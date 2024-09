Ngày 10/9, Apple đã giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 16 hoàn toàn mới. Tại các thị trường cấp 1, hãng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước iPhone 16 vào ngày 13/9 và giao hàng đến tay người dùng từ ngày 20/9.

Phiên bản iPhone 16 Pro Max 256GB xách tay được chào bán với mức giá 50 triệu đồng (Ảnh: Tom's Guide).

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, các dân buôn tại Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị cho một mùa kinh doanh iPhone 16 xách tay. Trên các hội nhóm mua bán iPhone, người dùng không khó để bắt gặp các bài đăng nhận đặt cọc sớm iPhone 16 xách tay.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hầu hết dân buôn đều tập trung nhận cọc phiên bản iPhone 16 Pro Max. Cụ thể, phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá 50 triệu đồng cùng cam kết người mua sẽ nhận được hàng ngay trong ngày đầu tiên Apple mở bán máy.

Phiên bản 512GB có mức giá 55 triệu đồng, trong khi bản 1TB được chào bán với giá lên đến 60 triệu đồng. Các mẫu máy khác như iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro hàng xách tay có giá bán lần lượt từ 35 triệu đồng, 37 triệu đồng và 42 triệu đồng.

"Trong những ngày đầu tiên, nguồn hàng iPhone 16 xách tay sẽ chủ yếu đến từ Singapore và Thái Lan. Do nguồn cung hạn chế, giá bán sản phẩm sẽ bị đẩy lên tương đối cao.

Mức giá của những chiếc iPhone 16 xách tay sẽ phụ thuộc rất nhiều vào biến động của thị trường cũng như nhu cầu từ khách hàng. Giá bán có thể lên xuống hàng triệu đồng chỉ trong vài giờ", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di động Mỹ, chia sẻ.

So với hàng chính hãng, mức giá trên cao hơn 10-15 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Dù vậy, vẫn luôn có một bộ phận người dùng yêu thích trải nghiệm iPhone thế hệ mới và chấp nhận mức chênh lệch trên để sở hữu sớm thiết bị.

Ông Trần Anh Vũ, một dân buôn iPhone xách tay lâu năm, cho biết ông đang lên kế hoạch sang Singapore và mua 100 chiếc iPhone 16 với đủ các phiên bản. Tuy vậy, 50 chiếc trong số đó sẽ được bán lại cho các cửa hàng khác ngay sau khi nhận máy.

"Dù lợi nhuận không cao nhưng điều này sẽ giúp tôi giảm thiểu rủi ro từ việc iPhone mất giá, đặc biệt là khi nhu cầu của người dùng với iPhone 16 xách tay không cao như những năm trước", ông Vũ chia sẻ.

Trong những ngày đầu tiên, nguồn hàng iPhone 16 xách tay sẽ chủ yếu đến từ Singapore và Thái Lan (Ảnh: TH).

Trên thế hệ iPhone 14, hàng chính hãng lên kệ muộn hơn một tháng so với các thị trường cấp 1. Đến hiện tại, Apple đã xếp hạng thị trường Việt Nam đạt cấp 2. Do đó, thời gian lên kệ của iPhone 16 chính hãng chỉ chậm hơn một tuần so với những thị trường như Singapore hay Thái Lan.

Chính điều này đã gây ra sức ép lớn đối với thị trường iPhone xách tay, vốn đã mất dần sức hút trong vài năm trở lại đây.

Theo thông tin trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán niêm yết lần lượt từ 23 triệu đồng và 26 triệu đồng cho phiên bản 128GB bộ nhớ trong.

iPhone 16 Pro có giá bán khởi điểm từ 29 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max có mức giá từ 35 triệu đồng cho bản 256GB. Tại thị trường Việt Nam, người dùng có thể bắt đầu đặt trước thế hệ iPhone 16 từ ngày 20/9 và nhận hàng từ ngày 27/9.