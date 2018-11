Điểm tin công nghệ:

Lộ ảnh thực tế Asus ZenFone 6, Apple bán iPhone 8/8 Plus giá 12 triệu đồng.

Lộ ảnh thực tế Asus ZenFone 6

Mới đây, những hình ảnh của Asus Zenfone 6 đã bị rò rỉ thông qua 1 video trên tay ngắn. Video thể hiện khá chi tiết ngoại hình của Zenfone 6 và mặc dù đây chỉ là mẫu thử nghiệm nhưng chúng ta vẫn có thể thấy thiết kế mới rất khác biệt của chiếc smartphone ZenFone 6.

Không giống người tiền nhiệm là ZenFone 5, ZenFone 5Z có thiết kế tai thỏ, ZenFone 6 lại có thiết kế màn hình với một chấm tròn nhỏ được gọi vui là “nốt ruồi”, nốt ruồi này cũng giống như “giọt nước” trên Huawei Mate 20 hay Oppo F9, tuy nhiên nó lại được đặt lệch về bên phải thay vì ở chính giữa. “Nốt ruồi” đặc biệt này có chứa 1 camera selfie và có hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt.

Ngoài ra, Zenfone 6 còn sở hữu mặt lưng bằng kim loại được uốn cong hai cạnh bên, và cụm camera kép dọc được đặt ở chính giữa. Cạnh dưới là cổng kết nối USB-C và jack cắm 3.5mm.

Sắp tới, ZenFone 6 có thể sẽ được công bố tại MWC 2019.

Apple bán iPhone 8/8 Plus giá 12 triệu đồng

Mặc dù đã được ra mắt được hơn 1 năm rồi, nhưng hiện tại iPhone 8 và 8 Plus vẫn còn có giá khá cao, 17,99 triệu đồng cho iPhone 8 và 20,99 triệu đồng cho iPhone 8 Plus. Nhưng người dùng sẽ có cơ hội mua được 2 sản phẩm này với mức giá hấp dẫn hơn khi mới đây, hệ thống bán hàng trực tuyến của Apple đã bán ra những chiếc iPhone 8 và iPhone 8 Plus tân trang 64GB với các phiên bản xám, bạc và vàng.

iPhone tân trang là những chiếc iPhone bị lỗi, bị trả lại và được Apple kiểm tra lại, thay pin mới và xuất xưởng. Những chiếc iPhone này sẽ có giá thành rẻ hơn nhưng chất lượng vẫn được kiểm định và gần như là mới khi có đầy đủ phụ kiện và gói bảo hành 1 đổi 1.

Mức giá khởi điểm cho những chiếc iPhone này lần lượt là 499 USD (khoảng 11.500.000) cho iPhone 8 và 599 USD (khoảng 14.000.000) cho iPhone 8 Plus.

FIFA lại bị hack

Hồi 2016, FIFA đã từng bị hack một lần. Khi đó nhiều tài liệu quan trọng nội bộ bị công khai trên Football Leaks. Và mới đây, FIFA lại bị tin tặc hỏi thăm thêm 1 lần nữa, ông Gianni Infantino - chủ tịch FIFFA cũng đã xác nhận thông tin này.

Dữ liệu đánh cắp từ FIFA được tin tặc công bố trên mạng hôm 2/11. Tờ Der Spiegel của Đức có thông tin nói rằng ông Infantino khi còn là tổng thư ký UEFA (năm 2014) đã cho phép Manchester City và Paris Saint-Germain phá luật fare play tài chính của UEFA. Động thái này nhằm giúp Manchester City và Paris Saint-Germain không bị phạt nặng.

Microsoft choáng với máy tính mua từ Châu Á

Mới đây, Microsoft đã làm 1 cuộc điều tra về số lượng Window vi phạm bản quyền tại Châu Á. Kết quả mà hãng này nhận được thực sự gây choáng cho họ khi có đến 83% máy tính mua từ châu Á cài Windows không bản quyền. Trong đó thấp nhất là Philippines với 43%, tiếp đến là Indonesia với 90%, Ấn Độ 91% và khủng khiếp là các máy mua ở Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan là 100% bị cài phần mềm lậu.

Ngoài các phần mềm lâu, phần mềm độc hại được cài thì trên các máy này còn có cài luôn phần mềm đào tiền ảo bí mật dùng tài nguyên hệ thống mà người dùng không hề biết tới.

Hiện tại Microsoft vẫn còn khá hoang mang và chưa cho biết sẽ có hành động pháp lý nào với tình trạng này hay không.

Nguyễn Quang- Như Quỳnh