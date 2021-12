Miễn phí bản quyền 2 phần mềm xử lý file PDF mạnh mẽ, tổng trị giá 200 USD

Dân trí Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cơ hội nhận miễn phí mã bản quyền của 2 phần mềm xử lý, chuyển đổi định dạng file PDF mạnh mẽ, với tổng giá trị lên đến 200 USD.

File PDF là một trong những định dạng file văn bản phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, với những ưu điểm như khả năng trình bày đẹp, tính bảo mật cao, khả năng nén dữ liệu tốt… Trong quá trình học tập hoặc làm việc trên máy tính, chắc hẳn bạn sẽ không ít lần phải xử lý file PDF, chẳng hạn chuyển đổi file PDF sang định dạng file Word, Excel; cắt/ghép nội dung hoặc đặt mật khẩu bảo để bảo vệ file PDF…

Một phần mềm chuyên nghiệp với các chức năng để xử lý file PDF luôn cần thiết trên máy tính của mọi người, đặc biệt với những ai làm công việc văn phòng hoặc học sinh, sinh viên…

Dưới đây là 2 phần mềm xử lý file PDF mạnh mẽ, với đầy đủ chức năng, với tổng giá trị bản quyền lên đến 200 USD, nhưng hiện đang được cung cấp miễn phí cho người dùng. Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

Bạn có thể cài đặt và sử dụng thử cả 2 phần mềm, so sánh những ưu/nhược điểm của từng phần mềm để chọn ra cho mình phần mềm ưng ý nhất để sử dụng.

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi miễn phí của các phần mềm có thể kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này.

SwifDoo PDF Pro - Giá bản quyền 20 USD/tháng hoặc 159 USD/trọn đời

Đây là một trong những phần mềm xử lý file PDF đa năng và được sử dụng khá rộng rãi hiện nay. Với phần mềm này, người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung file PDF, chuyển đổi file PDF sang các định dạng khác, cắt/ghép hoặc đặt mật khẩu để bảo vệ file PDF…

SwifDoo PDF Pro là một trong những phần mềm xử lý file PDF được sử dụng khá phổ biến.

Mặc định, phần mềm chỉ cho phép người dùng sử dụng thử trong 7 ngày (tối đa 30 ngày nếu đăng ký tài khoản), trong khi đó, giá bản quyền của phần mềm khá đắt, 20 USD cho một tháng sử dụng, 69 USD cho một năm sử dụng hoặc 159 USD cho bản quyền trọn đời.

Hiện tại, hãng phần mềm SwifDoo đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng đăng ký và nhận mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí, với hạn dùng lên đến một năm. Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiếp theo, bạn truy cập vào trang web đăng ký tài khoản của SwifDoo tại đây, điền địa chỉ email, mật khẩu để khởi tạo một tài khoản mới. Tại mục "Verification Code" bên dưới, bạn điền đoạn mã sau: m-gotd-swifdoo, sau đó nhấn nút "Send".

- Chờ trong giây lát, một email được gửi đến từ SwifDoo PDF, trong đó có chứa đoạn mã để kích hoạt phần mềm. Bạn sao chép đoạn mã này, quay trở lại giao diện trang web đăng ký tài khoản ở trên, dán đoạn mã có được vào khung "Verification Code" rồi nhấn nút "Create" để tạo tài khoản mới.

Lưu ý: nếu sử dụng hộp thư Gmail để đăng ký, email chứa mã đăng ký tài khoản sẽ nằm trong tab "Quảng cáo", hoặc có thể bị lọc nhầm vào mục "Thư rác", bạn hãy kiểm tra email tại hai mục này.

- Nhấn tiếp vào nút "Log In Now", điền địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã khởi tạo ở trên. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn nút "Redeem Your Code" trên giao diện trang web hiện ra.

Điền đoạn mã kích hoạt phần mềm sau vào khung "Redeem Code" rồi nhấn nút "Submit": m-gotd-swifdoo.

Nhấn nút "Confirm" từ hộp thoại hiện ra để xác nhận.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Từ giao diện chính phần mềm, nhấn vào nút đăng nhập vào tài khoản ở góc trên bên phải.

- Tại cửa sổ hiện ra, bạn điền email và mật khẩu của tài khoản mà mình đã khởi tạo ở trên, sau đó nhấn nút "Sign In".

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và kích hoạt bản quyền phần mềm để có thể sử dụng SwifDoo PDF Pro với đầy đủ chức năng, với thời hạn sử dụng kéo dài đến tận tháng 1/2023.

Perfect PDF 10 Premium - Giá bản quyền 41 USD

Cũng như SwifDoo PDF Pro, đây cũng là một trong những phần mềm xử lý file PDF đa năng, cho phép người dùng dễ dàng biên tập, chỉnh sửa nội dung trực tiếp lên file PDF, tạo file PDF từ các định dạng file khác nhau, cắt/ghép hoặc so sánh nội dung file PDF với nhau… Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Perfect PDF 10 Premium làm phần mềm đọc file PDF mặc định trên máy tính của mình.

Perfect PDF 10 Premium là một trong những phần mềm xử lý file PDF đa năng nhất hiện nay.

Phần mềm còn được tích hợp công nghệ nhận diện chữ viết quang học (OCR), cho phép nhận diện và trích xuất nội dung văn bản từ những file PDF được tạo nên từ các tài liệu scan. Tuy nhiên, hiện tính năng này chỉ hỗ trợ văn bản 4 ngôn ngữ, bao gồm Anh, Đức, Pháp và Ý.

Mặc định, phần mềm Perfect PDF 10 Premium có giá bản quyền 41 USD, còn phiên bản sử dụng thử bị hạn chế về tính năng và số ngày sử dụng. Hiện tại, hãng phần mềm Soft Xpansion, nhà phát triển của Perfect PDF 10 Premium, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm cho người dùng.

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để nhận mã bản quyền và kích hoạt phần mềm hoàn toàn miễn phí:

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây. Sau khi download, bạn giải nén và kích hoạt file "Setup" để cài đặt phần mềm.

- Tiếp theo, truy cập vào trang web của chương trình khuyến mãi tại đây, điền địa chỉ email, đánh dấu tùy chọn đồng ý với các điều khoản sử dụng và nhấn nút "Request Serial Number".

- Chờ trong giây lát, một email có tiêu đề "Perfect PDF 10 Premium Registration" được gửi đến hộp thư của bạn, trong đó có chứa đường link để xác nhận. Bạn nhấn vào đường link được đính kèm trong email.

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, nếu không thấy email gửi đến, bạn nên kiểm tra mục "Thư rác" của hộp thư vì nhiều khả năng email này sẽ bị lọc nhầm vào thư rác.

- Sau khi kích vào đường link xác nhận, một trang web mới sẽ mở ra, với nội dung chứa mã bản quyền kích hoạt phần mềm. Mã bản quyền này cũng sẽ được gửi đến cho bạn trong một email khác.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Trong bước cuối của quá trình cài đặt, bạn nhấn vào tùy chọn "I want to activate my product via Internet", rồi nhấn nút "OK".

Tại hộp thoại hiện ra tiếp theo, sử dụng đoạn mã bản quyền bạn có được ở trên, điền vào khung "Enter Product Key" rồi nhấn nút "OK".

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm Perfect PDF 10 Premium. Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng phần mềm với đầy đủ bản quyền và không còn gặp hạn chế nào về tính năng cũng như số ngày sử dụng.

Quang Huy