Mark Zuckerberg bất ngờ đăng bài lên Twitter sau 11 năm, nghi do bị hack

Là nhà sáng lập của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, Mark Zuckerberg cũng tham gia vào các nền tảng mạng xã hội khác như Twitter hay Pinterest…

Dù vậy, trong khi Zuckerberg hoạt động rất tích cực trên Facebook, vị tỷ phú này lại hầu như không đụng đến các tài khoản trên những nền tảng mạng xã hội khác.

Tài khoản Twitter của Zuckerberg được lập từ tháng 2/2009, nhưng đến nay mới chỉ đăng 12 đoạn thông điệp và chỉ có hơn 634,6 nghìn người theo dõi. Bài viết gần nhất được Zuckerberg đăng lên Twitter là vào tháng 1/2012, nghĩa là từ hơn 11 năm trước.

Mark Zuckerberg bất ngờ đăng một hình ảnh chế lên trang Twitter cá nhân sau hơn 11 năm im lìm (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua (6/7), Mark Zuckerberg đã bất ngờ hoạt động trở lại trên Twitter, khi đăng tải một hình ảnh chế với nội dung 2 nhân vật Spider-Man chỉ vào người nhau. Đây là hình ảnh chế nổi tiếng trên mạng, thường được sử dụng để châm biếm một người nào đó sao chép hoặc học theo người khác.

Bài viết của Mark Zuckerberg đã được xem hơn 34 triệu lần trên Twitter và thu hút hàng trăm ngàn lượt like, bình luận, chia sẻ.

Hình ảnh được Mark Zuckerberg đăng lên Twitter trùng thời điểm Meta (công ty mẹ của Facebook) chính thức cho ra mắt Threads, nền tảng mạng xã hội được xem là bản sao của Twitter.

Người dùng sẽ sử dụng tài khoản Instagram để đăng nhập và hoạt động trên Threads. Thay vì chỉ là mạng xã hội tập trung vào hình ảnh hay video như Instagram, người dùng có thể chia sẻ những nội dung văn bản với độ dài tối đa 500 ký tự lên Threads, tương tự như Twitter.

Ngay trong bài viết đầu tiên được chia sẻ trên Threads, Mark Zuckerberg đã nhắm trực tiếp vào Twitter và thể hiện tham vọng sẽ lôi kéo người dùng của mạng xã hội do Elon Musk làm chủ.

"Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ nên có một ứng dụng trò chuyện công khai với hơn một tỷ người dùng. Twitter đã có cơ hội để làm điều đó nhưng chưa thành công. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được", Mark Zuckerberg chia sẻ trên mạng xã hội Threads.

Mạng xã hội Threads được ra mắt trong bối cảnh Twitter đang chìm trong khủng hoảng khi doanh thu bị sụt giảm, dịch vụ liên tục gặp lỗi khi hoạt động, nội dung tiêu cực và phân biệt chủng tộc tràn ngập… điều này đã khiến một lượng lớn người dùng Twitter nhanh chóng "chuyển nhà" sang Threads.

Việc Mark Zuckerberg ra mắt Threads với tính năng tương tự Twitter và "cướp" người dùng của mạng xã hội này đã khiến Elon Musk phẫn nộ, đến mức Musk đã đưa ra lời thách đấu võ đài với Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập Facebook đã lập tức chấp nhận lời thách đấu của Elon Musk, nhưng chưa rõ trận đấu có thực sự diễn ra hay không.

Quay trở lại bài viết mới đây của Zuckerberg trên Twitter, nhiều người hoài nghi rằng ông chủ Facebook không phải là người trực tiếp đăng bài viết này. Không loại trừ khả năng một tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản Twitter của Zuckerberg, sau đó đăng hình ảnh chế lên nhằm mục đích châm biếm Threads chỉ là một bản sao của Twitter.

Trước đó vào năm 2016, một nhóm tin tặc cũng đã chiếm đoạt thành công tài khoản Twitter của Mark Zuckerberg, sau đó đăng tải một vài đoạn nội dung để chứng minh tài khoản này đã bị hack. Twitter ngay lập tức vô hiệu hóa tài khoản của Mark Zuckerberg để xử lý các nội dung do hacker đăng tải, sau đó mới kích hoạt lại tài khoản này.

Hiện cả Twitter lẫn Mark Zuckerberg đều không đưa ra bình luận gì về bài viết mới được đăng trên tài khoản Twitter của ông chủ Facebook, do vậy không rõ bài viết này do chính Zuckerberg đăng hay do hacker thực hiện.

Một chi tiết thú vị được nhiều cư dân mạng nhận ra đó là tài khoản Twitter của Mark Zuckerberg chưa dấu tích xanh, nghĩa là ông chủ Facebook vẫn chưa trả cho Twitter 8 USD/tháng để đăng ký dịch vụ Twitter Blue.

Có vẻ như Mark Zuckerberg cũng không có ý định chi ra 8 USD/tháng để sở hữu dấu tích xanh trên Twitter.

