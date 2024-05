LG dành thêm cơ hội cho game thủ Việt gặp gỡ Gen.G tại Another Saigon

Thể thao điện tử (eSports) đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua khi được công nhận và góp mặt tại các đại hội thể thao lớn như SEA Games hay ASIAN Games. Trong đó, Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hàng đầu hiện nay.

Hàn Quốc được xem là một trong những cường quốc dẫn đầu về eSports trên thế giới khi tên tuổi của các tuyển thủ xứ kim chi đã ghi dấu ấn và liên tục gặt hái thành công ở nhiều giải đấu. Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) được đánh giá là gay cấn và có sức hút lớn với cộng đồng eSports trên toàn thế giới. Những nhà vô địch bước ra từ sàn đấu này trở thành thần tượng của cộng đồng thể thao điện tử trên thế giới.

Điển hình là các tuyển thủ Gen.G khi chinh phục và giữ vững ngôi vương giải đấu LCK 4 mùa liên tiếp. Ngày 25/5, Gen.G sẽ có buổi gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ Việt tại "Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG" (số 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Để có thể giành được tấm vé tham dự sự kiện, người hâm mộ truy cập website và thực hiện các bước theo hướng dẫn. 140 người hâm mộ may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng Gen.G cũng như nhận bộ quà tặng bao gồm túi tote, móc khóa và bộ photo cards. Bên cạnh đó, Gen.G cũng dành tặng 30 áo thun thể thao cho người hâm mộ khi đến check-in tại Another Saigon by LG nhưng không nhận được vé tham dự "Meet & Greet".

Đương kim vô địch LCK sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 25/5 tại Another Saigon.

Nhân dịp này, LG còn mang đến cơ hội tranh tài tranh sức cho cộng đồng đam mê môn thể thao điện tử Việt Nam. Cụ thể, hai bảng đấu nghiệp dư dưới sự dẫn dắt của Mai Dora và Optimus sẽ được tổ chức để tìm ra 4 đội thi có thành tích tốt nhất mỗi bảng. Tại vòng bán kết được tổ chức tại Another Saigon, top 8 chung cuộc sẽ cùng tranh tài để tìm ra đội thi duy nhất thi đấu trực tiếp cùng các tuyển thủ Gen.G.

Trước khi chạm trán nhà vô địch, quán quân giải đấu "Life's Good" sẽ được tham gia khóa huấn luyện độc quyền từ Học viện toàn cầu Gen.G (Gen.G Global Academy). Phần thưởng dành cho mỗi thành viên đội thi quán quân được tiết lộ là 1 màn hình chơi game LG UltraGear™.

Tuy chỉ là một giải đấu nghiệp dư nhưng những thông tin đầu tiên về giải "Life's Good" đã khiến cộng đồng eSports xôn xao trong thời gian qua. Nhiều bình luận để lại bên dưới các bài đăng về giải đấu này cho thấy nhiều bạn trẻ đã dành thời gian để tìm kiếm và xây dựng đội thi ăn ý cũng như nghiên cứu trước những chiến lược riêng. Đây sẽ là cơ hội để cộng đồng mê game chinh chiến và học hỏi kỹ năng thi đấu từ những nhà vô địch.

Các game thủ Việt Nam sẽ nhận được sự dẫn dắt chuyên nghiệp từ Học viện toàn cầu Gen.G và những chia sẻ thú vị từ Mai Dora và Optimus.

Mai Dora chia sẻ, giải đấu "Life's Good" sẽ truyền cho các bạn trẻ đam mê thể thao điện tử tại Việt Nam nguồn năng lượng tích cực và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

"Mai Dora rất tự hào khi có thể đồng hành và hỗ trợ các bạn trẻ trong suốt giải đấu 'Life's Good' lần này. Dù từng tham gia vào nhiều giải đấu trong nước và quốc tế với nhiều vai trò, sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng với Mai khi có thể gặp gỡ và học hỏi từ Gen.G - các tuyển thủ tài năng trên thế giới", Mai Dora bày tỏ niềm tin về một cộng đồng eSports tinh nhuệ và văn minh trong tương lai.

Bạn đăng ký để có cơ hội tham gia các hoạt động được thiết kế dành riêng cho hội game thủ Việt Nam hiếm có này.