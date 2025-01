Lộ bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Galaxy S25 Slim siêu mỏng

Galaxy S25 Slim được cho là chiếc smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Samsung, với độ dày chỉ 6,9mm. Thông tin về chiếc điện thoại này đã xuất hiện những tháng qua dưới dạng tin đồn, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào để khẳng định sản phẩm thực sự tồn tại.

Mới đây, thông tin về cấu hình của Galaxy S25 Slim vừa bị rò rỉ trên cơ sở dữ liệu của Geekbench, công cụ chuyên được sử dụng để chấm điểm hiệu suất xử lý smartphone, bao gồm cả những mẫu sản phẩm chưa được chính thức giới thiệu.

Thông tin về cấu hình của Galaxy S25 Slim xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng Geekbench (Ảnh: Geekbench).

Thông tin từ Geekbench cho thấy Galaxy S25 Slim có tên mã SM-S937U, được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, với 2 lõi xử lý siêu hiệu suất 4,47GHz và 6 lõi xử lý hiệu suất cao 3,53GHz. Sản phẩm được trang bị bộ nhớ RAM dung lượng 12GB.

Chiếc điện thoại này đạt điểm hiệu suất xử lý đơn nhân là 3.005 và đa nhân là 6.945, một mức điểm cao so với các sản phẩm khác trên thị trường. Điều này cho thấy Galaxy S25 Slim sẽ nhắm đến phân khúc smartphone cao cấp, thay vì chỉ ở mức cận cao cấp.

Việc điểm hiệu suất của sản phẩm được cho là Galaxy S25 Slim xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench có thể xem là bằng chứng về sự tồn tại của mẫu điện thoại này. Dường như Samsung đã dùng ứng dụng Geekbench để kiểm tra hiệu suất xử lý của thiết bị trước ngày ra mắt.

Các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết Galaxy S25 Slim sẽ có màn hình 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, tùy chọn bộ nhớ 128/256/512GB.

Galaxy S25 Slim nhiều khả năng sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị camera công nghệ ALoP (All Lenses on Prism) do chính Samsung phát triển, với ưu điểm giảm 22% kích thước module máy ảnh, mở ra cơ hội cho smartphone siêu mỏng sở hữu cụm camera nhiều ống kính.

Công nghệ ALoP sẽ giúp Galaxy S25 Slim được trang bị cụm 3 camera ở mặt sau nhưng vẫn đảm bảo độ mỏng ấn tượng. Các thông tin bị rò rỉ cho biết sản phẩm sẽ có camera chính 200 megapixel.

Hiện mọi thông tin về Galaxy S25 Slim vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Nhiều khả năng, chiếc điện thoại siêu mỏng này sẽ được Samsung trình làng tại sự kiện ra mắt loạt Galaxy S25, diễn ra vào ngày 23/1 tới.