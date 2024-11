iPhone 16, Galaxy S24 giảm giá sâu ngày Black Friday

Theo đó, hàng loạt thiết bị như điện thoại, laptop, máy tính bảng hay phụ kiện công nghệ đều được các đại lý điều chỉnh giá bán.

Nhiều mẫu điện thoại từ cao cấp cho đến tầm trung đều được điều chỉnh giảm giá trong dịp Black Friday (Ảnh: PhoneArena).

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max được một số hệ thống bán ra với mức giá 33,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 500.000 đồng so với trước đó và thấp hơn 1,5 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

iPhone 16 Pro được điều chỉnh giảm về mức giá 28 triệu đồng cho bản 128GB. Trong khi đó, giá bán của bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus giảm còn lần lượt 21,8 triệu đồng và 25,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Không chỉ riêng iPhone, hàng loạt điện thoại và máy tính bảng Android cũng được bán ra với mức giá tốt hơn. Cụ thể, Galaxy S24 Ultra giảm còn 24,9 triệu đồng, Xiaomi 14T Pro 5G có giá từ 14,49 triệu đồng hay iPad Gen 10 giảm còn 8,49 triệu đồng.

"Thị trường công nghệ đang bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Đây là thời điểm lý tưởng để người dùng có thể sở hữu sản phẩm công nghệ chính hãng với mức giá tốt", đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt cho biết.

Bên cạnh smartphone, ngành hàng laptop hay phụ kiện công nghệ cũng được các đại lý mạnh tay giảm giá trong dịp Black Friday. Đơn cử, laptop Acer Aspire 7 Gaming giảm 7,9 triệu đồng, Dell Latitude L3540 giảm 2,5 triệu đồng hay MSI Gaming Thin A15 giảm 4 triệu đồng.

Ngành hàng laptop, máy tính bảng và phụ kiện công nghệ cũng được các đại lý mạnh tay giảm giá (Ảnh: Thế Anh).

Lưu ý, mức giá trên có thể sẽ có sự chênh lệch tùy thuộc vào chương trình ưu đãi của mỗi đại lý. Đồng thời, các chương trình khuyến mãi tại mỗi hệ thống sẽ được tổ chức theo những khung giờ khác nhau. Vì thế, người dùng sẽ cần "săn sale" đúng khung giờ để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất.

"Khách hàng ngày càng am hiểu về sản phẩm và biết rõ nơi phù hợp để lựa chọn mua hàng. Do vậy, các sản phẩm thuộc chương trình khuyến mại được hệ thống lựa chọn rất kỹ lưỡng và có mức ưu đãi thực sự cạnh tranh so với toàn thị trường", đại diện hệ thống CellphoneS chia sẻ.