Liệu mã nguồn Chromium có là tài sản riêng của công ty nào?

Chromium - tài sản không của riêng ai

Trình duyệt web là một phần không thể thiếu trong thế giới mạng internet. Nếu ví internet là một không gian mở thì trình duyệt chính là những "cây cầu" kết nối chúng ta với không gian đó.

Hiện nay, dùng mã nguồn mở để xây dựng trình duyệt là xu thế của thời đại. Các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay đều được dựng trên mã nguồn mở Chromium. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge,...

Theo báo cáo từ Netmarketshare - trang thống kê hàng đầu thế giới về thị phần trình duyệt và công cụ tìm kiếm, tính đến hết tháng 9/2021, có tới 80% người dùng internet thế giới sử dụng trình duyệt phát triển từ nhân Chromium. Con số này tương đương 3,7 tỷ người bởi lượng người sử dụng internet toàn cầu là 4,66 tỷ người (theo báo cáo từ Hootsuite).

80% người dân toàn cầu sử dụng trình duyệt phát triển từ Chromium.

Như vậy, lượng người dùng trình duyệt nhân Chromium là cực "khủng". Thế nhưng, không phải ai cũng thực sự hiểu mã nguồn Chromium là gì. Thậm chí từ cái tên có vẻ giống nhau, nhiều người còn lầm tưởng Chromium và Chrome là một, hoặc mã nguồn này chính là tài sản riêng của Google.

Thực tế, Chromium là dự án của "gã khổng lồ công nghệ" từ khi thành lập. Tuy nhiên, mã nguồn này không thuộc sở hữu của Google. Đây là một mã nguồn mở, các công ty sẽ được phép xây dựng trình duyệt web dựa trên mã nguồn này theo một số giấy phép như: BSD, MIT, LGPL, … Ngoài Google này, những công ty công nghệ lớn khác như Microsoft, Igalia, Yandex, Intel, Samsung, LG, Opera và Brave cũng đã góp phần phát triển Chromium.

Nhận định về điều này, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết: "Chromium là một mã nguồn mở, được đóng góp xây dựng bởi nhiều cá nhân và nhiều đơn vị cho đến nay".

Hiện mã nguồn Chromium được công khai và công nhận là mã nguồn mở được sử dụng nhiều nhất và người dùng có thể sử dụng hay tham gia phát triển theo giấy phép phát hành của nhà phát triển. Đây được coi là mã nguồn yêu thích của cộng đồng, anh Ngô Minh Hiếu cho biết thêm.

Trình duyệt Chromium "make in Vietnam" duy nhất

Đứng cạnh nhiều tên tuổi lớn của thế giới, Việt Nam cũng có một trình duyệt được phát triển từ nhân Chromium là Cốc Cốc. Ra đời với sứ mệnh "giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách sử dụng tối đa tiềm năng thế giới số", trình duyệt "make in Vietnam" Cốc Cốc chính là một trình duyệt độc đáo của người Việt, do người Việt và vì người Việt.

Sau hơn 8 năm ra mắt, Cốc Cốc đã thu về cho mình lượng người dùng tới hơn 25 triệu, tương đương dân số toàn nước Úc. Theo báo cáo mới nhất công bố vào Q2/2021 của Decision Lab, Cốc Cốc lọt top 2 những trình duyệt được ưa thích sử dụng tại Việt Nam, đứng trên nhiều trình duyệt Chromium khác như Opera, Brave, ...

Cốc Cốc là một trong những trình duyệt nhân Chromium phổ biến tại Việt Nam.

Không chỉ được biết đến như một trình duyệt dám "thách thức" các ông lớn, Cốc Cốc còn được nhiều người dùng "rỉ tai" nhau bằng những tính năng nổi bật như tải video, tải nhạc dễ dàng mà hoàn toàn miễn phí, tự động sửa lỗi chính tả Tiếng Việt, … Chính sự ưu việt của các tính năng này và khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt tốt đã đem lại tên tuổi và sự thành công ban đầu cho Cốc Cốc.

Sau này, trong quá trình phát triển, Cốc Cốc còn liên tục cải tiến và cập nhật thêm nhiều tính năng mới, từ đó có thể phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam như nhu cầu bảo mật, giải trí, học tập và làm việc đa nhiệm, …

Cụ thể, về nhu cầu bảo mật, Cốc Cốc có nhiều tính năng hữu ích như Duyệt web an toàn - hiển thị cảnh báo khi truy cập vào trang web lừa đảo, giả mạo; Tìm kiếm an toàn - lọc những kết quả tìm kiếm không phù hợp, chứa nội dung khiêu dâm; … Gần đây nhất, Cốc Cốc còn ra mắt tính năng Trang an toàn - hiển thị tích xanh/khóa xanh với những trang web chính chủ, từ đó giúp người dùng an tâm lướt web.

Về nhu cầu giải trí, trình duyệt quốc dân cung cấp cụm tính năng Cốc Cốc Đọc tin - phục vụ nhu cầu đọc báo chuẩn cá nhân hóa, đề xuất tin tức theo sở thích đọc của người dùng; Ghim Video - nghe nhạc, xem video khi đã tắt màn hình trên Youtube...

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đa nhiệm, Cốc Cốc còn có thanh truy cập nhanh (Sidebar). Nhờ có thêm cửa sổ phụ giúp duyệt 2 trang web trên cùng một cửa sổ, thanh Sidebar mang lại trải nghiệm duyệt web mạnh mẽ, tiện lợi, nhanh chóng cho người dùng.

Dù dùng chung mã nguồn, trình duyệt "make in Vietnam" vẫn có những điểm độc đáo riêng. Đứng cạnh nhiều cái tên trình duyệt lớn trên thế giới, Cốc Cốc (https://coccoc.com/) chính là niềm tự hào của công nghệ Việt. Ủng hộ sản phẩm công nghệ nước nhà như Cốc Cốc chính là cách nhanh nhất để giúp Việt Nam tăng cường vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới.

