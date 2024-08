Lộ thời điểm ra mắt iPhone 16 và cho phép đặt trước

Apple vẫn thường có thói quen ra mắt các phiên bản iPhone mới vào tháng 9 hàng năm và nhiều khả năng năm nay cũng không ngoại lệ.

Trang công nghệ CNMO Technology News dẫn lời các nguồn tin thân cận của Apple cho biết "quả táo" sẽ cho ra mắt iPhone 16 vào ngày 10/9 tới đây.

Điều này có vẻ hợp lý bởi vì Apple thường tổ chức các sự kiện đặc biệt ra mắt loạt iPhone mới vào ngày thứ ba trong tuần thứ hai của tháng 9, sau đó sẽ chính thức bán sản phẩm ra thị trường 10 ngày sau đó, trùng vào ngày thứ sáu cuối tuần.

Chẳng hạn vào năm ngoái, Apple cũng ra mắt loạt iPhone 15 vào ngày thứ ba (12/9) và chính thức bán sản phẩm ra thị trường vào ngày 22/9.

Nguồn tin của CNMO Technology News cho biết ngoài loạt iPhone 16, Apple cũng sẽ cho ra mắt chiếc đồng hồ thông minh Watch Series 10, Apple Watch Ultra thế hệ thứ 3 và phiên bản đồng hồ giá rẻ Watch SE 3.

Ảnh mô hình mẫu được cho là của iPhone 16 và 16 Plus với cụm camera khác biệt ở mặt sau (Ảnh: Sonny Dickson).

Không lâu sau khi có thông tin về thời điểm ra mắt iPhone 16, tờ Báo Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cũng đã dẫn lời các nguồn tin cho biết Foxconn vừa tuyển dụng thêm 50.000 công nhân làm việc tại nhà máy ở thành phố Trịnh Châu để lắp ráp iPhone 16 và sẵn sàng cho loạt sản phẩm này được bán ra thị trường.

Các nguồn tin bị rò rỉ trước đó cho biết Apple ra mắt iPhone 16 với 4 biến thể, bao gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max. Nhiều khả năng, đây sẽ là phiên bản cuối cùng có tùy chọn Plus, bởi vì nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ ra mắt iPhone 17 Slim để thay thế cho tùy chọn Plus vào năm sau.

Những hình ảnh đã bị rò rỉ trên mạng internet cho thấy bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max không có sự thay đổi trong thiết kế so với phiên bản cũ, nhưng sẽ có sự thay đổi về kích thước màn hình.

Cụ thể, iPhone 16 Pro sẽ tăng màn hình lên 6,3 inch, thay vì 6,1 inch như trên iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ tăng màn hình từ 6,7 inch ở phiên bản cũ lên 6,9 inch.

Ngược lại, bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus sẽ có sự thay đổi trong thiết kế cụm camera ở mặt sau, với 2 camera kép được bố trí theo chiều dọc, không còn dạng so le như trước. Cụm đảo chứa 2 camera cũng được thu nhỏ lại thành hình chữ nhật, thay vì dạng hình vuông. Đèn flash cũng được tách biệt ra khỏi cụm đảo chứa camera.

Kích thước màn hình của loạt iPhone 16 sắp ra mắt (Ảnh: Sonny Dickson).

Kích thước màn hình trên bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus vẫn giữ nguyên như trên iPhone 15 trước đây, lần lượt rộng 6,1 inch và 6,7 inch.

Giới thạo tin cũng cho biết bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được trang bị chip xử lý cao cấp nhất A18 Pro, còn bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus sẽ chỉ có chip A18 với xung nhịp thấp hơn. Cả 2 biến thể Pro đều được trang bị camera chính độ phân giải 48 megapixel và camera tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 5x.

Dĩ nhiên, mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và vẫn chưa có thông tin xác thực. Có lẽ phải chờ đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, khi Apple gửi thư mời thông báo về sự kiện đặc biệt của hãng, lúc đó chúng ta mới biết rõ thời điểm iPhone 16 chính thức được trình làng.