Loạt tài khoản Twitter người nổi tiếng bị mất tích xanh vì không đóng tiền

Tháng 11/2022, chỉ chưa đầy một tháng sau khi Elon Musk chi 44 tỷ USD để mua lại Twitter, mạng xã hội này đã ra mắt dịch vụ bán tài khoản tích xanh.

Với mức phí 8 USD/tháng, người dùng Twitter sẽ được phép sở hữu tài khoản tích xanh để xác minh tài khoản chính chủ. Đáng chú ý, dịch vụ này áp dụng đối với cả những người nổi tiếng vốn đã sở hữu tài khoản tích xanh trước đây. Nghĩa là ngay cả những người nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn vẫn phải trả 8 USD/tháng để tiếp tục được sở hữu dấu tích xanh xác nhận tài khoản chính chủ trên Twitter.

Ngày 20/4 vừa qua là thời hạn cuối cùng các tài khoản Twitter phải trả phí để tiếp tục sở hữu dấu tích xanh xác minh tài khoản. Nếu người dùng nào không trả phí, dấu tích xanh trên tài khoản của họ sẽ bị xóa, cho dù đó là nhân vật nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn.

Ngay sau ngày 20/4, tài khoản Twitter của hàng loạt người nổi tiếng đã bị xóa mất dấu tích xanh, trong đó phải kể tới những tài khoản có hàng chục triệu hàng trăm triệu người theo dõi, chẳng hạn như Cristiano Ronaldo (hơn 108,3 triệu người), Bill Gates (62,5 triệu người theo dõi), Neymar (62 triệu người theo dõi), Lady Gaga (84,6 triệu người theo dõi) hay Kim Kardashian (75,1 triệu người theo dõi)…

Thậm chí, tài khoản của nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey cũng không được ngoại lệ khi dấu tích xanh trên tài khoản này đã bị xóa mất.

Cristiano Ronaldo, Bill Gates… đồng loạt bị mất dấu tích xanh xác minh tài khoản chính chủ trên Twitter (Ảnh chụp màn hình).

Dĩ nhiên, mức phí 8 USD/tháng không thể làm khó những nhân vật nổi tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ, tuy nhiên, dường như những nhân vật nổi tiếng này không muốn chi tiền để sở hữu dấu tích xanh trên Twitter.

Nhiều người nổi tiếng đã viết công khai lên trang Twitter cá nhân rằng mình sẽ không bao giờ trả tiền cho Elon Musk để sở hữu tài khoản tích xanh.

Trước đó, khi Elon Musk công bố tham vọng thu phí tài khoản tích xanh, nhiều nhân vật nổi tiếng đã lập tức công kích và phản đối ý tưởng này, khi họ cho rằng việc những người nổi tiếng sử dụng Twitter là điều may mắn của mạng xã hội này, giúp quảng bá để Twitter được biết đến rộng rãi hơn, do vậy họ không có lý do gì để phải mất phí khi sử dụng Twitter.

Nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey cũng không ngoại lệ, khi tài khoản bị "bay màu" dấu tích xanh (Ảnh chụp màn hình).

Hiện vẫn chưa rõ các tài khoản người nổi tiếng bị mất dấu tích xanh chỉ là tạm thời vì họ chưa kịp đóng tiền, hay là một động thái cho thấy các nhân vật nổi tiếng đang phản đối chuyện thu phí tài khoản tích xanh của Twitter.

Tuy nhiên, việc những người nổi tiếng bị mất đi dấu tích xanh đã dẫn đến nguy cơ xuất hiện các tài khoản giả mạo, khi những kẻ lừa đảo có thể lập ra tài khoản giống tên người nổi tiếng, sau đó chi tiền để sở hữu dấu tích xanh xác minh tài khoản. Những tên này sau đó có thể sử dụng các tài khoản giả mạo để lừa đảo hoặc phát tán tin giả, làm ảnh hưởng đến uy tín của những nhân vật nổi tiếng.

Trước đó, một số tờ báo và nhãn hiệu lớn cũng đã phản đối quyết định thu phí tài khoản tích xanh bằng cách không chi tiền để xác minh tài khoản. Tờ báo nổi tiếng The New York Times cũng đã từ chối trả phí cho Elon Musk, khiến tài khoản Twitter có hơn 55 triệu người của tờ báo này không còn dấu tích xác minh tài khoản.

Kể từ thời điểm Elon Musk mua lại và nắm quyền Twitter, danh tiếng của mạng xã hội này đã bị ảnh hưởng đáng kể vì những hành động gây tranh cãi của Elon Musk, như sa thải hàng loạt nhân viên, thu phí tích xanh, sử dụng Twitter để "thổi giá" tiền điện tử… điều này khiến nhiều nhãn hàng lớn quyết định ngừng mua quảng cáo trên Twitter, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của mạng xã hội này.

Bán tài khoản tích xanh là một trong những cách giúp Elon Musk kiếm tiền từ Twitter, tuy nhiên, động thái này vẫn đang gây ra rất nhiều tranh cãi từ phía người dùng và rõ ràng, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra 8 USD/tháng để mua dấu tích xanh trên Twitter, ngay cả với những người nổi tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ.

