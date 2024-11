Lộ thông tin đáng thất vọng về iPhone 17 Pro và 17 Air

iPhone 17 Pro sẽ sử dụng lại khung viền bằng nhôm



Năm 2017, Apple là một trong những hãng tiên phong mang khung viền bằng thép không gỉ lên điện thoại, với mẫu iPhone X. Sau đó 6 năm, hãng tiếp tục tiên phong đưa khung viền titan lên bộ đôi điện thoại iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Việc trang bị khung viền bằng thép không gỉ và titan giúp các mẫu iPhone trở nên chắc chắn và sang trọng hơn. Tuy nhiên, với phiên bản iPhone 17 ra mắt vào năm sau, Apple dự định sẽ sử dụng khung viền bằng nhôm cho tất cả các biến thể, bao gồm cả bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Trước đó, các phiên bản iPhone thường như iPhone 16, 16 Plus, 15, 15 Plus… đều được trang bị khung viền bằng nhôm.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ quay trở lại sử dụng khung viền bằng nhôm, thay cho chất liệu titan như các phiên bản cũ (Ảnh minh họa: X).

Thông tin trên được tờ The Information dẫn lời các nguồn tin thân cận tiết lộ.

Nguồn tin cũng cho biết mặt lưng của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có thiết kế với nửa trên bằng nhôm, nửa dưới bằng kính cường lực. Trong đó, cụm đảo chứa camera ở mặt lưng sẽ có hình chữ nhật và sử dụng chất liệu nhôm, thay vì hình vuông và bằng kính cường lực như các phiên bản hiện tại.

Trong khi đó, nửa dưới của sản phẩm vẫn sẽ sử dụng chất liệu kính cường lực để trang bị tính năng sạc không dây.

Cụm đảo chứa camera của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ có kích thước lớn hơn so với các phiên bản cũ và đây dường như sẽ là điểm thay đổi duy nhất trong thiết kế của sản phẩm.

Tờ báo The Information thường xuyên đăng tải những thông tin bị rò rỉ với mức độ chính xác cao về các sản phẩm sắp ra mắt của Apple. Do vậy, thông tin mới được tiết lộ này nhiều khả năng cũng sẽ chính xác về bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max ra mắt vào năm sau.

Nếu những thông tin do The Information tiết lộ là chính xác, đây có thể là điều khiến nhiều người dùng phải thất vọng khi khung viền titan được đánh giá cao về độ bền, khả năng chống ăn mòn tốt, chống bám vân tay, độ bóng và tạo cảm giác sang trọng hơn so với khung viền bằng nhôm.

iPhone 17 Air sẽ phải hy sinh nhiều tính năng để đổi lấy độ mỏng ấn tượng

Nguồn tin của The Information cũng đã tiết lộ những thông tin mới về iPhone 17 Air, được cho là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Đây cũng là mẫu điện thoại đang được giới công nghệ cực kỳ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Nguồn tin cho biết iPhone 17 Air sẽ có độ dày chỉ từ 5 đến 6mm, giảm đáng kể so với độ dày 7,8mm của iPhone 16.

Hiện iPhone 6 đang là chiếc iPhone mỏng nhất của Apple, với độ dày 6,9mm. Trong khi đó, iPad Pro 13 inch dùng chip M4 là sản phẩm mỏng nhất của Apple, với độ dày chỉ 5,1mm.

iPhone 17 Air được cho là sẽ có độ mỏng ấn tượng so với iPhone 16 Pro (Ảnh minh họa: 9to5Mac).

Tuy nhiên, độ mỏng của iPhone 17 Air đang khiến các kỹ sư của Apple lâm vào thế khó khi tìm cách đưa pin và vật liệu tản nhiệt vào bên trong thiết bị. Nhiều khả năng Apple sẽ phải hy sinh dung lượng pin để giúp sản phẩm đạt được độ mỏng ưng ý.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị một loa ngoài do không còn không gian để bố trí loa ngoài thứ 2. Các mẫu iPhone hiện tại đều có thêm loa ngoài thứ 2 ở cạnh dưới.

Tương tự, iPhone 17 Air cũng chỉ được trang bị một camera ở mặt sau do không có nhiều không gian để bố trí cụm camera kích thước lớn.

Ảnh bản dựng iPhone 17 Air dựa vào các tin đồn bị rò rỉ (Ảnh minh họa: Getty).

The Information cũng cho biết iPhone 17 Air sẽ là một trong những chiếc iPhone đầu tiên sử dụng modem 5G do chính Apple tự thiết kế. Tuy nhiên, modem 5G của Apple chưa thể đạt được hiệu năng tương tự như chip 5G của Qualcomm và cũng không hỗ trợ 5G mmWave, công nghệ cho phép kết nối với tốc độ mạng cao hơn tại một số khu vực.

Cuối cùng, The Information cho biết các kỹ sư của Apple vẫn chưa thể tìm được giải pháp để đưa khay SIM vật lý vào iPhone 17 Air. Nhiều khả năng iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị eSIM thay cho SIM vật lý.

Tuy nhiên, một số quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, bắt buộc các mẫu điện thoại bán ra thị trường phải được trang bị SIM vật lý. Do vậy, Apple sẽ phải tìm cách trang bị khe SIM vật lý cho iPhone 17 Air nếu muốn bán sản phẩm này tại thị trường Trung Quốc.

Có thể thấy Apple đang phải đánh đổi khá nhiều để tạo ra một chiếc iPhone với thiết kế siêu mỏng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người dùng có thực sự cần một chiếc điện thoại siêu mỏng như vậy không, hay họ muốn một chiếc điện thoại với thiết kế bình thường nhưng vẫn được trang bị thỏi pin đủ lớn để có thể sử dụng lâu dài?