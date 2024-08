Lộ thông tin bất ngờ về phiên bản iPhone giá rẻ sắp ra mắt

iPhone SE từ lâu đã được coi là phiên bản iPhone "giá rẻ" nhờ vào mức giá "mềm" hơn và dễ tiếp cận so với các phiên bản iPhone thông thường. Điều này là do iPhone SE luôn có màn hình nhỏ gọn, ít tính năng và cấu hình thấp hơn.

Đến nay, Apple đã ra mắt 3 phiên bản iPhone SE, với phiên bản gần nhất được ra mắt vào tháng 3/2022.

Tin đồn về iPhone SE 4 đã xuất hiện từ lâu. Nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ ra mắt iPhone SE 4 vào năm 2023, nhưng đến nay, chiếc iPhone SE này vẫn "bặt vô âm tín".

Nếu xét về thời điểm ra mắt của các phiên bản iPhone SE gần đây (vào năm 2020 và 2022), nhiều khả năng iPhone SE 4 sẽ được ra mắt ngay trong năm nay hoặc chậm nhất là vào đầu năm sau.

Mới đây, phóng viên công nghệ Mark Gurman của Bloomberg đã tiết lộ những thông tin mới về iPhone SE 4.

Ảnh bản dựng được cho là của iPhone SE 4 cho thấy sản phẩm có thiết kế mới mẻ và hiện đại hơn các phiên bản cũ (Ảnh: Twitter).

Theo Mark Gurman, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone SE 4 là sản phẩm sẽ được hỗ trợ tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, vừa được Apple giới thiệu tại sự kiện WWDC 2024.

Hiện tại, chỉ có iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được hỗ trợ tính năng này, trong khi iPhone 15 và 15 Plus không được hỗ trợ vì cấu hình không đủ mạnh. Nếu thông tin của Gurman là chính xác, iPhone SE 4 sẽ có hiệu suất và cấu hình mạnh hơn so với iPhone 15 và 15 Plus.

Apple cần trang bị tính năng trí tuệ nhân tạo trên iPhone SE vì hầu hết smartphone Android từ tầm trung đến cao cấp đều có tính năng AI. Nếu iPhone SE 4 thiếu tính năng này, khả năng cạnh tranh của nó sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Gurman cũng cho biết, sau khi ra mắt loạt iPhone 16 vào tháng tới, Apple sẽ chuyển sự tập trung sang iPhone SE để sẵn sàng ra mắt sản phẩm vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone SE 4 sẽ có mặt sau tương tự iPhone 16, nhưng chỉ được trang bị một camera 48 megapixel, thay vì cụm camera kép. iPhone SE 4 dự kiến sẽ sử dụng chip A18 Bionic, nhưng giảm xung nhịp, và có bộ nhớ RAM 6GB hoặc 8GB.

iPhone SE 4 có thể sẽ có màn hình 6,1 inch. Đây sẽ là phiên bản iPhone SE đầu tiên có màn hình OLED và cảm biến Face ID, thay thế cho cảm biến vân tay Touch ID ở các phiên bản trước.

Giới thạo tin cũng cho biết iPhone SE 4 sẽ có mặt trước và sau bằng kính cường lực, khung nhôm, cổng USB-C và giá bán dưới 500 USD.

Nếu các thông tin này chính xác, iPhone SE 4 sẽ là một chiếc iPhone đầy hứa hẹn với những tính năng và mức giá cạnh tranh, giúp Apple đối đầu với các mẫu smartphone Android trên thị trường.