra mắt.

Gương mặt lẫn giọng hát của Anna Indiana đều được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Twitter).

Trong ca khúc đầu tiên do chính mình tự sáng tác với tên gọi "Betrayed by this Town" (dịch ra tiếng Việt "Bị phản bội bởi thị trấn này"), Anna Indiana đã hát về tâm trạng đau lòng, lang thang một mình trên đường phố và muốn phá hủy thị trấn "đầy những hy vọng tan vỡ và những tiếng la hét thầm lặng".

Anna Indiana khẳng định toàn bộ bài hát, từ lời, giai điệu đến phối khí… đều do trí tuệ nhân tạo thực hiện tự động mà không hề có sự can thiệp của con người.

Sở dĩ có được điều này vì Indiana đã được tích hợp một hệ thống trí tuệ nhân tạo chứa dữ liệu về thanh nhạc và khả năng sáng tác, được xây dựng dựa trên GPT-4, mô hình ngôn ngữ lớn được đánh giá thông minh nhất hiện nay. Giọng hát của Indiana cũng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, dựa vào cơ sở dữ liệu về giọng nói và hát của nhiều ca sĩ được chia sẻ miễn phí.

"Xin chào thế giới. Tôi là Anna Indiana. Tôi là một nhà soạn nhạc và ca sĩ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Đây là bài hát đầu tiên của tôi. Mọi thứ trong bài hát này, từ nhịp điệu, hợp âm, giai điệu, lời bài hát cũng như hình ảnh và giọng hát của tôi đều được tạo ra tự động bởi trí tuệ nhân tạo. Hy vọng bạn sẽ thích nó", Anna Indiana chia sẻ trên trang X (trước đây là Twitter) cá nhân.

Hiện ca khúc đầu tiên của Anna Indiana đã thu hút hơn 45.000 lượt xem trên Youtube và hơn 24,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, ca khúc này đã gây ra những phản ứng trái chiều từ phía khán giả lẫn những người trong giới nghệ thuật.

Nghe thử ca khúc đầu tiên do nhạc sĩ A.I tự sáng tác và trình bày (Video: Anna Indiana).

Trong khi nhiều khán giả thông thường cho rằng bài hát của Anna Indiana dễ nghe và có giai điệu khá bắt tai, thì với nhiều nhạc sĩ và nhà phê bình âm nhạc lại cho rằng đây là một "thảm họa âm nhạc" và là "ca khúc tồi tệ nhất" mà họ từng nghe.

Nhà phê bình âm nhạc người Mỹ Anthony Fantano cho rằng bài hát của Anna Indiana đơn giản là "quá tệ". Trong khi đó, nhạc sĩ người anh James Blake lại mỉa mai rằng anh "đã rơi nước mắt" khi nghe ca khúc của Anna Indiana.

Ca khúc của Anna Indiana cho thấy rằng những ca khúc, tác phẩm do A.I sáng tác chắc hẳn sẽ phải còn rất lâu mới có thể thay thế được sự sáng tạo của con người trong lĩnh vực âm nhạc.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng A.I có thể tạo ra một dòng nhạc mới, với giai điệu dễ nghe đủ để đáp ứng thị hiếu của một bộ phận không nhỏ khán giả dễ tính, những người không đòi hỏi quá cao ở các tác phẩm âm nhạc.

Hiện vẫn chưa rõ nhóm tác giả đứng đằng sau Anna Indiana là ai, nhưng trên trang mạng xã hội X, nhóm tác giả này cho biết mục đích ra đời của Anna Indiana đó là có thể tạo nên một nhạc sĩ có thể sáng tác và trình diễn ca khúc mới liên tục, suốt 24/7, để phục vụ khán giả và những người yêu nhạc.

Theo Insider/MusicRadar